kompakt gulvvaskemaskine B 90 R konfigurerbar
Batteridrevet ”ride-on” gulvvaske B 90 R. Øget tankvolumen og variabel arbejdsbredde (55-75 cm).
Batteridrevet ”ride-on” gulvvasker. Med sin kompakte konstruktion, høj fleksibilitet og udvidet tankvolumen er det et fleksibelt alternativ til alle store ”walk-behind” maskiner. På grund af et modulært design kan denne version konfigureres specielt i overensstemmelse med kundens ønsker: udstyr, børstehoveder og sugelæber. Nye børstehoveder af enten disc eller skive konfiguration er arbejdsbredder på 55, 65 og 75 cm mulige.
Funktioner og fordele
Tilpassede maskiner
- Vælg mellem en række forskellige konfigurationer. Fra den økonomiske Classic til den fuldt udstyrede DOSE-model.
- Der er valg af tre arbejdsbredder og buede eller lige sugestænger.
Forskellige skrubbeteknikker.
- Diskrensningsmodeller, især til brug på glatte overflader.
- Til tekstil gulve eller ekstremt stædigt snavs giver rullebørster flere fordele. De skrubber og fejer samtidigt.
Batterirum under sædet
- WHISPER-tilstand for reduceret strømforbrug og længere driftstider.
- For at genoplade de kraftige batterier skal du blot folde sædet op.
Maskinkonfiguration baseret på kundens krav
- Valg mellem forskellige konfigurationer, forskellige arbejdsbredder og skrubningsteknologier.
Justerbart børstekontaktryk (valgfrit)
- Justerbar til forskellige gulvbelægninger. Kan indstilles til fire tilstande.
EASY-kontakt
- Til let drift. De grundlæggende funktioner styres med EASY-kontakten. Alle vigtige oplysninger vises, og justeringer programmeres via displayet.
Indbygget oplader (valgfri)
- Til fleksibel brug. Opladeren er altid om bord og maskinen kan opkræves overalt. Opladeren er præcis designet og garanterer en lang batterilevetid.
FACT (valgfrit)
- Til regulering af børstehastigheden
Traktionsdrev med en hastighed på op til 6 km/time
- Til indstilling af stejlere hældninger (med solenoid bremse)
Ferskvandsniveau display (valgfrit)
- Til kontrol af konstant rentvandsniveau under drift.
Specifikationer
Teknisk data
|Brændstoftype
|Batteri
|Friktionskørsel
|Slæbemotor
|Arbejdsbredde, børste (mm)
|550 - 750
|Arbejdsbredde, støvsuger (mm)
|850 - 940
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|90 / 90
|Affaldsbeholder. (l)
|7
|Kapacitet (m²/h)
|3300
|Faktisk kapacitetsområde (m²/h)
|2475
|Batteri (V)
|24
|Batteri køretid (h)
|max. 3,5
|Rulletryk (kg)
|28 - 37
|Vandforbrug (l/min)
|2,5
|Lydniveau (dB(A))
|69
|Motorydelse (W)
|2200
|Tilladt totalvægt (kg)
|460
|Mål (L x B x H) (mm)
|1450 x 800 x 1200
Udstyr
- Selvkørende
- Automatisk vandstop
- 2-tank system