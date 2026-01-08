kompakt gulvvaskemaskine BD 30/4 C Bp Pack
Fleksibel, kompakt form, vejer kun 20 kg: den batteridrevne BD 30/4 C Bp Pack gulvvasker til hurtig rengøring af overflader på op til 300 m².
Batteridrevet og dermed fri for ledninger og de gener, der er forbundet med dem, giver vores BD 30/4 C Bp Pack kompakte gulvvasker en imponerende ydeevne på små områder på op til 300 m². Uanset om det er på naturlig eller kunstig sten, linoleum eller PVC: Meget hurtigere og mere grundig end manuel rengøring. Leveres med et ekstremt enkelt betjeningskoncept med farvekodede kontakter. Vejer kun ca. 20 kilo, hvilket muliggør nem håndtering i områder uden elevator eller lign.
Funktioner og fordele
Kraftigt lithium-ion-batteri, inklusiveHelt vedligeholdelsesfri med en batterilevetid flere gange længere end den for konventionelle batterier. Problemfri delvis eller mellemladning mulig.
Minimale dimensionerLav pladsbehov for opbevaring. Kan også transporteres i personbiler.
Buet skraberPålidelig sugning af vand, selv i trange kurver. Bagud sugning er også mulig, hvis nødvendigt. Inkluderet blød, olieresistent polyurethan sugeprop.
Lille, ekstern batterioplader inklusive
- Let at opbevare.
- Kan bruges i enhver stikkontakt.
- Aktiverer korte opladningstider.
Konsekvente komponenter og materialer af høj kvalitet
- Lås og chassis af aluminium i høj kvalitet.
- Robust, holdbar kvalitet.
Økonomisk miljøeffektivitetstilstand
- Hjælper med at spare på vand og forlænger batteriets driftstid.
- Sparer omkostninger gennem længere rengøringsintervaller og reduceret forbrug af rengøringsmidler.
- Reducerer driftsstøj.
Ekstremt kompakt, smidig og manøvredygtig
- Effektiv rengøring af små og meget rodede overflader.
- Justerbart håndtag gør det muligt at bevæge sig væk fra væggene i en 90 ° vinkel.
Lav maskinvægt (20 kg)
- Lettere transport.
- Ingen lift er nødvendig til brug i forskellige etager.
- Kan let opbevares i en bil af en person.
Specifikationer
Teknisk data
|Brændstoftype
|Batteri
|Friktionskørsel
|Stiger ved børsterotation
|Arbejdsbredde, børste (mm)
|280
|Arbejdsbredde, støvsuger (mm)
|325
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|4 / 4
|Kapacitet (m²/h)
|900
|Faktisk kapacitetsområde (m²/h)
|600
|Batteri (V/Ah)
|36,5 / 5,2
|Batteri køretid (h)
|max. 1
|Batteriopladningstid (h)
|3
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Rotationshastighed (rpm)
|150
|Rulletryk (g/cm²/kg)
|20 / 10
|Vandforbrug (l/min)
|1
|Lydniveau (dB(A))
|max. 70
|Motorydelse (W)
|max. 240
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|19,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|555 x 375 x 1050
Scope of supply
- Disc-børste: 1 Stk.
- Batteri
- Oplader
- Transporthjul
- Sugelæber, buede
Udstyr
- 2-tank system