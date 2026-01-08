kompakt gulvvaskemaskine B 300 R I D
Den dieseldrevet B 300 R I D diesel ”ride-on” maskine er en højtydende kombination af en gulvvasker og fejemaskine med en arbejdsbredde på op til 1755 mm.
Dieselmotor, med en stor vandtank (300 liter) og en arbejdsbredde på op til 1755 centimeter, er den ideel til rengøring af store områder. Den hævede og komfortable kørestilling giver et meget godt overblik. Den robuste maskine har en solid stålramme, som får den gennem selv det hårdeste arbejde helt ubesværet.
Funktioner og fordele
Skrubbe støvsugning og feje i en enkelt arbejdsprocesDobbelt produktivitet af mand og maskine. Halvering af de arbejdede timer. Forfejning er ikke nødvendig.
Simpel høj beholder tømning af skraldespandenPraktisk til operatøren. Ingen direkte kontakt med snavs. Tømning af skraldespanden foregår, mens du sidder.
Drejelige sidebørste / sideskrubbende dækbørster på begge sider af maskinenUdvidelse af arbejdsbredden op til 1.755 mm. Tillader ydeevne på over 16.000 m² / t. Beskytter maskine og genstande.
Hævet kørestilling
- Meget godt billede af overfladen, der skal rengøres.
- Agile håndtering.
Ergonomisk, dieseldrevet motor
- Lange uafbrudte perioder med arbejde.
- Uafhængig rengøring.
- Fleksibel rengøring.
Solid stålramme
- Robust maskine, der også er velegnet til mere tunge arbejdspladser.
Buede sugeklæber
- Meget god sugning, selv i tætte kurver.
Specifikationer
Teknisk data
|Brændstoftype
|Diesel
|Friktionskørsel
|Slæbemotor
|Arbejdsbredde, børste (mm)
|1045 - 1755
|Arbejdsbredde med 2 sidebørster (mm)
|1755
|Arbejdsbredde, støvsuger (mm)
|1440
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|300 / 300
|Affaldsbeholder. (l)
|180
|Kapacitet (m²/h)
|16550
|Faktisk kapacitetsområde (m²/h)
|12400
|Batteritype
|startbatteri
|Batteri (V/Ah)
|12 / 80
|Klatreevne. (%)
|12
|Rotationshastighed (rpm)
|460 - 460
|Rulletryk (kg)
|25 - 150
|Vandforbrug (l/min)
|max. 12
|Lydniveau (dB(A))
|92
|Tilladt totalvægt (kg)
|2635
|Mål (L x B x H) (mm)
|2490 x 1570 x 1860
Scope of supply
- Ruller: 2 Stk.
- Sugelæber, buede
Udstyr
- Selvkørende
- Parkeringsbremse
- Indbygget fejetilbehør
- Fejefunktion
- 2-tank system
Videoer
Anvendelsesområder
- Multifunktionelle parkeringsanlæg
- Også til brug i åbne haller, eksterne lagre, lastrum og på byggepladser
- Til industrien (støberier, cementanlæg), logistik og lagerrum, parkeringsanlæg og parkeringshuse i flere etager, bygningsindustrien, lufthavne og havne
- Også meget velegnet til logistikopgaver, f.eks. rengøring af lagerrum
- Detailhandel