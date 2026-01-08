Batteridrevet ”ride-on” gulvvasker. Med sin kompakte konstruktion, høj fleksibilitet og udvidet tankvolumen er det et fleksibelt alternativ til alle store ”walk-behind” maskiner. På grund af et modulært design kan denne version konfigureres specielt i overensstemmelse med kundens ønsker: udstyr, børstehoveder og sugelæber. Nye børstehoveder af enten disc eller skive konfiguration er arbejdsbredder på 55, 65 og 75 cm mulige.