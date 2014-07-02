Handy og bekvem: Strålerørholderen og den indbyggede krog til slangen sikrer, at tilbehøret altid er lige ved hånden. Timetælleren viser altid pumpens præcise driftstid. Sikker opbevaring: Tilbehør og værktøj opbevares i en beskyttende kasse. Nem at flytte: Trækvognsprincippet gør det let at transportere maskinen, selv til svært tilgængelige områder. Driftssikker og pålidelig: Kärchers højtydende krumtapakselpumpe sikrer optimalt tryk. Den valgfri tørløbssikring beskytter både maskine og bruger.