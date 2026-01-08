kompakt gulvvaskemaskine B 150 R + R 85
B 150 R + R 85 gulvvaskemaskine til mellemstore områder mellem 3000 og 6000 m². Den kompakte batteridrevet ride-on gulvvaskemaskine har 2 ruller (85 cm), 150 l tanke og FACT funktion.
Den batteridrevede ride-on gulvvaskemaskine er meget smidig takket være det korte og smalle design og når også svære indendørs område. Takket være den eco!efficiency tilstand, kan vand- og energiforbrug, samt støjniveauet reduceres i betydelig grad. Maskinen er udstyret med 2 ruller (85 cm arbejdsbredde). Børstens hastighed kan justeres som ønsket ved at bruge FACT funktionen. Farvekoordinering af driftselementer og EASY Operation kontakten gør håndtering meget nem. Alle indstillinger kan indstilles på det store farvede display. For at forbedre beskyttelsen imod betjeningsfejl, giver KIK systemet mulighed for tildeling af adgangsrettigheder. Hygiejnisk og nem rengøring af skidtvandstanken er muligt takket være det valgfrie patenterede skylletankssystem. Den også valgfrie Auto Fill funktion er brugt til den nemme og tidsbesparende opfyldning af friskvandstanken. Valgfri indbygget oplader. (Eksempel på konfiguration: flere konfigurationsmuligheder tilgængelige.)
Funktioner og fordele
Robust sugehoved lavet af trykstøbt aluminium
- Med tårebestandige, langvarige Linatex® sugelæber for fremragende støvsugningsresultater.
- Hurtig og enkel udskiftning af sugelæber.
- Swerves ved vægkontakt, og undgår dermed skader.
Rullebørstehoved med integreret fejeenhed
- Fremstillet af sprøjtestøbt aluminium med store gummihjul.
- Sparer tid med integreret førfejning af groft snavs.
- Meget letkørende og støjsvag. Kan også bruges i støjfølsomme områder.
Innovativt KIK-system
- Større sikkerhed mod forkert drift.
- Reducerede vedligeholdelsesomkostninger.
- Nem tilpasning til individuelle rengøringsopgaver, uden at det kræver en større indsats af brugeren.
Auto-Fill (valgfrit)
- Automatisk påfyldning af rentvandsbeholderen.
- Tilslut en vandslange. Vandet stopper automatisk, når tanken er fuld.
Vælg mellem fire batterityper
- Batterityper: Vedligeholdelsesfrie med 36 V / 180 Ah, lidt vedligeholdelse med 36 V / 180 Ah, vedligeholdelsesfrie med 36 V / 240 Ah, lidt vedligeholdelse med 36 V / 240 Ah.
Energibesparende eco!efficiency mode
- Reduceret strømforbrug
- 40% længere arbejdsinterval for hver opladning af batterierne.
- Endnu mere støjsvag og derfor ideel til støjfølsomme områder (rengøring i dagtimerne, hospitaler, hoteller m.m.).
Stort farvedisplay
- Overskuelig visning af det aktuelle program.
- Hurtig og nem ændring af indstillinger.
Beholderrensesystem (valgfrit)
- Nem tømning af snavsetvandsbeholderen.
- Sparer op til 70 % sammenlignet med rengøring med konventionel vandslange.
- Bedre hygiejne.
Indbygget oplader
- Separat oplader er ikke nødvendig.
- Nem og bekvem håndtering.
- Kan indstilles til forskellige batterityper.
DOSE kemidoseringssystem (valgfrit)
- Sparer rengøringsmiddel.
- Præcis dosering (Kan justeres fra 0 - 3 %).
- Rengøringsmidlet kan udskiftes, uden at rentvandsbeholderen skal tømmes.
Specifikationer
Teknisk data
|Brændstoftype
|Batteri
|Arbejdsbredde, børste (mm)
|850
|Arbejdsbredde, støvsuger (mm)
|1180
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|150 / 150
|Affaldsbeholder. (l)
|9
|Kapacitet (m²/h)
|5100
|Faktisk kapacitetsområde (m²/h)
|3600
|Batteri (V)
|36
|Batteri køretid (h)
|max. 5
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Klatreevne. (%)
|10
|Rotationshastighed (rpm)
|600 - 1300
|Rulletryk (g/cm²)
|505
|Vandforbrug (l/min)
|max. 7
|Lydniveau (dB(A))
|61
|Motorydelse (W)
|Op til 2600
|Tilladt totalvægt (kg)
|957
|Mål (L x B x H) (mm)
|1790 x 910 x 1410
Scope of supply
- Ruller: 2 Stk.
- Sugelæber, buede
- Sidebørste
Udstyr
- Selvkørende
- Automatisk vandstop
- DOSE
- Fejefunktion
- Elektromagnetisk ventil
- 2-tank system
- Type af sugelæber: Linatex®
- robust forreste kofanger
- Kärcher farve- og driftskoncept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brugersprog og individuelle brugerrettigheder
- ekstremt støjsvag rullebørstehoved til støjfølsomme områder
- Home Base fastgørelse muligheder for moppe eller lignende
- elektrisk og mekanisk svømmerkontakt
- Nem betjeningsvælgerkontakt
Anvendelsesområder
- Shoppingcentre/gør-det-selv-centre
- Multifunktionelle parkeringsanlæg
- Til indvendig rengøring af containere og tanke i transport- og logistikbranchen, i landbrug, fødevareindustrien og kemikalieindustrien.
- Til rengøringsopgaver i fødevare- og kemikalieindustrien.