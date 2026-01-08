Ligesom manuel rengøring, bare meget bedre: vores batteridrevne BR 30/4 C Bp Pack gulvvaskemaskine er et reelt alternativ til manuel rengøring af hårde overflader på op til 200 m² på grund af dens kompakte form, dens meget lave vægt på 14 kg og dens langtidsholdbare lithium-ion batteri med en køretid på 30 minutter. Kontakttrykket, som er ti gange større end ved en konventionel moppe, og en rullehastighed på ca. 1.500 omdrejninger sikrer markant bedre rengøringsresultater. Støvsugning forlæns og baglæns er muligt. Ved særligt genstridigt snavs kan gummiskraberen løftes for at forlænge rengøringsmidlets kontakttid. Det eneste, der er tilbage umiddelbart efter rengøring, er et rent og særligt tørt og derfor skridsikkert gulv. Den meget mobile, ledningsfrie maskine er ideel til rengøring af gulve i små butikker, restauranter, tankstationer, supermarkeder, sanitære områder, køkkener eller endda som supplement til eksisterende større gulvvaskemaskiner.