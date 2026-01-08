Stationær højtryksrenser HDC Standard

Den perfekte løsning til regelmæssig eller hyppig rengøring i høj kvalitet på forskellige områder af virksomheden. Til samtidig brug af 2 til 8 startpunkter

Kärcher serien består af tre modeller - Classic, Standard og Advanced. Disse enheder kan konfigureres specifikt til at opfylde kundernes krav på grund af mangfoldigheden af ​​basisenhederne og de mange forskellige tilbehør. De innovative tekniske og sofistikerede træk ved Kärchers HDC-enheder giver mange fordele. Maksimal ydelse kombineret med brugervenlighed, lang levetid og høj grad af sikkerhed karakteriserer HDC-området. Uanset hvad dine specifikke krav er til højtryksrensning, vil Kärcher gerne rådgive dig til planlægningen af ​​dit stationære system.

Funktioner og fordele
Krumtapakselpumpe med cylinderhoved af messing og førsteklasses materialer.
  • Uanset det nødvendige vandmængde skifter kontrollen til og fra igen andre pumper efter behov.
  • Automatisk pumpestart, hver gang vandet tømmes, uden yderligere låsning.
  • Alle pumpeenheder kører konstant takket være efterfølgende udveksling.
Enheden kan bruges af op til otte personer samtidig
  • Klar ved et tryk på en knap uden at bruge tid på at indstille eller transportere mobile maskiner.
  • Pumpen starter så snart udløserpistolen er aktiveret, hvilket gør det nemt at arbejde fra ethvert forsyningssted.
  • Til hurtig rengøring på forskellige steder.
Meget fleksibel
  • Den tilgængelige vandvolumen kan bruges efter behov.
  • Også egnet til rengøring i mellemstore og store beholdere.
Med beskyttelse af vandmangel og temperaturovervågning af motorer og vand
Høj maskinsikkerhed
  • Måler til driftstid og display indkerer, hvornår pumpen skal vedligeholdes.
  • Lækagebeskyttelse og blød start.
Er hurtigt klar til brug når som helst
  • 4-polet, langsomtkørende elektriske motorer med soft-starter garanterer en lang levetid.
Ramme og/eller beklædning i rustfrit stål kan tilvælges
  • Permanent installation uden risici: Ingen kontaminering eller løse slanger
Avanceret trykpumpe til forsyningstemperatur op til 85 °C (standard 60 °C) og 80/160 bar tryk
Intelligent pumpe kontrol
  • Mulighed for ramme/beklædning i rustfrit stål (standardmateriale er pulverlakeret stål).
  • 60-Hz maskiner (f.eks. 380–480 V, 690 V/60 Hz) er tilgængelige ved forespørgsel.
Specifikationer

Teknisk data

Tryk (bar/MPa) 80 / 160 / 8 / 16 / 16
Pumpehastighed (l/h) 700 / 8000
Tilløbstemperatur (°C) max. 85
Motor starter Soft start
Antal strømfaser (Ph) 3
Spænding (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Mål (L x B x H) (mm) 1150 x 750 x 1840

Udstyr

  • Olie indikatormåler
  • Olieskueglas
  • 4-polet motor (lavhastighedsmaskine)
  • Luftkølet motor.
  • Krumtapaksel med keramiske stempler
  • Tørløbssikring
  • Opbevaringstank med flydeventil.
  • Driftstimetæller
  • Servo Control
  • Pressostatkontrol
Stationær højtryksrenser HDC Standard
Anvendelsesområder
  • Ideel til rengøring i fødevareindustrien
  • Landbrug
  • Rengøring af stalde
  • Ideel til rengøring af køretøjer i konstruktions-/transportsektoren.
  • Køretøjs- og maskinrengøring inden for bilindustrien, industrien og landbrugsområdet
  • Offentlige sektor
  • Til rengøring af beholdere/aflejringer i fødevare-, kosmetik- og kemikalieindustrien
Tilbehør