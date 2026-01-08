kompakt gulvvaskemaskine BD 50/55 W Bp Pack 115Ah
Takket være et vedligeholdelsesfrit Gel-batteri (105 Ah), 55-liters tanke og trækdrift muliggør vores gå-bag-gulvvaskemaskine BD 50/55 W Bp Pack lange, træthedsfrie rengøringsopgaver.
Med en arbejdsbredde på 51 centimeter og de store 55-liters tanke til rent og snavset vand rengør den alsidige batteridrevne gulvvaskemaskine BD 50/55 W Bp Pack op til 2000 m² i timen. Takket være det kompakte design imponerer den med sin overskuelige indretning, og takket være det integrerede træk og det komfortable firehjulssystem er den desuden nem og ubesværet at manøvrere. Den 850 mm lange gummiskraber og skivebørstehovedet med 27 kilogram børstetryk er fremstillet af robust og holdbart aluminium af høj kvalitet og sikrer fremragende rengøringsresultater. En standard ekstern batterioplader gør det muligt at oplade det kraftfulde og vedligeholdelsesfrie Gel-batteri med 105 Ah kapacitet i hverdagen til lange arbejdsopgaver.
Funktioner og fordele
Justerbart børstehoved i aluminiumTil fremragende rengøringspræstation. Ekstremt robust design. Materialer i høj kvalitet med lang holdbarhed.
Firhjuls-system med tohjulstrækMeget nem at transportere Øger brugervenligheden og mindsker den fysiske indsats. Ideel til langvarig brug, uden man bliver træt.
Letforståelig betjeningDet er nemt at starte maskinen. Mindsker krav til træning og den tid, det tager at lære den at kende. Betjeningsfejl er næsten udelukket takket være det letforståelige koncept.
Almindelig buet skraber
- Hurtig tørring takket være mindre vand på gulvet efter rengøring.
- Minimerer risikoen for at glide på områder, der netop er rengjort.
- Øger sugekraft og sikkerhed.
Ergonomisk udformet
- Til folk med forskellig højde.
- Øger brugerkomforten.
- Gør rengøringen mere effektiv.
Robust standard-chassis
- Høj kvalitet forebygger misdannelser.
- Øger driftssikkerheden.
- Mindre vedligeholdelse og lavere omkostninger.
Unikt designet sugesystem
- Nem at vedligeholde.
- Reducerer driftsstøj.
- Øger brugervenligheden.
Separat system med skidtvandstank
- Meget nem rengøring.
- Øger hygiejnen.
Ferskvandslåg med dosering af rengøringsmiddel
- Til nem og præcis dosering af rengøringsmidler.
- Lavere forbrug af rengøringsmidler og lavere omkostninger.
Praktisk base
- Til at bære forskelligt tilbehør.
- Redskaber til manuel rengøring er altid inden for rækkevidde.
Specifikationer
Teknisk data
|Brændstoftype
|Batteri
|Friktionskørsel
|Slæbemotor
|Arbejdsbredde, børste (mm)
|510
|Arbejdsbredde, støvsuger (mm)
|850
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|55 / 55
|Kapacitet (m²/h)
|max. 2550
|Faktisk kapacitetsområde (m²/h)
|1530
|Batteritype
|vedligeholdelsesfri
|Batteri (V/Ah)
|24 / 105
|Batteri køretid (h)
|max. 3
|Batteriopladningstid (h)
|ca. 12
|Kørehastighed (km/h)
|max. 6
|Rotationshastighed (rpm)
|180
|Rulletryk (kg)
|27
|Vendebredde i midtergang (mm)
|1400
|Vandforbrug (l/min)
|max. 2,6
|Lydniveau (dB(A))
|65,2
|Tilladt totalvægt (kg)
|240
|Vægt uden tilbehør (kg)
|153
|Mål (L x B x H) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Scope of supply
- Disc-børste: 1 Stk.
- Inklusive batteri og oplader
- Robust trykstøbt sugestang i aluminium
Udstyr
- Selvkørende
- 2-tank system
- Type af sugelæber: Linatex®
- Kärcher farve- og driftskoncept
- Home Base fastgørelse muligheder for moppe eller lignende
Videoer
Anvendelsesområder
- Ideel inden for bygningsservice til rengøring af offentlige bygninger eller kontorer
- Til brug i hoteller og i caterinng-branchen, detailhandlen og i bilforhandlere
- Til rengøring i sundhedssektoren, i transportindustrien og i industrien.