kompakt gulvvaskemaskine BR 30/4 C BP
Vores lette og meget kompakte batteridrevne BR 30/4 C Bp gulvvaskemaskine, som sikrer tørre, skridsikre gulve umiddelbart efter rengøring, vejer kun 14 kg.
Ligesom manuel rengøring, bare meget bedre: vores batteridrevne BR 30/4 C Bp Pack gulvvaskemaskine er et reelt alternativ til manuel rengøring af hårde overflader på op til 200 m² på grund af dens kompakte form, dens meget lave vægt på 14 kg og dens langtidsholdbare lithium-ion batteri med en køretid på 30 minutter. Kontakttrykket, som er ti gange større end ved en konventionel moppe, og en rullehastighed på ca. 1.500 omdrejninger sikrer markant bedre rengøringsresultater. Støvsugning forlæns og baglæns er muligt. Ved særligt genstridigt snavs kan gummiskraberen løftes for at forlænge rengøringsmidlets kontakttid. Det eneste, der er tilbage umiddelbart efter rengøring, er et rent og særligt tørt og derfor skridsikkert gulv. Den meget mobile, ledningsfrie maskine er ideel til rengøring af gulve i små butikker, restauranter, tankstationer, supermarkeder, sanitære områder, køkkener eller endda som supplement til eksisterende større gulvvaskemaskiner.
Funktioner og fordele
Hurtig valsebørste
- Ti gange større børstetryk end ved manuel rengøring.
- Børstevalsen rengør også strukturoverflader og fuger.
- Valsen sikrer fremadbevægelse for lettere rengøring.
Tørrer omgående
- De bløde sugelister fjerner fugt - både fremad og baglæns.
- Sugefunktionen kan slukkes på fodpedalen for intensiv rengøring.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteriplatform
|36 V Batteriplatform
|Brændstoftype
|Batteri
|Friktionskørsel
|Stiger ved børsterotation
|Arbejdsbredde, børste (mm)
|300
|Arbejdsbredde, støvsuger (mm)
|300
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|4 / 4
|Kapacitet (m²/h)
|200
|Faktisk kapacitetsområde (m²/h)
|150
|Antal batterier krævet (Stk.)
|1
|Batteritid pr. opladning (min)
|max. 35
|Rotationshastighed (rpm)
|1270
|Rulletryk (g/cm²)
|100
|Vandforbrug (l/min)
|0,3
|Lydniveau (dB(A))
|72,4
|Motorydelse (W)
|550
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|13
|Mål (L x B x H) (mm)
|365 x 345 x 1162
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger ikke
- Transporthjul
- Ruller: 1 Stk.
- 2 gummiskrabere, lige: 1 Stk.
Udstyr
- 2-tank system