OPSTILLING AF EN VASKE STATION
Vaske stationer til eget brug er uundværlige for køretøjsværksteder. De er nødvendige til bilpleje, til vask af dele og til rengøring af kundekøretøjer. Samtidig skal vaske stationen være miljøvenlig, sikker og effektiv. Dette kan kun opnås med detaljeret og omhyggelig planlægning - fra konstruktionen til det tekniske udstyr.
Krav og udstyr: Hurtig og pålidelig i din egen vaske station
Erfaring viser, at køretøjsværkstedets vaske stationer, når de først er oprettet, anvendes flere gange praktisk hver dag af alle værkstedsmedarbejdere. Gode vaske-resultater har også direkte indvirkning på kvaliteten af arbejdet i værkstedet. På denne måde bidrager en vaske station på køretøjsværkstedet til kundetilfredshed og hjælper med at sikre kundeloyalitet og tiltrække nye kunder.
Krav og drift af vaske stationer på værksteder
Enhver, der ønsker at oprette en ny værksteds vaske station, skal først tage sig af vandforvaltningen og byggetilladelserne. Hovedbetingelsen for driften af en køretøjs vaske station er "udledningstilladelsen" til spildevand produceret under rengøring, som skal ansøges om fra vandmyndigheden. Derudover skal der opnås en gyldig byggetilladelse og driftstilladelse. I tilfælde af renovering af eksisterende køretøjs vaskeanlæg eller vaske stationer er det kun nødvendigt at informere den relevante myndighed.
Konstruktionskrav til vaske stationer
Når de nødvendige tilladelser er opnået, skal der tages hensyn til særlige krav vedrørende den strukturelle udformning af vaske stationen, f.eks. adskillelsen af vaskevand og regnvand. Det skal sikres, at der i tilfælde af åbne vaske stationer ikke flyder regnvand eller smeltevand fra naboområderne ind i vaske stationen. Ellers er der risiko for, at spildevandssystemerne bliver overbelastede. Dette betyder i sin tur, at designet af bundpladen af vaske stationen skal sikre en tilstrækkelig hældning mod afløbet. Vaskevand må under ingen omstændigheder trænge ned i jorden eller i vandløb uden for vaske stationen. Det skal være muligt at køre køretøjer over selve vaske stationens afløb. Til oprettelse af en tæt bundplade, der er modstandsdygtig overfor mekaniske belastninger, er vandtæt beton (f.eks. B 25 / WU) eller asfalt tilladt som i vejbyggeri. Vigtigt: Eksisterende vaske stationer skal regelmæssigt undersøges ved hjælp af en visuel inspektion for revner eller anden skade. Hvis bundpladen er beskadiget, skal den forsegles i overensstemmelse med professionelle standarder øjeblikkeligt.
Behandling af spildevand: Slamfælde, letvægts olieudskiller, olieudskiller, osv.
Desuden kræver enhver vaske station en slamfælde, hvor suspendere stoffer båret med i vaskevandet kan aflejres. En for-slamfælde til grov separation af betydelige mængder af suspendere stoffer er normalt placeret opstrøms for slamfælden. Det reducerer de krævede rengørings- og bortskaffelsesindsats, så dens ekstra omkostninger er hurtigt opvejet. En letvægts olieudskiller til olier og brændstoffer skal også leveres, som skal være udstyret med en inspektions- eller kontrolaksel til den regelmæssige inspektion af spildevandet. Vaske stationen kræver også en koalescensudskiller til behandling af emulgerede væsker.
Støjbeskyttelse for vaske stationer på værksteder
Endelig skal den lokale støjforurening forårsaget af driften af vaske stationen også kontrolleres. Enhver forstyrrelse af lokale beboere kan imidlertid nemt minimeres af støjbegrænsningsinstallationer. Når alle disse betingelser er opfyldt, kan rengøringsteknologien selv overvejes.
Valg af rengøringsteknologi til vaske stationer: stationær eller mobil?
På vaske stationer, der ikke bruges til kontrakt rengøring, bruges normalt koldt og/eller varmtvands højtryksrensere. Her er der et valg mellem stationære og mobile maskiner.
Stationære højtryksrensere
Hvis alt værkstedspersonale skal have adgang til vaske stationen, skal vaske teknologien designes, så den er selvforklarende for at udelukke muligheden for driftsfejl. Her er en stationær højtryksrenser det mere passende valg i forhold til mobile maskiner, især hvor det krævede plads er tilgængeligt. Fordelen er, at maskinen kan installeres i et teknologirum, som ikke er tilgængeligt for alle. Der kan medarbejderen ansvarlig for vaske teknologien indstille typen af program, stråletryk, dosering af vaske kemikalier og varigheden af vaske tid på maskinen. Disse forskellige forudindstillede vaskeprogrammer kan aktiveres via en separat kontrolterminal på vaske stationen. Arbejdsulykker undgås dermed, uanset hvor mange medarbejdere der bruger vaske stationen, og skade på kundekøretøjer og dele forårsaget af mindre erfarne værksteds personale forhindres. Derudover anbefales stationære højtryksrensere på grund af kortere opsætningstid, hvor vaske stationen er i drift i flere timer om dagen og et stort antal køretøjer og dele skal rengøres.
Mobile højtryksrensere
Hvis vaske stationen kun bruges lejlighedsvis, er en mobil kold eller varmtvands højtryksrenser tilstrækkelig til vask af dele eller køretøjer for mindre værksteder. Afhængigt af den tilgængelige infrastruktur og kravene til ydeevnen kan højtryksrensere betjenes med elektricitet eller med benzin eller diesel. Fordelen er, at de optager lidt plads, da der ikke kræves et specielt teknologirum. Men mobile maskiner involverer altid længere opsætningstid. Derudover er der en vis risiko for ulykker forårsaget af strømkabler, vandslanger og højtryksslanger, der ligger rundt omkring.
Cold, hot, steam
For the selection of the appropriate cleaning technology, the question arises as to whether the high-pressure cleaner is unheated or should be equipped with an oil or gas burner or an electrical water heater. To answer this question, the workshop infrastructure − the electricity, gas or oil supply − and its efficiency must be considered. If gas or oil is used to heat the water, a connection to a chimney must be available for stationary machines. If also a large number of engine washes are to be carried out, a hot water high-pressure cleaner with an additional steam stage must be considered. However, such machines must be used only by trained personnel on account of the risk of accident. Cold water machines, on the other hand, are suitable for washing the car body. In the summer, they cool hot parts of the car body, so that the washing water does not evaporate and can loosen adhering dirt over a longer period.
Cleaning agents
Ideally, the water pressure and temperature can be regulated at the lance or high-pressure cleaner according to the type of dirt, so oily or greasy dirt can be very easily removed by increasing the washing water temperature. In the case of very stubborn dirt, washing chemicals are additionally used. For this purpose, there are universal or special cleaners. Their use and regulation should be as simple as possible via the machine in order to prevent incorrect or excessive dosages. To ensure that the washing chemicals have no effect on the function of the light liquid or coalescence separator, the washing equipment manufacturers offer training or comprehensive instruction on their use. It is essential that use is made of these offers.
Ergonomics
Regardless of whether a stationary or mobile high-pressure cleaner is used, attention must be paid to the ergonomics of the tools and accessories. Physical injury caused by excessive, continuous strain can thus be reliably prevented. Symptoms of fatigue, which increase the probability of mistakes and therefore of injury, are also avoided.
Accessories
The selection of accessories depends on the planned use and desired washing success. Foam lances, rotating wash brushes or articulated lances for underbody or roof washing are ideal for vehicle cleaning. Spray attachments with different spray angles, on the other hand, are preferably used for part washing.