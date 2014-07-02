Ultra højtryksrenser HD 13/35 Pe
Denne maskine arbejder ved et tryk på op til 350 bar og fjerner let det mest hårdnakkede snavs. Den robuste stødramme beskytter hele vejen rundt, og maskinen kan derfor læsses sikkert med kran. Trækvognshåndtaget gør den nem at transportere.
Et arbejdstryk på op til 350 bar fjerner let selv det mest hårdnakkede snavs. Den robuste stødramme beskytter hele maskinen, som derfor kan transporteres forsvarligt med kran. Trækvognsprincippet til nem transport og mange andre detaljer gør maskinen til det bedste valg til professionel brug. Handy og bekvem: Strålerørholderen og den indbyggede krog til slangen sikrer, at tilbehøret altid er lige ved hånden. Timetælleren viser altid pumpens præcise driftstid. Sikker opbevaring: Tilbehør og værktøj opbevares i en beskyttende kasse. Nem at flytte: Trækvognsprincippet gør det let at transportere maskinen, selv til svært tilgængelige områder. Driftssikker og pålidelig: Kärchers højtydende krumtapakselpumpe sikrer optimalt tryk. Den valgfri tørløbssikring beskytter både maskine og bruger.
Funktioner og fordele
Industriel sprøjtepistol
- Robust og holdbar: Den nye Kärcher industripistol er specielt beregnet til krævende opgaver.
Hastighedsregulering
- Hastigheden sænkes automatisk i standby-mode. Det beskytter motoren og sparer energi.
Mobil
Uafhængighed
Specifikationer
Teknisk data
|Driftstryk (bar/MPa)
|100 - max. 350 / 10 - 35
|Pumpehastighed (l/h)
|500 - 1300
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 60
|Benzin
|Benzin
|Motorproducent
|Honda
|Motortype
|GX 690
|Motoreffekt (kW)
|16
|Pumpetype
|Maksimal ydelse Kärcher krumtapakspumpe
|Vægt uden tilbehør (kg)
|122
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|150
|Mål (L x B x H) (mm)
|930 x 800 x 920
Scope of supply
- Pistolhåndtag: Industriel højtrykspistol
- Strålerør af rustfrit stål: 700 mm
- Fladstråledyse
Udstyr
- Elektrisk starter
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Type højtryksslange: Krævende opgaver
- Sikkerhedsventil
- Driftstimetæller