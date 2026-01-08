Kärcher serien består af tre modeller - Classic, Standard og Advanced. Disse enheder kan konfigureres specifikt til at opfylde kundernes krav på grund af mangfoldigheden af ​​basisenhederne og de mange forskellige tilbehør. De innovative tekniske og sofistikerede træk ved Kärchers HDC-enheder giver mange fordele. Maksimal ydelse kombineret med brugervenlighed, lang levetid og høj grad af sikkerhed karakteriserer HDC-området. Uanset hvad dine specifikke krav er til højtryksrensning, vil Kärcher gerne rådgive dig til planlægningen af ​​dit stationære system.