kompakt gulvvaskemaskine B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
Med et kraftfuldt batteri, oplader med høj ydeevne, 100 cm arbejdsbredde og rullebørstehoved: Ride-on gulvvaskeren B 260 RI Bp Pack til barske industrielle rengøringsopgaver.
Den robuste ride-on gulvvasker B 260 RI Bp Pack kan bruges til mange forskellige rengøringsopgaver takket være dens tanke til frisk og beskidt vand på 260 liter samt doseringssystemet til rengøringsmidler "Dose", der sparer ressourcer, den tidsbesparende automatiske påfyldningsfunktion og det manuelle rensesystem til tanken. Designet til barske industrielle betingelser og udstyret med arbejdslys og et 630 Ah vådbatteri sammen med den rette oplader. Den har en imponerende rengøringsydeevne med sit nyudviklede rullebørstehoved, der sparer den tidskrævende, manuelle førfejning, takket være den optimerede, integrerede fejefunktion, samtidig med at risikoen for at blokere svaberen også mindskes. Svaberen er også nyudviklet og optimeret med respekt for luftgennemstrømning, og den har en fantastisk ydeevne med de to slidstærke Ec-turbiner, der leverer enestående støvsugningsresultater. Dens arbejdsbredde på 100 cm og kørehastighed på op til 10 km/t sikrer en høj områdeydeevne på stort set ingen tid. Styringsvinkel-sensorer sikrer maksimal sikkerhed i kurver ved at bremse eller sagtne farten på maskinen, hvis hastigheden er for høj. Derudover optimeres vandfordelingen i kurver.
Funktioner og fordele
Nyudviklet rullebørstehovedMeget forbedrede fejeresultater og forebyggelse af blokering af svaber. Rullerne kan skiftes på få sekunder uden værktøj. Fremragende rengøringsresultater.
Kørehastighed på 10 km/tMulighed for høj områdeydeevne på stort set ingen tid og hurtig transportbetjening. Styrevinklens sensor fungerer som sikkerhed, når maskinen kører i kurver. Der bremses automatisk, hvis hastigheden er for høj i kurver.
Inkluderer som standard to turbinerFremragende støvsugningsresultater på alle overflader. Holdbare Ec-turbiner Optimeret luftgennemstrømning med den nyudviklede svaber.
Svejset industriel svaber
- Med tårebestandige, langvarige Linatex® sugelæber for fremragende støvsugningsresultater.
- Hurtig og enkel udskiftning af sugelæber.
- Robust holder til parallelogram med en undvigelsesfunktion til forhindringer.
Med et system til doseringsenheden til rengøringsmidler, "DOSE"
- Sparer rengøringsmiddel.
- Præcis dosering (Kan justeres fra 0 - 3 %).
- Rengøringsmidlet kan udskiftes, uden at rentvandsbeholderen skal tømmes.
Innovativt KIK-system
- Større sikkerhed mod forkert drift.
- Reducerede vedligeholdelsesomkostninger.
- Nem tilpasning til individuelle rengøringsopgaver, uden at det kræver en større indsats af brugeren.
Stort farvedisplay
- Overskuelig visning af det aktuelle program.
- Nem at bruge og kortere indlæringstider.
Rullebørstehoved med integreret fejeenhed
- Sparer tid med integreret førfejning af groft snavs.
Energibesparende eco!efficiency mode
- Reduceret strømforbrug
- 40% længere arbejdsinterval for hver opladning af batterierne.
- Meget støjsvag og derfor ideel til brug i støjsensitive områder (sygehuse, hoteller osv)
Specifikationer
Teknisk data
|Brændstoftype
|Batteri
|Friktionskørsel
|Slæbemotor
|Arbejdsbredde, børste (cm)
|100
|Arbejdsbredde med 1 sidebørste (mm)
|1220
|Arbejdsbredde med 2 sidebørster (mm)
|1220
|Arbejdsbredde, støvsuger (cm)
|114
|Vandtank rent/snavset vand ( )
|260 / 260
|Affaldsbeholder. (l)
|26
|Kapacitet (m²/h)
|max. 10000
|Faktisk kapacitetsområde (m²)
|7000
|Batteritype
|minimal vedligeholdelse
|Batteri (V/Ah)
|36 / 630
|Batteri køretid (h)
|max. 5
|Batteriopladningstid (h)
|ca. 12
|Kørehastighed (km/h)
|max. 10
|Klatreevne. (%)
|max. 15
|Rotationshastighed (rpm)
|1250
|Rulletryk (kg/g/cm²)
|150 / 210
|Vendebredde i midtergang (cm)
|212
|Vandforbrug (l/min)
|max. 9
|Lydniveau (dB(A))
|73
|Tilladt totalvægt (kg)
|1840
|Vægt uden tilbehør (kg)
|1430
|Mål (L x B x H) (mm)
|2000 x 1180 x 1570
Scope of supply
- Ruller: 2 Stk.
- Inklusive batteri og oplader
- Sugelæber, buede
- Sidebørste
- dosingbeholder til rengøringsmiddel med lukket kredsløbssystem
Udstyr
- Auto-Fill
- Tankrensningssystem
- Selvkørende
- Automatisk vandstop
- DOSE
- Parkeringsbremse
- Indbygget fejetilbehør
- Regulerbart styrehjul
- Fejefunktion
- Elektromagnetisk ventil
- 2-tank system
- almindeligt kørelys i dagtimerne
- Type af sugelæber: Linatex®
- Kärcher farve- og driftskoncept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brugersprog og individuelle brugerrettigheder
- Home Base fastgørelse muligheder for moppe eller lignende
- hastighedsreduktion i kurver for øget sikkerhed
- elektrisk og mekanisk svømmerkontakt
- Nem betjeningsvælgerkontakt
Videoer
Anvendelsesområder
- Velegnet til brug i produktionslokaler, lagerhuse, logistikbygninger og tungindustri