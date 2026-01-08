kompakt gulvvaskemaskine BD 30/4 C Bp Pack

Fleksibel, kompakt form, vejer kun 20 kg: den batteridrevne BD 30/4 C Bp Pack gulvvasker til hurtig rengøring af overflader på op til 300 m².

Batteridrevet og dermed fri for ledninger og de gener, der er forbundet med dem, giver vores BD 30/4 C Bp Pack kompakte gulvvasker en imponerende ydeevne på små områder på op til 300 m². Uanset om det er på naturlig eller kunstig sten, linoleum eller PVC: Meget hurtigere og mere grundig end manuel rengøring. Leveres med et ekstremt enkelt betjeningskoncept med farvekodede kontakter. Vejer kun ca. 20 kilo, hvilket muliggør nem håndtering i områder uden elevator eller lign.

Funktioner og fordele
Kraftigt lithium-ion-batteri, inklusive
Helt vedligeholdelsesfri med en batterilevetid flere gange længere end den for konventionelle batterier. Problemfri delvis eller mellemladning mulig.
Minimale dimensioner
Lav pladsbehov for opbevaring. Kan også transporteres i personbiler.
Buet skraber
Pålidelig sugning af vand, selv i trange kurver. Bagud sugning er også mulig, hvis nødvendigt. Inkluderet blød, olieresistent polyurethan sugeprop.
Lille, ekstern batterioplader inklusive
  • Let at opbevare.
  • Kan bruges i enhver stikkontakt.
  • Aktiverer korte opladningstider.
Konsekvente komponenter og materialer af høj kvalitet
  • Lås og chassis af aluminium i høj kvalitet.
  • Robust, holdbar kvalitet.
Økonomisk miljøeffektivitetstilstand
  • Hjælper med at spare på vand og forlænger batteriets driftstid.
  • Sparer omkostninger gennem længere rengøringsintervaller og reduceret forbrug af rengøringsmidler.
  • Reducerer driftsstøj.
Ekstremt kompakt, smidig og manøvredygtig
  • Effektiv rengøring af små og meget rodede overflader.
  • Justerbart håndtag gør det muligt at bevæge sig væk fra væggene i en 90 ° vinkel.
Lav maskinvægt (20 kg)
  • Lettere transport.
  • Ingen lift er nødvendig til brug i forskellige etager.
  • Kan let opbevares i en bil af en person.
Specifikationer

Teknisk data

Brændstoftype Batteri
Friktionskørsel Stiger ved børsterotation
Arbejdsbredde, børste (mm) 280
Arbejdsbredde, støvsuger (mm) 325
Vandtank rent/snavset vand (l) 4 / 4
Kapacitet (m²/h) 900
Faktisk kapacitetsområde (m²/h) 600
Batteri (V/Ah) 36,5 / 5,2
Batteri køretid (h) max. 1
Batteriopladningstid (h) 3
Strømforsyning til batterioplader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Rotationshastighed (rpm) 150
Rulletryk (g/cm²/kg) 20 / 10
Vandforbrug (l/min) 1
Lydniveau (dB(A)) max. 70
Motorydelse (W) max. 240
Farve Antracit
Vægt uden tilbehør (kg) 19,8
Mål (L x B x H) (mm) 555 x 375 x 1050

Scope of supply

  • Disc-børste: 1 Stk.
  • Batteri
  • Oplader
  • Transporthjul
  • Sugelæber, buede

Udstyr

  • 2-tank system
kompakt gulvvaskemaskine BD 30/4 C Bp Pack
