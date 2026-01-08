Batteridrevet og dermed fri for ledninger og de gener, der er forbundet med dem, giver vores BD 30/4 C Bp Pack kompakte gulvvasker en imponerende ydeevne på små områder på op til 300 m². Uanset om det er på naturlig eller kunstig sten, linoleum eller PVC: Meget hurtigere og mere grundig end manuel rengøring. Leveres med et ekstremt enkelt betjeningskoncept med farvekodede kontakter. Vejer kun ca. 20 kilo, hvilket muliggør nem håndtering i områder uden elevator eller lign.