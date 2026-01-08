Den robuste ride-on gulvvasker B 260 RI Bp Pack kan bruges til mange forskellige rengøringsopgaver takket være dens tanke til frisk og beskidt vand på 260 liter samt doseringssystemet til rengøringsmidler "Dose", der sparer ressourcer, den tidsbesparende automatiske påfyldningsfunktion og det manuelle rensesystem til tanken. Designet til barske industrielle betingelser og udstyret med arbejdslys og et 630 Ah vådbatteri sammen med den rette oplader. Den har en imponerende rengøringsydeevne med sit nyudviklede rullebørstehoved, der sparer den tidskrævende, manuelle førfejning, takket være den optimerede, integrerede fejefunktion, samtidig med at risikoen for at blokere svaberen også mindskes. Svaberen er også nyudviklet og optimeret med respekt for luftgennemstrømning, og den har en fantastisk ydeevne med de to slidstærke Ec-turbiner, der leverer enestående støvsugningsresultater. Dens arbejdsbredde på 100 cm og kørehastighed på op til 10 km/t sikrer en høj områdeydeevne på stort set ingen tid. Styringsvinkel-sensorer sikrer maksimal sikkerhed i kurver ved at bremse eller sagtne farten på maskinen, hvis hastigheden er for høj. Derudover optimeres vandfordelingen i kurver.