Som manuel rengøring, bare meget bedre: Vores batteridrevne BR 30/4 C Bp Pack gulvvasker er et reelt alternativ til manuel rengøring af hårde overflader på op til 200 m² på grund af dens kompakte form, dens meget lette vægt på 14 kg og lithium-ion-batteri med en 30-minutters køretid. Kontakttrykket, som er ti gange større end en konventionel moppe, og en rullehastighed på ca. 1.500 omdrejninger sikrer betydeligt bedre rengøringsresultater. Støvsugning frem og tilbage er muligt. I tilfælde af særligt genstridigt snavs kan sugelæben hæves for at forlænge kontakttiden med sæben. Alt hvad der efterladt umiddelbart efter rengøring, er et rent og skridsikkert gulv. Den meget mobile, trådløse maskine er ideel til rengøring af gulve i små butikker, restauranter, tankstationer, supermarkeder, sanitære områder, køkkener eller endda som supplement til eksisterende store gulvaskere grundet størrelsen.