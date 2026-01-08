Ride-on gulvvaskeren B 260 RI Bp Pack opnår en høj områdeydeevne på stort set ingen tid med en kørehastighed på op til 10 km/t, 260 liter tanke og en arbejdsbredde på 100 cm. For total sikkerhed i kurver overvåger en styringsvinkel-sensor hastigheden og sænker den efter behov. Standardudstyr omfatter et 630 Ah vådbatteri, den rigtige oplader, doseringssystemet "Dose" til rengøringsmidler, der sparer på ressourcerne, den tidsbesparende automatiske påfyldningsfunktion, et manuelt tankrensningssystem, arbejdslys og automatisk optimering af vandmængden, når maskinen kører i kurver. B 260 RI Bp Pack er perfekt designet til selv de allermest barske industrielle rengøringsopgaver med sit redesignede disc-børstehoved for større robusthed, de solide deflektorruller, beholderen til groft snavs af rustfrit stål såvel som den nyudviklede svaber, der er optimeret med respekt for luftgennemstrømning, og som arbejder med de to slidstærke Ec-turbiner, der leverer fremragende støvsugningsresultater. Det er også muligt at anskaffe sig et SIDE SCRUBBING DECK til rengøring tæt på kanterne.