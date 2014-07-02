Ultra højtryksrenser HD 9/50-4
Ved et tryk på op til 500 bar fjerner enheden selv det mest hårdføre snavs. Det robuste "cage" design beskytter maskinen hele vejen rundt og sikrer, at den kan læsses med kran. Sækkevognsprincip til nem transport.
Handy og bekvem: Strålerørholderen og den indbyggede krog til slangen sikrer, at tilbehøret altid er lige ved hånden. Timetælleren viser altid pumpens præcise driftstid. Sikker opbevaring: Tilbehør og værktøj opbevares i en beskyttende kasse. Nem at flytte: Trækvognsprincippet gør det let at transportere maskinen, selv til svært tilgængelige områder. Driftssikker og pålidelig: Kärchers højtydende krumtapakselpumpe sikrer optimalt tryk. Den valgfri tørløbssikring beskytter både maskine og bruger.
Funktioner og fordele
Højtydende krumtapakselpumpe
- Driftssikker og holdbar højtydende Kärcher krumtapakselpumpe sikrer optimalt tryk
Sikker opbevaring
- Tilbehør og værktøjer opbevares i et beskyttet rum. Det betyder, at alt altid er på rette plads.
Specifikationer
Teknisk data
|Driftstryk (bar/MPa)
|150 - max. 500 / 15 - max. 50
|Pumpehastighed (l/h)
|500 - 900
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 60
|Benzin
|Elektrisk
|Motoreffekt (kW)
|15
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpetype
|Maksimal ydelse Kärcher krumtapakspumpe
|Vægt uden tilbehør (kg)
|150
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|195
|Mål (L x B x H) (mm)
|930 x 800 x 920
Scope of supply
- Pistolhåndtag: Industriel højtrykspistol
- Strålerør af rustfrit stål: 700 mm
- Fladstråledyse
Udstyr
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Type højtryksslange: Krævende opgaver
- Sikkerhedsventil
- Driftstimetæller