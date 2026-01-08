Med en arbejdsbredde på 51 centimeter og de store 55-liters tanke til rent og snavset vand rengør den alsidige batteridrevne gulvvaskemaskine BD 50/55 W Bp Pack op til 2000 m² i timen. Takket være det kompakte design imponerer den med sin overskuelige indretning, og takket være det integrerede træk og det komfortable firehjulssystem er den desuden nem og ubesværet at manøvrere. Den 850 mm lange gummiskraber og skivebørstehovedet med 27 kilogram børstetryk er fremstillet af robust og holdbart aluminium af høj kvalitet og sikrer fremragende rengøringsresultater. En standard ekstern batterioplader gør det muligt at oplade det kraftfulde og vedligeholdelsesfrie Gel-batteri med 105 Ah kapacitet i hverdagen til lange arbejdsopgaver.