Rengøring af dele i bilværksteder

Uanset om der anvendes en stationær eller mobil højtryksrenser til dele-vask, skal der tages hensyn til ergonomien af ​​de værktøjer og tilbehør, der anvendes. Skader forårsaget af overdreven, kontinuerlig belastning kan dermed pålideligt undgås. Træthedssymptomer, der øger sandsynligheden for fejl og dermed skade, undgås også.

Ved valg af højtrykspistolen skal ergonomiske modeller derfor foretrækkes, f.eks. dem, der bruger tilbageslaget fra højtryksstrålen til at reducere den holdningskraft, der kræves for aftrækkeren til et minimum og samtidig også til dødmansknappen. Automatiske slangehaspeler, der eliminerer rullen ind og ud af slangen, er også meget nyttige. De minimerer også betydeligt risikoen for at snuble og muliggør effektivt arbejde. Slangehaspler, især hvor de er udstyret med hurtigkoblinger til skift af lanser, reducerer markant tiden, der kræves for montering og fjernelse.

En "vaskeskammel" er også en betydelig arbejdsbesparende enhed ved vask af dele. Dele kan fastgøres til den, så de ikke bevæger sig under højtryksvask. Gode vaskeskamler er også højdejusterbare. Dette betyder, at de kan justeres individuelt til den ideelle arbejdshøjde. "Loftsbomme" hjælper også med at gøre arbejdet lettere og sikrere, især når de er monteret oven over en vaskestol. De leder slangen rundt om objektet, der vaskes fra et centralt placeret punkt oven over, hvilket eliminerer behovet for at trække eller bære tunge slanger rundt.