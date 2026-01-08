Stationær højtryksrenser HDC Standard
Den perfekte løsning til regelmæssig eller hyppig rengøring i høj kvalitet på forskellige områder af virksomheden. Til samtidig brug af 2 til 8 startpunkter
Kärcher serien består af tre modeller - Classic, Standard og Advanced. Disse enheder kan konfigureres specifikt til at opfylde kundernes krav på grund af mangfoldigheden af basisenhederne og de mange forskellige tilbehør. De innovative tekniske og sofistikerede træk ved Kärchers HDC-enheder giver mange fordele. Maksimal ydelse kombineret med brugervenlighed, lang levetid og høj grad af sikkerhed karakteriserer HDC-området. Uanset hvad dine specifikke krav er til højtryksrensning, vil Kärcher gerne rådgive dig til planlægningen af dit stationære system.
Funktioner og fordele
Krumtapakselpumpe med cylinderhoved af messing og førsteklasses materialer.
- Uanset det nødvendige vandmængde skifter kontrollen til og fra igen andre pumper efter behov.
- Automatisk pumpestart, hver gang vandet tømmes, uden yderligere låsning.
- Alle pumpeenheder kører konstant takket være efterfølgende udveksling.
Enheden kan bruges af op til otte personer samtidig
- Klar ved et tryk på en knap uden at bruge tid på at indstille eller transportere mobile maskiner.
- Pumpen starter så snart udløserpistolen er aktiveret, hvilket gør det nemt at arbejde fra ethvert forsyningssted.
- Til hurtig rengøring på forskellige steder.
Meget fleksibel
- Den tilgængelige vandvolumen kan bruges efter behov.
- Også egnet til rengøring i mellemstore og store beholdere.
- Klar ved et tryk på en knap uden at bruge tid på at indstille eller transportere mobile maskiner.
Med beskyttelse af vandmangel og temperaturovervågning af motorer og vand
Høj maskinsikkerhed
- Måler til driftstid og display indkerer, hvornår pumpen skal vedligeholdes.
- Lækagebeskyttelse og blød start.
Er hurtigt klar til brug når som helst
- 4-polet, langsomtkørende elektriske motorer med soft-starter garanterer en lang levetid.
Ramme og/eller beklædning i rustfrit stål kan tilvælges
- Permanent installation uden risici: Ingen kontaminering eller løse slanger
Avanceret trykpumpe til forsyningstemperatur op til 85 °C (standard 60 °C) og 80/160 bar tryk
Intelligent pumpe kontrol
- Mulighed for ramme/beklædning i rustfrit stål (standardmateriale er pulverlakeret stål).
- 60-Hz maskiner (f.eks. 380–480 V, 690 V/60 Hz) er tilgængelige ved forespørgsel.
Specifikationer
Teknisk data
|Tryk (bar/MPa)
|80 / 160 / 8 / 16 / 16
|Pumpehastighed (l/h)
|700 / 8000
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 85
|Motor starter
|Soft start
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Mål (L x B x H) (mm)
|1150 x 750 x 1840
Udstyr
- Olie indikatormåler
- Olieskueglas
- 4-polet motor (lavhastighedsmaskine)
- Luftkølet motor.
- Krumtapaksel med keramiske stempler
- Tørløbssikring
- Opbevaringstank med flydeventil.
- Driftstimetæller
- Servo Control
- Pressostatkontrol
Anvendelsesområder
- Ideel til rengøring i fødevareindustrien
- Landbrug
- Rengøring af stalde
- Ideel til rengøring af køretøjer i konstruktions-/transportsektoren.
- Køretøjs- og maskinrengøring inden for bilindustrien, industrien og landbrugsområdet
- Offentlige sektor
- Til rengøring af beholdere/aflejringer i fødevare-, kosmetik- og kemikalieindustrien