Ride-on gulvvaskeren B 260 RI Bp Pack er specialdesignet til de mest barske industrielle rengøringsopgaver. Maskinen imponerer med sit meget omfattende standardudstyr, inkl. et stort 630 Ah vådbatteri, en kraftfuld oplader, store 260 liter tanke, en tidsbesparende automatisk påfyldningsfunktion, et manuelt tankrensningssystem, doseringssystemet "Dose" til rengøringsmidler, der sparer på ressourcerne, arbejdslys og integrerede sidebørster. Takket være den optimerede integrerede fejefunktion sparer det nyudviklede rullebørstehoved R 120 den tidskrævende, manuelle førfejning, samtidig med at risikoen for at blokere svaberen også reduceres. Svaberen er også nyudviklet og optimeret med respekt for luftgennemstrømning. Den har en fremragende ydeevne med de to slidstærke Ec-turbiner, der leverer enestående støvsugningsresultater. Dens arbejdsbredde på 120 cm og kørehastighed på op til 10 km/t sikrer en høj områdeydeevne på stort set ingen tid. Styringsvinkel-sensorer sikrer maksimal sikkerhed i kurver ved at bremse eller sagtne farten på maskinen, hvis hastigheden er for høj. Derudover optimeres vandfordelingen i kurver.