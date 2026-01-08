Stationær højtryksrenser HDC Classic

Den perfekte løsning til regelmæssig eller hyppig rengøring i høj kvalitet på forskellige områder af virksomheden. Til samtidig brug af 2 til 3 startpunkter

Kärcher serien består af tre modeller - Classic, Standard og Advanced. Disse enheder kan konfigureres specifikt til at opfylde kundernes krav på grund af mangfoldigheden af ​​basisenhederne og de mange forskellige tilbehør. De innovative tekniske og sofistikerede træk ved Kärchers HDC-enheder giver mange fordele. Maksimal ydelse kombineret med brugervenlighed, lang levetid og høj grad af sikkerhed karakteriserer HDC-området. Uanset hvad dine specifikke krav er til højtryksrensning, vil Kärcher gerne rådgive dig til planlægningen af ​​dit stationære system.

Funktioner og fordele
Holdbart og robust
  • Robust maskine, der også er velegnet til mere tunge arbejdspladser.
  • Robust krumtapaksel med cylinderhoved af messing og højkvalitetsmaterialer sikrer en lang levetid.
  • 4 -polet, lav hastighed luftkølet el-motor
Høj maskinsikkerhed
  • Lagerbeholder med svømmerventil og tørløbsbeskyttelse.
  • Praktisk fejl display informerer brugere med det samme og sparer tid.
Permanent installation uden risici: Ingen kontaminering eller løse slanger
  • Med beskyttelse af vandmangel og temperaturovervågning af motor og vand.
  • Lækagebeskyttelse og blød start.
  • Automatisk afbrydelse, hvis den minimale mængde ikke opnås, når vandet tømmes.
Indivuelt konfigureret maskine
  • Ramme og/eller beklædning i rustfrit stål kan tilvælges.
Meget fleksibel
  • Avanceret trykpumpe til forsyningstemperatur op til 85 °C (standard 60 °C) og 80/160 bar tryk
  • Ramme og beklædning i rustfrit stål (standardmaterialet er pulverlakeret stål).
  • 60-Hz maskiner (f.eks. 380–480 V, 690 V/60 Hz) ved forespørgsel.
Er hurtigt klar til brug når som helst
  • Der kan tilslyttes flere tilbehørsdele eller udstyr.
  • Kan justeres til individuelle rengøringsbehov.
  • Kan bruges af to personer på samme tid.
  • Klar ved et tryk på en knap uden at bruge tid på at indstille eller transportere mobile maskiner.
  • Pumpen starter så snart udløserpistolen er aktiveret, hvilket gør det nemt at arbejde fra ethvert forsyningssted.
  • Til hurtig rengøring på forskellige steder.
Er hurtigt klar til brug når som helst
Robust design til hårde arbejdsforhold
  • Designet til dagligt brug.
  • Kan bruges under vanskelige arbejdsbetingelser.
  • Længere levetid, mindre vedligehold og lavere omkostninger. Ideel til industriel brug.
Specifikationer

Teknisk data

Tryk (bar/MPa) 80 / 160 / 8 / 16 / 16
Pumpehastighed (l/h) 700 / 2000
Tilløbstemperatur (°C) max. 85
Motor starter Soft start
Antal strømfaser (Ph) 3
Spænding (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Mål (L x B x H) (mm) 860 x 595 x 580

Udstyr

  • Olie indikatormåler
  • Olieskueglas
  • 4-polet motor (lavhastighedsmaskine)
  • Luftkølet motor.
  • Krumtapaksel med keramiske stempler
  • Tørløbssikring
  • Opbevaringstank med flydeventil.
  • Driftstimetæller
  • Servo Control
  • Pressostatkontrol
Stationær højtryksrenser HDC Classic
Stationær højtryksrenser HDC Classic
Stationær højtryksrenser HDC Classic
Anvendelsesområder
  • Ideel til rengøring i fødevareindustrien
  • Landbrug
  • Rengøring af stalde
  • Ideel til rengøring af køretøjer i konstruktions-/transportsektoren.
  • Køretøjs- og maskinrengøring inden for bilindustrien, industrien og landbruget
  • Offentlige sektor
  • Til rengøring af beholdere/aflejringer i fødevare-, kosmetik- og kemikalieindustrien
Tilbehør