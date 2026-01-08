Stationær højtryksrenser HDC Classic
Den perfekte løsning til regelmæssig eller hyppig rengøring i høj kvalitet på forskellige områder af virksomheden. Til samtidig brug af 2 til 3 startpunkter
Kärcher serien består af tre modeller - Classic, Standard og Advanced. Disse enheder kan konfigureres specifikt til at opfylde kundernes krav på grund af mangfoldigheden af basisenhederne og de mange forskellige tilbehør. De innovative tekniske og sofistikerede træk ved Kärchers HDC-enheder giver mange fordele. Maksimal ydelse kombineret med brugervenlighed, lang levetid og høj grad af sikkerhed karakteriserer HDC-området. Uanset hvad dine specifikke krav er til højtryksrensning, vil Kärcher gerne rådgive dig til planlægningen af dit stationære system.
Funktioner og fordele
Holdbart og robust
- Robust maskine, der også er velegnet til mere tunge arbejdspladser.
- Robust krumtapaksel med cylinderhoved af messing og højkvalitetsmaterialer sikrer en lang levetid.
- 4 -polet, lav hastighed luftkølet el-motor
Høj maskinsikkerhed
- Lagerbeholder med svømmerventil og tørløbsbeskyttelse.
- Praktisk fejl display informerer brugere med det samme og sparer tid.
Permanent installation uden risici: Ingen kontaminering eller løse slanger
- Med beskyttelse af vandmangel og temperaturovervågning af motor og vand.
- Lækagebeskyttelse og blød start.
- Automatisk afbrydelse, hvis den minimale mængde ikke opnås, når vandet tømmes.
Indivuelt konfigureret maskine
- Ramme og/eller beklædning i rustfrit stål kan tilvælges.
Meget fleksibel
- Avanceret trykpumpe til forsyningstemperatur op til 85 °C (standard 60 °C) og 80/160 bar tryk
- Ramme og beklædning i rustfrit stål (standardmaterialet er pulverlakeret stål).
- 60-Hz maskiner (f.eks. 380–480 V, 690 V/60 Hz) ved forespørgsel.
Er hurtigt klar til brug når som helst
- Der kan tilslyttes flere tilbehørsdele eller udstyr.
- Kan justeres til individuelle rengøringsbehov.
- Kan bruges af to personer på samme tid.
- Klar ved et tryk på en knap uden at bruge tid på at indstille eller transportere mobile maskiner.
- Pumpen starter så snart udløserpistolen er aktiveret, hvilket gør det nemt at arbejde fra ethvert forsyningssted.
- Til hurtig rengøring på forskellige steder.
Robust design til hårde arbejdsforhold
- Designet til dagligt brug.
- Kan bruges under vanskelige arbejdsbetingelser.
- Længere levetid, mindre vedligehold og lavere omkostninger. Ideel til industriel brug.
Specifikationer
Teknisk data
|Tryk (bar/MPa)
|80 / 160 / 8 / 16 / 16
|Pumpehastighed (l/h)
|700 / 2000
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 85
|Motor starter
|Soft start
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Mål (L x B x H) (mm)
|860 x 595 x 580
Udstyr
- Olie indikatormåler
- Olieskueglas
- 4-polet motor (lavhastighedsmaskine)
- Luftkølet motor.
- Krumtapaksel med keramiske stempler
- Tørløbssikring
- Opbevaringstank med flydeventil.
- Driftstimetæller
- Servo Control
- Pressostatkontrol
Anvendelsesområder
- Ideel til rengøring i fødevareindustrien
- Landbrug
- Rengøring af stalde
- Ideel til rengøring af køretøjer i konstruktions-/transportsektoren.
- Køretøjs- og maskinrengøring inden for bilindustrien, industrien og landbruget
- Offentlige sektor
- Til rengøring af beholdere/aflejringer i fødevare-, kosmetik- og kemikalieindustrien