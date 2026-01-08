kompakt gulvvaskemaskine B 260 RI Bp Pack Dose+D100
Udstyret med et batteri, oplader og 100 cm disc-børstehoved: Ride-on gulvvaskeren B 260 RI Bp Pack leverer en fremragende rengøringsydelse ved barske industrielle opgaver.
Ride-on gulvvaskeren B 260 RI Bp Pack opnår en høj områdeydeevne på stort set ingen tid med en kørehastighed på op til 10 km/t, 260 liter tanke og en arbejdsbredde på 100 cm. For total sikkerhed i kurver overvåger en styringsvinkel-sensor hastigheden og sænker den efter behov. Standardudstyr omfatter et 630 Ah vådbatteri, den rigtige oplader, doseringssystemet "Dose" til rengøringsmidler, der sparer på ressourcerne, den tidsbesparende automatiske påfyldningsfunktion, et manuelt tankrensningssystem, arbejdslys og automatisk optimering af vandmængden, når maskinen kører i kurver. B 260 RI Bp Pack er perfekt designet til selv de allermest barske industrielle rengøringsopgaver med sit redesignede disc-børstehoved for større robusthed, de solide deflektorruller, beholderen til groft snavs af rustfrit stål såvel som den nyudviklede svaber, der er optimeret med respekt for luftgennemstrømning, og som arbejder med de to slidstærke Ec-turbiner, der leverer fremragende støvsugningsresultater. Det er også muligt at anskaffe sig et SIDE SCRUBBING DECK til rengøring tæt på kanterne.
Funktioner og fordele
Kørehastighed på 10 km/tMulighed for høj områdeydeevne på stort set ingen tid og hurtig transportbetjening. Styrevinklens sensor fungerer som sikkerhed, når maskinen kører i kurver. Der bremses automatisk, hvis hastigheden er for høj i kurver.
Inkluderer som standard to turbinerFremragende støvsugningsresultater på alle overflader. Holdbare Ec-turbiner Optimeret luftgennemstrømning med den nyudviklede svaber.
Svejset industriel svaberMed tårebestandige, langvarige Linatex® sugelæber for fremragende støvsugningsresultater. Hurtig og enkel udskiftning af sugelæber. Robust holder til parallelogram med en undvigelsesfunktion til forhindringer.
Med et system til doseringsenheden til rengøringsmidler, "DOSE"
- Sparer rengøringsmiddel.
- Præcis dosering (Kan justeres fra 0 - 3 %).
- Rengøringsmidlet kan udskiftes, uden at rentvandsbeholderen skal tømmes.
Innovativt KIK-system
- Større sikkerhed mod forkert drift.
- Reducerede vedligeholdelsesomkostninger.
- Nem tilpasning til individuelle rengøringsopgaver, uden at det kræver en større indsats af brugeren.
Stort farvedisplay
- Overskuelig visning af det aktuelle program.
- Nem at bruge og kortere indlæringstider.
Energibesparende eco!efficiency mode
- Reduceret strømforbrug
- 40% længere arbejdsinterval for hver opladning af batterierne.
- Meget støjsvag og derfor ideel til brug i støjsensitive områder (sygehuse, hoteller osv)
Specifikationer
Teknisk data
|Brændstoftype
|Batteri
|Friktionskørsel
|Slæbemotor
|Arbejdsbredde, børste (cm)
|100
|Arbejdsbredde, støvsuger ( )
|114
|Vandtank rent/snavset vand ( )
|260 / 260
|Kapacitet (m²/h)
|max. 10000
|Faktisk kapacitetsområde (m²)
|7000
|Batteritype
|minimal vedligeholdelse
|Batteri (V/Ah)
|36 / 630
|Batteri køretid (h)
|max. 5
|Batteriopladningstid (h)
|ca. 12
|Kørehastighed (km/h)
|max. 10
|Klatreevne. (%)
|max. 15
|Rotationshastighed (rpm)
|140
|Rulletryk (kg/g/cm²)
|130 / 42
|Vendebredde i midtergang (cm)
|212
|Vandforbrug (l/min)
|max. 9
|Lydniveau (dB(A))
|73
|Tilladt totalvægt (kg)
|1840
|Vægt uden tilbehør (kg)
|1380
|Mål (L x B x H) (mm)
|1950 x 1180 x 1570
Scope of supply
- Disc-børste: 2 Stk.
- Inklusive batteri og oplader
- Sugelæber, buede
- dosingbeholder til rengøringsmiddel med lukket kredsløbssystem
Udstyr
- Auto-Fill
- Tankrensningssystem
- Selvkørende
- Automatisk vandstop
- DOSE
- Parkeringsbremse
- Regulerbart styrehjul
- Elektromagnetisk ventil
- 2-tank system
- almindeligt kørelys i dagtimerne
- Type af sugelæber: Linatex®
- Kärcher farve- og driftskoncept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brugersprog og individuelle brugerrettigheder
- Home Base fastgørelse muligheder for moppe eller lignende
- hastighedsreduktion i kurver for øget sikkerhed
- elektrisk og mekanisk svømmerkontakt
- Nem betjeningsvælgerkontakt
Anvendelsesområder
- Velegnet til brug i produktionslokaler, lagerhuse, logistikbygninger og tungindustri