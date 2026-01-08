kompakt gulvvaskemaskine BD 38/12 C Bp Pack
Den nye BD 38/12 er et søsterprodukt til BR 35/12 til de applikationer hvor en disc maskine er at foretrække fremfor en maskine med radialbørste. De samme stærke egenskaber omkring kompakt design, hurtigt opladet batteri og god ergonomi er overført på denne maskine, der allerede inden den officielle lancering i Danmark er blevet en bestseller i rengøringsbranchen.
Funktioner og fordele
Effektivt lithium-ion batteri
- Komplet vedligeholdelsesrfi på trods af en driftslevetid, der er tre gange længere end almindelige batterier.
- Hurtig opladning (opladet på tre timer, halvt opladet på én time).
- Kan efter behov oplades midlertidigt eller delvist.
Inkluderer effektiv indbygget oplader
- Opladeren er hele tiden lige ved hånden, så opladning kan ske til enhver tid.
- Kan oplades på tre timer eller delvist oplades på en time. Midlertidig opladning kan ske på et vilkårligt tidspunkt.
- Opladeren slukker automatisk. Ingen energiforbrug ved standby-drift.
Maskine med meget lav vægt
- 35% lettere end sammenlignelige maskiner.
- Nem at bære over trin, dørtærskler eller trapper.
- Meget manøvredygtig og let at transportere i køretøjer.
Pålidelig disc-teknologi
- Særdeles godt rengøringsresultat på glatte gulvbelægninger.
- Egnet til brug sammen med børster eller pads.
- Børste inkluderet i leveringen.
Sugebjælke direkte bagved børsten
- Optimal sugeevne - selv i kurver.
- Let at løfte med fodpedal.
Kompakte dimensioner
- Det er muligt at køre væk fra væggen i en vinkel på 90°.
- Ingen udragende genstande på maskinen.
- Let at håndtere.
Styret kan klappes ned
- Kompakt opbevaring.
- Kan også transporteres i små køretøjer.
Højdejusterbart styr
- Ergonomisk, kan indstilles til brugere med forskellige højde.
Specifikationer
Teknisk data
|Brændstoftype
|Batteri
|Friktionskørsel
|Stiger ved børsterotation
|Arbejdsbredde, børste (mm)
|380
|Arbejdsbredde, støvsuger (mm)
|480
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|12 / 12
|Kapacitet (m²/h)
|1520
|Faktisk kapacitetsområde (m²/h)
|1140
|Batteritype
|Li-Ion
|Batteri (V/Ah)
|25,2 / 21
|Batteri køretid (h)
|max. 1,5
|Batteriopladningstid (h)
|ca. 2,7
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Rotationshastighed (rpm)
|180
|Rulletryk (g/cm²/kg)
|25 - 30 / 16 - 20
|Vendebredde i midtergang (mm)
|1050
|Vandforbrug (l/min)
|1
|Lydniveau (dB(A))
|65
|Motorydelse (W)
|500
|Farve
|Antracit
|Tilladt totalvægt (kg)
|48
|Vægt uden tilbehør (kg)
|36
|Mål (L x B x H) (mm)
|995 x 495 x 1090
Scope of supply
- Disc-børste: 1 Stk.
- Batteri og oplader medfølger
- Transporthjul
- Sugelæber, buede
Udstyr
- 2-tank system