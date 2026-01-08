kompakt gulvvaskemaskine BR 30/4 C + MF

BR 30/4 C gulvvaskeren er let og kompakt, den vejer kun 11,5 kg. Den meget innovative og kraftfulde maskine er ideel til rengøring af hårde overflader med en størrelse på 20 til 200 m² og et perfekt alternativ til manuel rengøring. Gulvene tørrer omgående, så man undgår at faldulykker efter rengøringen. Ideel til mindre forretninger, reestauranter, tankstationer, supermarkeder, sanitære områder, hoteller og snackbarer eller som supplement til en allerede eksisterende gulvvasker.