kompakt gulvvaskemaskine B 80 W Bp DOSE (Disc brush)

Kompakt, brugervenlig, batteridrevet walk-behind gulvvaskemaskine med sæbedosering, 80 L tank, 75 cm arb.bredde og justerbart børstetryk. Ideell for områder på 1500-3000 m².

Kärchers B 80 er en kompakt, brugervenlig, praktisk samt fuldautomatisk gulvvaskemaskine. Den er udstyret med operativsystemet ”Intelligent Key” som tillader forskellige brugerprofiler. De individuelle instillinger sørger for at maskinen bliver nem at håndtere for alle, samtidig som den effektiviserer hver enkelt vaskeproces. Ydermere undgås så godt som alle operatørfeil, og maskinens levetid forlænges. Maskinens lave støjniveau gør den egnet til rengøring i støjfølsomme områder som f.eks. sygehuse og hoteller. Ergonomisk håndtag gør den enkel at manøvre. Maskinen kan konfigureres indivuelt med bl.a. DOSE, autofill samt automatisk rengøring af skidtvandstank

Funktioner og fordele
Vælg mellem fire batterityper
  • Batterityper: Vedligeholdelsesfrit 170 Ah (C5), Vedligeholdelsesfrit 180 Ah, lav-vedligehold 180 Ah (C5) eller vedligeholdelsesfrit 240 Ah (C5)
  • Den indbyggede intelligent oplader er perfekt tilpasset de forskellige batterityper.
  • For lang batterilevetid
Praktisk funktion Automatisk fyld
  • Håndfri opfyldning af friskvandstank
  • Påfyldning via vandslangen stopper automatisk, når friskvandstank er fuld
Automatisk sænkning og hævning af børstehovedet og sugefod
  • Børstehoved og sugefod sænkes automatisk.
  • Praktisk: sugefod hæves automatisk når maskinen bakker
Børstehoved med disc-system
  • 65 eller 75 cm arbejdsbredde
  • Enkel betjening: Udskiftning af børsten via fodpedal
EASY Betjeningskontakt
  • Let at bruge.
  • De grundlæggende funktioner styres via en EASY-funktionsknap
Energibesparende eco!efficiency mode
  • For væsentligt reduceret energiforbrug og væsentligt længere operationstid
  • Lydsvag og dermed optimal for støjfølsomme områder (fx hospitaler eller hoteller).
Let at håndtere
  • Nem håndtering takket være knapper med farvekoder.
  • Meget brugervenlig med kort oplæringstid
Justerbart børstetryk
  • Automatisk indstilling af børstetryk
  • Nem justering af børstetrykket
  • Børstetrykket kan justeres automatisk.
Selvkørende
  • Trinløs fremad og baglæns drift .
  • Den maksimale hastighed kan indstilles.
Lige eller buet sugefod
  • Perfekt sug på ethvert gulv.
  • Forskellige sugelæber til forskellige gulvtyper
Specifikationer

Teknisk data

Brændstoftype Batteri
Friktionskørsel Slæbemotor
Arbejdsbredde, børste (mm) 750
Arbejdsbredde, støvsuger (mm) 940
Vandtank rent/snavset vand (l) 80 / 80
Kapacitet (m²/h) 3000
Faktisk kapacitetsområde (m²/h) 2250
Batteritype vedligeholdelsesfri
Batteri (V/Ah) 24 / 240
Batteri køretid (h) max. 4
Batteriopladningstid (h) ca. 9
Strømforsyning til batterioplader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Rotationshastighed (rpm) 210
Rulletryk (kg) 54
Vendebredde i midtergang (mm) 1800
Vandforbrug (l/min) 10
Lydniveau (dB(A)) 69
Spænding (V) 100 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Motorydelse (W) max. 2200
Tilladt totalvægt (kg) 404
Mål (L x B x H) (mm) 1617 x 810 x 1154

Scope of supply

  • Disc-børste: 2 Stk.
  • Oplader

Udstyr

  • Selvkørende
  • 2-tank system
Konfigurerbar

Børstehoved med 2 børstevalser, kvikbørsteskift og en arbejdsbredde på 75 mm. Børsteskift uden brug af værktøj. Stænkskærmene på siden kan justeres i højden. Vandet holdes dermed under børstehovedet. Opløsningen med rengøringsmiddel føres direkte til skraberen. Børstehovedet er emballeret separat.

Den lige sugebjælke med de regulerbare støtteruller er 940 lang. De medleverede ekstra vægte sørger for et jævnt børstetryk. De rillede sugelæber af førsteklasses olieresistent og transparent polyuretan med lang levetid er velegnede til alle gængse gulve. De er nemme at udskifte og kan anvendes 4 gange.

Børstehoved med 2 børstevalser, kvikbørsteskift og en arbejdsbredde på 65 mm. Børsteskift uden brug af værktøj. Stænkskærmene på siden kan justeres i højden. Vandet holdes dermed under børstehovedet. Opløsningen med rengøringsmiddel føres direkte til skraberen. Børstehovedet er emballeret separat.

Homebase moppeholdersæt bestående af moppeclips, moppestøtte og flaskeholder - den perfekte løsning til sikker transport af moppen direkte på gulvvaskeren.

Inklusive olieresistente sugelæber, kan bruges 4 gange, ekstra vægt, så de glider optimalt, let regulerbare støttehjul.

Børstehoved med 2 børstevalser, kvikbørsteskift og en arbejdsbredde på 75 mm. Stænkskærmene på siden kan justeres i højden. Vandet holdes dermed under børstehovedet. Opløsningen med rengøringsmiddel føres direkte til skraberen. Børstehovedet er emballeret separat.
Tilbehør
Rengøringsmidler