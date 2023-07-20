OPSTILLING AF EN VASKE STATION

Konstruktionskrav til vaske stationer

Når de nødvendige tilladelser er opnået, skal der tages hensyn til særlige krav vedrørende den strukturelle udformning af vaske stationen, f.eks. adskillelsen af vaskevand og regnvand. Det skal sikres, at der i tilfælde af åbne vaske stationer ikke flyder regnvand eller smeltevand fra naboområderne ind i vaske stationen. Ellers er der risiko for, at spildevandssystemerne bliver overbelastede. Dette betyder i sin tur, at designet af bundpladen af vaske stationen skal sikre en tilstrækkelig hældning mod afløbet. Vaskevand må under ingen omstændigheder trænge ned i jorden eller i vandløb uden for vaske stationen. Det skal være muligt at køre køretøjer over selve vaske stationens afløb. Til oprettelse af en tæt bundplade, der er modstandsdygtig overfor mekaniske belastninger, er vandtæt beton (f.eks. B 25 / WU) eller asfalt tilladt som i vejbyggeri. Vigtigt: Eksisterende vaske stationer skal regelmæssigt undersøges ved hjælp af en visuel inspektion for revner eller anden skade. Hvis bundpladen er beskadiget, skal den forsegles i overensstemmelse med professionelle standarder øjeblikkeligt.