Den batteridrevede ride-on gulvvaskemaskine er meget smidig takket være det korte og smalle design og når også svære indendørs område. Takket være den eco!efficiency tilstand, kan vand- og energiforbrug, samt støjniveauet reduceres i betydelig grad. Maskinen er udstyret med 2 ruller (85 cm arbejdsbredde). Børstens hastighed kan justeres som ønsket ved at bruge FACT funktionen. Farvekoordinering af driftselementer og EASY Operation kontakten gør håndtering meget nem. Alle indstillinger kan indstilles på det store farvede display. For at forbedre beskyttelsen imod betjeningsfejl, giver KIK systemet mulighed for tildeling af adgangsrettigheder. Hygiejnisk og nem rengøring af skidtvandstanken er muligt takket være det valgfrie patenterede skylletankssystem. Den også valgfrie Auto Fill funktion er brugt til den nemme og tidsbesparende opfyldning af friskvandstanken. Valgfri indbygget oplader. (Eksempel på konfiguration: flere konfigurationsmuligheder tilgængelige.)