kompakt gulvvaskemaskine BR 35/12 C Bp Pack
Høj rengøringseffekt, manøvredygtighed og lav vægt: den batteridrevne BR 35/12 C gulvvaskemaskine med KART-teknologi er fremstillet af 30% genbrugsmateriale for at spare på ressourcerne.
Aldrig har det været så let at komme ind i hjørner og rundt om forhindringer som det er med den nye BR 35/12 gulvvaskemaskine fra Kärcher. Selvom maskinen næsten lige er kommet på markedet har den allerede vundet adskillige priser for sit design og brugervenlighed. Den største og vigtigste pris er imidlertid den enorme efterspørgsel som vi på globalt plan oplever for dette unikke produkt. Med det integrerede rat der mest af alt minder om rattet i en formel racer og vaskehovedet der kan drejes 200˚ vil du opleve en helt ny standard for både brugervenlighed og manøvredygtighed.
Funktioner og fordele
Børstehovedet kan drejes +/- 200° takket være KART teknologi, så maskinen kan styres. Nem at komme rundt om hjørner med.
- Ekstremt manøvredygtig og effektiv - perfekt til områder med mange møbler
- Børsten er altid tværgående i forhold til arbejdsretningen. Sugelæben opsuger pålideligt vandet i alle hjørner.
- Om nødvendigt kan rengøring og støvsugning også gøres baglæns.
Bæredygtig: 30% genbrugsmateriale og eco!efficiency-tilstand.
- Sparer ressourcer og forlænger køretiden med op til 50 %.
- 40% mere stille.
- Færre CO2₂ emissioner.
Inkluderer effektivt lithium-ion batteri
- Absolut vedligeholdelsesfri på trods af en levetid, der er tre gange længere end traditionelle batteriers.
- Kan efter behov oplades midlertidigt eller delvist.
- Hurtig opladning (opladet på tre timer, halvt opladet på én time).
Kompakt enhed
- Man kan køre ud fra væggen i en vinkel på 90°.
- Ingen udragende genstande på maskinen, nem håndtering.
Maskine med meget lav vægt
- 35% lettere end sammenlignelige maskiner.
- Nem at bære over trin, dørtærskler eller trapper.
- Let transport i køretøjer.
Styret kan klappes ned
- Kompakt opbevaring.
- Kan også transporteres i små køretøjer.
Højdejusterbart styr
- Ergonomisk, kan indstilles til brugere med forskellige højde.
Inkluderer effektiv indbygget oplader
- Opladeren er hele tiden lige ved hånden, så opladning kan ske til enhver tid.
- Kan oplades helt på tre timer eller delvist på én time. Midlertidig opladning kan ske på et vilkårligt tidspunkt.
- Opladeren slukker automatisk. Ingen energiforbrug ved standby-drift.
Valseteknologi
- Stort børstetryk til at fjerne hårdnakket snavs.
- Særdeles god, også på ujævne eller ru gulvbelægninger samt til rengøring af fuger.
- Ensartet rengøringsresultat.
Inkluderer fejefunktion
- Effektiv til at feje, skure og støvsuge i en enkelt arbejdsgang.
- Støvsuger små sten, træsplinter og andre små partikler.
- Til optimal brug af sugebjælke.
Specifikationer
Teknisk data
|Brændstoftype
|Batteri
|Friktionskørsel
|Stiger ved børsterotation
|Arbejdsbredde, børste (mm)
|350
|Arbejdsbredde, støvsuger (mm)
|450
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|12 / 12
|Kapacitet (m²/h)
|1400
|Faktisk kapacitetsområde (m²/h)
|1050
|Batteritype
|Li-Ion
|Batteri (V/Ah)
|25,2 / 21
|Batteri køretid (h)
|max. 1,5
|Batteriopladningstid (h)
|ca. 2,7
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Rotationshastighed (rpm)
|700 - 1500
|Rulletryk (g/cm²/kg)
|80 - 150 / 6 - 12
|Vendebredde i midtergang (mm)
|1050
|Vandforbrug (l/min)
|1
|Lydniveau (dB(A))
|max. 65
|Motorydelse (W)
|500
|Farve
|Antracit
|Tilladt totalvægt (kg)
|48
|Vægt uden tilbehør (kg)
|36
|Mål (L x B x H) (mm)
|930 x 420 x 1100
Scope of supply
- Ruller: 1 Stk.
- Batteri og oplader medfølger
- Transporthjul
- Gummiskraber, lige: 1 Stk.
Udstyr
- 2-tank system
- Variabelt børstetryk