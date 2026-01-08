Kärchers B 80 er en kompakt, brugervenlig, praktisk samt fuldautomatisk gulvvaskemaskine. Den er udstyret med operativsystemet ”Intelligent Key” som tillader forskellige brugerprofiler. De individuelle instillinger sørger for at maskinen bliver nem at håndtere for alle, samtidig som den effektiviserer hver enkelt vaskeproces. Ydermere undgås så godt som alle operatørfeil, og maskinens levetid forlænges. Maskinens lave støjniveau gør den egnet til rengøring i støjfølsomme områder som f.eks. sygehuse og hoteller. Ergonomisk håndtag gør den enkel at manøvre. Maskinen kan konfigureres indivuelt med bl.a. DOSE, autofill samt automatisk rengøring af skidtvandstank