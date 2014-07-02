Ultra højtryksrenser HD 9/50-4

Ved et tryk på op til 500 bar fjerner enheden selv det mest hårdføre snavs. Det robuste "cage" design beskytter maskinen hele vejen rundt og sikrer, at den kan læsses med kran. Sækkevognsprincip til nem transport.

Handy og bekvem: Strålerørholderen og den indbyggede krog til slangen sikrer, at tilbehøret altid er lige ved hånden. Timetælleren viser altid pumpens præcise driftstid. Sikker opbevaring: Tilbehør og værktøj opbevares i en beskyttende kasse. Nem at flytte: Trækvognsprincippet gør det let at transportere maskinen, selv til svært tilgængelige områder. Driftssikker og pålidelig: Kärchers højtydende krumtapakselpumpe sikrer optimalt tryk. Den valgfri tørløbssikring beskytter både maskine og bruger.

Funktioner og fordele
Højtydende krumtapakselpumpe
  • Driftssikker og holdbar højtydende Kärcher krumtapakselpumpe sikrer optimalt tryk
Sikker opbevaring
  • Tilbehør og værktøjer opbevares i et beskyttet rum. Det betyder, at alt altid er på rette plads.
Specifikationer

Teknisk data

Driftstryk (bar/MPa) 150 - max. 500 / 15 - max. 50
Pumpehastighed (l/h) 500 - 900
Tilløbstemperatur (°C) max. 60
Benzin Elektrisk
Motoreffekt (kW) 15
Antal strømfaser (Ph) 3
Spænding (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Pumpetype Maksimal ydelse Kärcher krumtapakspumpe
Vægt uden tilbehør (kg) 150
Vægt (med tilbehør) (kg) 195
Mål (L x B x H) (mm) 930 x 800 x 920

Scope of supply

  • Pistolhåndtag: Industriel højtrykspistol
  • Strålerør af rustfrit stål: 700 mm
  • Fladstråledyse

Udstyr

  • Højtryksslangens længde: 10 m
  • Type højtryksslange: Krævende opgaver
  • Sikkerhedsventil
  • Driftstimetæller
