kompakt gulvvaskemaskine B 80 W Bp DOSE (Disc brush)
Kompakt, brugervenlig, batteridrevet walk-behind gulvvaskemaskine med sæbedosering, 80 L tank, 75 cm arb.bredde og justerbart børstetryk. Ideell for områder på 1500-3000 m².
Kärchers B 80 er en kompakt, brugervenlig, praktisk samt fuldautomatisk gulvvaskemaskine. Den er udstyret med operativsystemet ”Intelligent Key” som tillader forskellige brugerprofiler. De individuelle instillinger sørger for at maskinen bliver nem at håndtere for alle, samtidig som den effektiviserer hver enkelt vaskeproces. Ydermere undgås så godt som alle operatørfeil, og maskinens levetid forlænges. Maskinens lave støjniveau gør den egnet til rengøring i støjfølsomme områder som f.eks. sygehuse og hoteller. Ergonomisk håndtag gør den enkel at manøvre. Maskinen kan konfigureres indivuelt med bl.a. DOSE, autofill samt automatisk rengøring af skidtvandstank
Funktioner og fordele
Vælg mellem fire batterityper
- Batterityper: Vedligeholdelsesfrit 170 Ah (C5), Vedligeholdelsesfrit 180 Ah, lav-vedligehold 180 Ah (C5) eller vedligeholdelsesfrit 240 Ah (C5)
- Den indbyggede intelligent oplader er perfekt tilpasset de forskellige batterityper.
- For lang batterilevetid
Praktisk funktion Automatisk fyld
- Håndfri opfyldning af friskvandstank
- Påfyldning via vandslangen stopper automatisk, når friskvandstank er fuld
Automatisk sænkning og hævning af børstehovedet og sugefod
- Børstehoved og sugefod sænkes automatisk.
- Praktisk: sugefod hæves automatisk når maskinen bakker
Børstehoved med disc-system
- 65 eller 75 cm arbejdsbredde
- Enkel betjening: Udskiftning af børsten via fodpedal
EASY Betjeningskontakt
- Let at bruge.
- De grundlæggende funktioner styres via en EASY-funktionsknap
Energibesparende eco!efficiency mode
- For væsentligt reduceret energiforbrug og væsentligt længere operationstid
- Lydsvag og dermed optimal for støjfølsomme områder (fx hospitaler eller hoteller).
Let at håndtere
- Nem håndtering takket være knapper med farvekoder.
- Meget brugervenlig med kort oplæringstid
Justerbart børstetryk
- Automatisk indstilling af børstetryk
- Nem justering af børstetrykket
- Børstetrykket kan justeres automatisk.
Selvkørende
- Trinløs fremad og baglæns drift .
- Den maksimale hastighed kan indstilles.
Lige eller buet sugefod
- Perfekt sug på ethvert gulv.
- Forskellige sugelæber til forskellige gulvtyper
Specifikationer
Teknisk data
|Brændstoftype
|Batteri
|Friktionskørsel
|Slæbemotor
|Arbejdsbredde, børste (mm)
|750
|Arbejdsbredde, støvsuger (mm)
|940
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|80 / 80
|Kapacitet (m²/h)
|3000
|Faktisk kapacitetsområde (m²/h)
|2250
|Batteritype
|vedligeholdelsesfri
|Batteri (V/Ah)
|24 / 240
|Batteri køretid (h)
|max. 4
|Batteriopladningstid (h)
|ca. 9
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Rotationshastighed (rpm)
|210
|Rulletryk (kg)
|54
|Vendebredde i midtergang (mm)
|1800
|Vandforbrug (l/min)
|10
|Lydniveau (dB(A))
|69
|Spænding (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Motorydelse (W)
|max. 2200
|Tilladt totalvægt (kg)
|404
|Mål (L x B x H) (mm)
|1617 x 810 x 1154
Scope of supply
- Disc-børste: 2 Stk.
- Oplader
Udstyr
- Selvkørende
- 2-tank system