Et arbejdstryk på op til 350 bar fjerner let selv det mest hårdnakkede snavs. Den robuste stødramme beskytter hele maskinen, som derfor kan transporteres forsvarligt med kran. Trækvognsprincippet til nem transport og mange andre detaljer gør maskinen til det bedste valg til professionel brug. Handy og bekvem: Strålerørholderen og den indbyggede krog til slangen sikrer, at tilbehøret altid er lige ved hånden. Timetælleren viser altid pumpens præcise driftstid. Sikker opbevaring: Tilbehør og værktøj opbevares i en beskyttende kasse. Nem at flytte: Trækvognsprincippet gør det let at transportere maskinen, selv til svært tilgængelige områder. Driftssikker og pålidelig: Kärchers højtydende krumtapakselpumpe sikrer optimalt tryk. Den valgfri tørløbssikring beskytter både maskine og bruger.