Aldrig har det været så let at komme ind i hjørner og rundt om forhindringer som det er med den nye BR 35/12 gulvvaskemaskine fra Kärcher. Selvom maskinen næsten lige er kommet på markedet har den allerede vundet adskillige priser for sit design og brugervenlighed. Den største og vigtigste pris er imidlertid den enorme efterspørgsel som vi på globalt plan oplever for dette unikke produkt. Med det integrerede rat der mest af alt minder om rattet i en formel racer og vaskehovedet der kan drejes 200˚ vil du opleve en helt ny standard for både brugervenlighed og manøvredygtighed.