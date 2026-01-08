kompakt gulvvaskemaskine B 90 R konfigurerbar

Batteridrevet ”ride-on” gulvvaske B 90 R. Øget tankvolumen og variabel arbejdsbredde (55-75 cm).

Batteridrevet ”ride-on” gulvvasker. Med sin kompakte konstruktion, høj fleksibilitet og udvidet tankvolumen er det et fleksibelt alternativ til alle store ”walk-behind” maskiner. På grund af et modulært design kan denne version konfigureres specielt i overensstemmelse med kundens ønsker: udstyr, børstehoveder og sugelæber. Nye børstehoveder af enten disc eller skive konfiguration er arbejdsbredder på 55, 65 og 75 cm mulige.

Funktioner og fordele
Tilpassede maskiner
  • Vælg mellem en række forskellige konfigurationer. Fra den økonomiske Classic til den fuldt udstyrede DOSE-model.
  • Der er valg af tre arbejdsbredder og buede eller lige sugestænger.
Forskellige skrubbeteknikker.
  • Diskrensningsmodeller, især til brug på glatte overflader.
  • Til tekstil gulve eller ekstremt stædigt snavs giver rullebørster flere fordele. De skrubber og fejer samtidigt.
Batterirum under sædet
  • WHISPER-tilstand for reduceret strømforbrug og længere driftstider.
  • For at genoplade de kraftige batterier skal du blot folde sædet op.
Maskinkonfiguration baseret på kundens krav
  • Valg mellem forskellige konfigurationer, forskellige arbejdsbredder og skrubningsteknologier.
Justerbart børstekontaktryk (valgfrit)
  • Justerbar til forskellige gulvbelægninger. Kan indstilles til fire tilstande.
EASY-kontakt
  • Til let drift. De grundlæggende funktioner styres med EASY-kontakten. Alle vigtige oplysninger vises, og justeringer programmeres via displayet.
Indbygget oplader (valgfri)
  • Til fleksibel brug. Opladeren er altid om bord og maskinen kan opkræves overalt. Opladeren er præcis designet og garanterer en lang batterilevetid.
FACT (valgfrit)
  • Til regulering af børstehastigheden
Traktionsdrev med en hastighed på op til 6 km/time
  • Til indstilling af stejlere hældninger (med solenoid bremse)
Ferskvandsniveau display (valgfrit)
  • Til kontrol af konstant rentvandsniveau under drift.
Specifikationer

Teknisk data

Brændstoftype Batteri
Friktionskørsel Slæbemotor
Arbejdsbredde, børste (mm) 550 - 750
Arbejdsbredde, støvsuger (mm) 850 - 940
Vandtank rent/snavset vand (l) 90 / 90
Affaldsbeholder. (l) 7
Kapacitet (m²/h) 3300
Faktisk kapacitetsområde (m²/h) 2475
Batteri (V) 24
Batteri køretid (h) max. 3,5
Rulletryk (kg) 28 - 37
Vandforbrug (l/min) 2,5
Lydniveau (dB(A)) 69
Motorydelse (W) 2200
Tilladt totalvægt (kg) 460
Mål (L x B x H) (mm) 1450 x 800 x 1200

Udstyr

  • Selvkørende
  • Automatisk vandstop
  • 2-tank system
kompakt gulvvaskemaskine B 90 R konfigurerbar
kompakt gulvvaskemaskine B 90 R konfigurerbar
kompakt gulvvaskemaskine B 90 R konfigurerbar
kompakt gulvvaskemaskine B 90 R konfigurerbar
Tilbehør
Rengøringsmidler