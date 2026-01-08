kompakt gulvvaskemaskine B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120

Fantastiske støvsugningsresultater, kørehastighed på 10 km/t og designet til barske industrielle rengøringsopgaver: Ride-on gulvvaskeren B 260 RI Bp Pack med batteri og en ekstern oplader som standard.

Ride-on gulvvaskeren B 260 RI Bp Pack er specialdesignet til de mest barske industrielle rengøringsopgaver. Maskinen imponerer med sit meget omfattende standardudstyr, inkl. et stort 630 Ah vådbatteri, en kraftfuld oplader, store 260 liter tanke, en tidsbesparende automatisk påfyldningsfunktion, et manuelt tankrensningssystem, doseringssystemet "Dose" til rengøringsmidler, der sparer på ressourcerne, arbejdslys og integrerede sidebørster. Takket være den optimerede integrerede fejefunktion sparer det nyudviklede rullebørstehoved R 120 den tidskrævende, manuelle førfejning, samtidig med at risikoen for at blokere svaberen også reduceres. Svaberen er også nyudviklet og optimeret med respekt for luftgennemstrømning. Den har en fremragende ydeevne med de to slidstærke Ec-turbiner, der leverer enestående støvsugningsresultater. Dens arbejdsbredde på 120 cm og kørehastighed på op til 10 km/t sikrer en høj områdeydeevne på stort set ingen tid. Styringsvinkel-sensorer sikrer maksimal sikkerhed i kurver ved at bremse eller sagtne farten på maskinen, hvis hastigheden er for høj. Derudover optimeres vandfordelingen i kurver.

Funktioner og fordele
kompakt gulvvaskemaskine B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120: Nyudviklet rullebørstehoved
Nyudviklet rullebørstehoved
Meget forbedrede fejeresultater og forebyggelse af blokering af svaber. Rullerne kan skiftes på få sekunder uden værktøj. Fremragende rengøringsresultater.
kompakt gulvvaskemaskine B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120: Kørehastighed på 10 km/t
Kørehastighed på 10 km/t
Mulighed for høj områdeydeevne på stort set ingen tid og hurtig transportbetjening. Styrevinklens sensor fungerer som sikkerhed, når maskinen kører i kurver. Der bremses automatisk, hvis hastigheden er for høj i kurver.
kompakt gulvvaskemaskine B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120: Inkluderer som standard to turbiner
Inkluderer som standard to turbiner
Fremragende støvsugningsresultater på alle overflader. Holdbare Ec-turbiner Optimeret luftgennemstrømning med den nyudviklede svaber.
Svejset industriel svaber
  • Med tårebestandige, langvarige Linatex® sugelæber for fremragende støvsugningsresultater.
  • Hurtig og enkel udskiftning af sugelæber.
  • Robust holder til parallelogram med en undvigelsesfunktion til forhindringer.
Med et system til doseringsenheden til rengøringsmidler, "DOSE"
  • Sparer rengøringsmiddel.
  • Præcis dosering (Kan justeres fra 0 - 3 %).
  • Rengøringsmidlet kan udskiftes, uden at rentvandsbeholderen skal tømmes.
Innovativt KIK-system
  • Større sikkerhed mod forkert drift.
  • Reducerede vedligeholdelsesomkostninger.
  • Nem tilpasning til individuelle rengøringsopgaver, uden at det kræver en større indsats af brugeren.
Stort farvedisplay
  • Overskuelig visning af det aktuelle program.
  • Nem at bruge og kortere indlæringstider.
Rullebørstehoved med integreret fejeenhed
  • Sparer tid med integreret førfejning af groft snavs.
Energibesparende eco!efficiency mode
  • Reduceret strømforbrug
  • 40% længere arbejdsinterval for hver opladning af batterierne.
  • Meget støjsvag og derfor ideel til brug i støjsensitive områder (sygehuse, hoteller osv)
Specifikationer

Teknisk data

Brændstoftype Batteri
Friktionskørsel Slæbemotor
Arbejdsbredde, børste (cm) 120
Arbejdsbredde med 1 sidebørste (mm) 1420
Arbejdsbredde med 2 sidebørster (mm) 1420
Arbejdsbredde, støvsuger (cm) 134
Vandtank rent/snavset vand ( ) 260 / 260
Affaldsbeholder. (l) 32
Kapacitet (m²/h) max. 12000
Faktisk kapacitetsområde (m²) 8400
Batteritype minimal vedligeholdelse
Batteri (V/Ah) 36 / 630
Batteri køretid (h) max. 5
Batteriopladningstid (h) ca. 12
Kørehastighed (km/h) max. 10
Klatreevne. (%) max. 15
Rotationshastighed (rpm) 1250
Rulletryk (kg/g/cm²) 150 / 168
Vendebredde i midtergang (cm) 212
Vandforbrug (l/min) max. 9
Lydniveau (dB(A)) 73
Tilladt totalvægt (kg) 1840
Vægt uden tilbehør (kg) 1448
Mål (L x B x H) (mm) 2000 x 1380 x 1570

Scope of supply

  • Ruller: 2 Stk.
  • Inklusive batteri og oplader
  • Sugelæber, buede
  • Sidebørste
  • dosingbeholder til rengøringsmiddel med lukket kredsløbssystem

Udstyr

  • Auto-Fill
  • Tankrensningssystem
  • Selvkørende
  • Automatisk vandstop
  • DOSE
  • Parkeringsbremse
  • Indbygget fejetilbehør
  • Regulerbart styrehjul
  • Fejefunktion
  • Elektromagnetisk ventil
  • 2-tank system
  • almindeligt kørelys i dagtimerne
  • Type af sugelæber: Linatex®
  • Kärcher farve- og driftskoncept
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) med over 30 brugersprog og individuelle brugerrettigheder
  • Home Base fastgørelse muligheder for moppe eller lignende
  • hastighedsreduktion i kurver for øget sikkerhed
  • elektrisk og mekanisk svømmerkontakt
  • Nem betjeningsvælgerkontakt
kompakt gulvvaskemaskine B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
kompakt gulvvaskemaskine B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
kompakt gulvvaskemaskine B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
kompakt gulvvaskemaskine B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
kompakt gulvvaskemaskine B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
kompakt gulvvaskemaskine B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
kompakt gulvvaskemaskine B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
kompakt gulvvaskemaskine B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
kompakt gulvvaskemaskine B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
Videoer
Anvendelsesområder
  • Velegnet til brug i produktionslokaler, lagerhuse, logistikbygninger og tungindustri
Tilbehør
Rengøringsmidler