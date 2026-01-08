Den nye BD 38/12 er et søsterprodukt til BR 35/12 til de applikationer hvor en disc maskine er at foretrække fremfor en maskine med radialbørste. De samme stærke egenskaber omkring kompakt design, hurtigt opladet batteri og god ergonomi er overført på denne maskine, der allerede inden den officielle lancering i Danmark er blevet en bestseller i rengøringsbranchen.