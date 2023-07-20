Rengøring af dele i bilværksteder
Rengøring af dele, der er forurenet med olie, fedt eller vejstøv, er en uundværlig del af reparationer i bilværksteder. Det gør arbejdet lettere, øger sikkerheden på arbejdspladsen og forbedrer markant kvaliteten af motor-, gearkasse- og chassisreparationer. Der er tre muligheder for professionel dele-rengøring: Højtryksrensere, tørisblæsere og dele-vaskesystemer. Dette betyder, at der altid er den rette løsning til enhver rengøringsproblematik i bilværkstedet.
Dele-rengøring med højtryksrensere
Højtryksrensere er særligt velegnede til rengøring af køretøjs- og motordele såsom cylinderhoveder, gearkasser, aksler og hjul. De er altid en god mulighed, hvis en vaskeplads allerede er etableret, og alle vandhåndterings- og byggetilladelser er opnået for dens drift.
Normalt arbejder kun trænede medarbejdere i bilvirksomheder på vaskespor anvendt til bildele-rengøring. Dette reducerer risikoen for ulykker betydeligt, hvilket betyder, at varmt vand højtryksrensere også kan bruges. I forhold til kolde vandmaskiner kan de opløse fedtet eller oliet snavs meget hurtigere. Dette reducerer også betydeligt forbruget af vaskekemikalier, og dermed vedligeholdelsesomkostninger.
Stationære højtryksrensere
Selvom kun trænet personale bruger vaskepladsen, skal vasketeknologien være udformet, så den er selvforklarende for at udelukke muligheden for driftsfejl. En stationær højtryksrenser er det passende valg her, især hvis det nødvendige plads er tilgængelig. Dens teknologi kan opbevares i et teknologirum, som ikke er tilgængeligt for alle. Ved hjælp af den separate kontrolterminal på vaskepladsen kan forskellige forudindstillede programmer til vask af bildele aktiveres let og uden risiko for arbejdsulykker. Afhængigt af udstyret kan flere spraylanse også bruges sammen med stationære højtryksrensere, hvilket betyder, at forskellige medarbejdere kan vaske dele samtidig. Især i tilfælde af højt værkstedsflow betyder dette, at trængsler kan undgås. Stationære højtryksrensere anbefales også, hvor vaskepladsen er i drift i flere timer om dagen på grund af deres kortere opstillingstider.
Bærbar højtryksrensere
Mindre værksteder kan skifte til bærbar varmtvands højtryksrensere til vask af køretøjsdele. Deres fordel er, at de optager lidt plads, da der ikke er brug for et specielt teknologirum. Imidlertid indebærer mobile maskiner altid længere opstillingstider. Derudover er der en vis risiko for ulykker forårsaget af strømførende ledninger og vand- og højtryksslanger, der ligger rundt.
Olie, gas eller elektricitet?
Når man vælger den passende rengøringsteknologi, opstår spørgsmålet om, hvorvidt højtryksrenseren skal være udstyret med en olie- eller gasbrænder eller en elektrisk vandvarmer. For at besvare dette spørgsmål skal værkstedets infrastruktur - elektricitet, gas eller olieforsyning - og dens effektivitet overvejes. Hvis gas eller olie bruges til opvarmning af vandet, skal der være en tilslutning til en skorsten for stationære maskiner.
Bredt udvalg af tilbehør
Valget af tilbehør afhænger af den planlagte brug og ønsket om vaskesucces. Skumlanse, roterende vaskebørster, korte lanser eller sprøjteanordninger med forskellige sprayvinkler er ideelle til rengøring af køretøjsdele. Ideelt set kan vandtrykket og temperaturen reguleres direkte på lansen eller højtryksrenseren afhængigt af typen af snavs, så oliagtigt eller fedtet snavs kan fjernes lettere ved at øge vandtemperaturen til vask.
Hvor det er påkrævet: Vaskemidler
I tilfælde af meget genstridigt snavs anvendes vaskemidler yderligere. Stærkt alkaliske rengøringsmidler er særligt velegnede til genstridigt oliet og fedtet snavs. Sure rengøringsmidler bruges til mineralsk snavs, såsom kalk eller mørtel.
Vaskemidlerne må på ingen måde påvirke funktionen af den lette væske eller samlefilteret.
Ergonomi til dele-rengøring
Uanset om der anvendes en stationær eller mobil højtryksrenser til dele-vask, skal der tages hensyn til ergonomien af de værktøjer og tilbehør, der anvendes. Skader forårsaget af overdreven, kontinuerlig belastning kan dermed pålideligt undgås. Træthedssymptomer, der øger sandsynligheden for fejl og dermed skade, undgås også.
Ved valg af højtrykspistolen skal ergonomiske modeller derfor foretrækkes, f.eks. dem, der bruger tilbageslaget fra højtryksstrålen til at reducere den holdningskraft, der kræves for aftrækkeren til et minimum og samtidig også til dødmansknappen. Automatiske slangehaspeler, der eliminerer rullen ind og ud af slangen, er også meget nyttige. De minimerer også betydeligt risikoen for at snuble og muliggør effektivt arbejde. Slangehaspler, især hvor de er udstyret med hurtigkoblinger til skift af lanser, reducerer markant tiden, der kræves for montering og fjernelse.
En "vaskeskammel" er også en betydelig arbejdsbesparende enhed ved vask af dele. Dele kan fastgøres til den, så de ikke bevæger sig under højtryksvask. Gode vaskeskamler er også højdejusterbare. Dette betyder, at de kan justeres individuelt til den ideelle arbejdshøjde. "Loftsbomme" hjælper også med at gøre arbejdet lettere og sikrere, især når de er monteret oven over en vaskestol. De leder slangen rundt om objektet, der vaskes fra et centralt placeret punkt oven over, hvilket eliminerer behovet for at trække eller bære tunge slanger rundt.
Rengøring af dele med tøris
Tørisblæsning er en effektiv partikelsprøjteproces, der kan bruges til at fjerne genstridig snavs fra en række materialer. Tørisrensning har bevist sin værdi inden for de seneste år på komplekse og delikate komponenter, især i bilværksteder og renoveringsværksteder. Som et resultat bliver denne metode brugt stadig mere til alt fra rengøring af betræk i biler til rengøring af motorrum og restaureringsarbejde på klassiske biler. Den største fordel ved denne teknologi er, at den renser uden at efterlade rester såsom spildevand, kemikalier eller spraymiddelrester.
Hvordan virker det?
Rengøring med tøris er sammenlignelig med konventionelle sandblæsningsmetoder, men er meget mere skånsom. De tøris-pellets, der er mellem 1 og 4 millimeter i størrelse, opbevares i en opbevaringstank i tørisblæseren. Under blæsning overføres de derefter, med hjælp fra en doseringsenhed, til sprøjtepistolen og dysen, hvor de accelereres ved hjælp af komprimeret luft til en maksimal hastighed på 150 m/s. Udskillelseshastigheden kan kontrolleres ved hjælp af komprimeret lufttryk, der kan indstilles mellem 0,7 og 10 bar, og ved hjælp af udskiftelige højtydelsesdyser på jetpistolen. Når tøris-pelletsene rammer den rensede overflade, trækker snavset sig sammen som følge af en ekstrem superkøling (-79 °C) og bliver skrøbeligt. Dette skaber termisk stress, og snavset eller belægningerne falder af overfladen. Dette fjernes derefter abrasivt af pelletsene, der derefter påvirker overfladen. Under denne proces ændres CO2 pludselig til en gasform og øges i volumen med en faktor på 400 - en proces, der kendes som sublimation. Dette river også snavs eller belægninger fra overfladen. Efter rengøring er kun det fjernede snavs tilbage i tør form. Det kan let fejes op og bortskaffes via affaldsbehandlingen (farligt affald).
Forskellige muligheder for tørisblæsning
Fordi intet bliver vådt under tørisblæsning, behøver komponenter som motordele eller elektriske komponenter ikke længere fjernes eller beskyttes separat. Dette sparer både arbejdstid og penge. Når det bruges korrekt, vil det ikke beskadige overflader som andre blæsningsmetoder nogle gange gør. Dette eliminerer fuldstændigt behovet for dyr overfladeeftersbehandling, som ofte er nødvendig med sandblæsning. Tørisblæsning forhindrer også termisk forvrængning ved korrekt brug, da overfladen kun køles ned til 5 °C og aldrig overstiger 20 °C. Tørisrensning giver endda en løsning til opgaver, der tidligere var umulige eller kun kunne udføres, mens de tog lang tid, såsom at fjerne tyggegummirester eller fedtpletter. Til bilpleje gør det det muligt at rengøre instrumentbrætter, tæpper, paneler og motorindvendige overflader, især.
Streng organisation
Ved tørisrensning skal der tages strengt hensyn til at sikre, at tørispillerne er friske, selvom denne metode er nem at bruge. Ellers mindsker det betydeligt rengøringsydelsen, og pillerne sublimerer til gas. Selvom de opbevares i passende kølebokse, kan de kun opbevares i et par dage. Derfor skal tørispiller, der er produceret i store hydrauliske tryk, kendt som pelletisers, til øjeblikkelig forbrug, bruges straks efter levering. Arbejdsorganisationen på bilværkstedet skal derfor koordineres med dette krav, hvis der ikke skal være forsinkelser eller tab af kvalitet under dele rengøring.
Nye løsninger
Der er imidlertid allerede en tørisrenser, der selv kan producere tøris i den nøjagtige mængde, der kræves, når der skal udføres rengøring. Logistisk set kræves der kun to ting: flydende CO2 som råmateriale, som kan opbevares i en flaske på maskinen uden nogen tab, og en komprimeret luftforsyning med en kraftig kompressor. Denne maskine egner sig derfor perfekt til brug på bilværksteder i enhver størrelse.
Uddannelse
Selvom brugen af tøris er meget enkel og kan læres hurtigt i brugeruddannelseskurser, indebærer metoden visse sundhedsrisici, som det er vigtigt at undgå. For det første kræver brugeren en lukket beskyttelsesdragt og en hjelm med visir for at beskytte mod flyvende snavs partikler; For det andet er høreværn meget vigtigt. Den højt komprimerede luftstrøm kombineret med sublimationen af CO2 genererer en meget høj støjniveau under brug. Af denne grund bør tørisrensning ikke udføres udendørs, da nærliggende bygninger vil være udsat for betydelig støjforurening. Ideelt set udføres tørisrensning i særligt lydisolerede og ventilerede haller.
Miljøbeskyttelse
Den ekstra udgift ved tørisrensning kan være det værd for værksteder, der skal betale høje spildevandsafgifter. Fordi der næsten ikke produceres spildevand, kan vedligeholdelsesomkostningerne til olieseparatorer og koalescensseparatorer reduceres betydeligt. I sidste ende skader tørisrensning miljøet markant mindre end andre metoder. Selv den CO2, der kræves til blasting, er et affaldsprodukt fra den kemiske industri eller kraftværker og behøver ikke at blive produceret specifikt til tørisrensning.
Tørisrensning
Tørisrensning er en effektiv partikelsprøjtproces til fjernelse af stædige snavsbelægninger fra en række støttematerialer. Tørisrensning har også vist sit værd i bilværksteder eller renoveringsværksteder, især på komplekse og delikate overflader - fra polstring af bilen til rengøring af motorrum og restaureringsarbejde på klassiske biler. Den største fordel ved denne teknologi er, at den rengør uden at efterlade nogen rester, såsom spildevand, kemikalier eller sprayrester.
Dele vaskesystemer og rengøringsmidler
Ud over højt tryksrensere og tørisrensning har dele vaskesystemer og rengøringsmidler også vist sig nyttige i bilværksteder til rengøring af motor-, gearkasse- og drivlinjedele. For disse maskiner skelnes der mellem manuelle reservedele rengøringsmidler og automatiske dele vaskesystemer.
Manuel reservedelsvask
Manuelle maskiner består af vaskebassiner, der bruger rengøringsmidler i en lukket kreds. Efter at maskinen er tændt, pumpes rengøringsmidlet gennem en vaskebørste, der er tilsluttet en slange med en elektrisk pumpe, så brugeren let kan rengøre beskidte og olieagtige motor- og transmissionsdele. Den snavsede del rengøres derefter manuelt ved hjælp af den væskefyldte vaskebørste. Væsken dræner derefter fra vaskbassinet til et filter, inden den pumpes gennem vaskebørsten igen. Når delen er ren, kan den efterlades i vaskebassinet i et par minutter for at dryppe tør. Den er derefter klar til umiddelbar installation.
Dette system har den fordel, at der kun går meget lidt rengøringsmiddel tabt. Der forventes kun tab fra fordampning, som let kan kompenseres ved at tilføje mere rengøringsmiddel efter behov. Rengøring kan også udføres efter behov. Det er endda muligt at vaske små dele ved hjælp af specielle vaskekurve og små vinklede vaskebørster. Til dette formål er nogle maskiner endda udstyret med en "vandhane-funktion", hvor vaskevæsken kommer ud gennem en justerbar hane i stedet for vaskebørsten. Dette gør det let at rengøre selv de mindste bildele.
Biologiske reservedelsrensere
Afhængigt af vaskefrekvensen skal rengøringsmidlet i reservedelsrensere skiftes regelmæssigt. Dette er dyrt og tidskrævende, da op til 100 liter rengøringsmiddel skal bortskaffes. I moderne reservedelsvaskesystemer renses rengøringsmidlet biologisk overnat i opbevaringstanken i reservedelsvaskesystemet. Som led i denne proces føres det forurenede rengøringsmiddel gennem et fiberstof, inokuleret med specielle bakterier under vaskebassinet. Bakterierne frigøres fra fiberstoffet og bruger enzymer til at nedbryde olier og fedtstoffer i rengøringsmidlet. Efter cirka 12 timer resulterer dette i fuldt regenereret rengøringsmiddel. Regenereringen accelereres yderligere af et automatisk styret varmesystem i tanken. Dette har en ekstra effekt: Det varme rengøringsmiddel opløser olier, fedtstoffer og voks fra beskidte billdele hurtigere.
Manuelle vaskesteder med en biologisk rense-cyklus er perfekte til mindre værksteder, der har behov for at vaske dele lejlighedsvis. Da maskinerne er på hjul, kan de bruges, hvor som helst i værkstedet, hvor der er behov for vask. Frem for alt kendetegnes disse maskiner også af lave vedligeholdelsesomkostninger.
Automatisk reservedelsvask
I store bilværksteder med en høj gennemstrømning af reparationer skal reservedelsrensning være hurtig og effektiv. Automatiske reservedelsvaskesystemer hjælper med at opnå den krævede gennemstrømning ved reparationer. Ligesom ved manuel vask placeres de dele, der skal rengøres, først i en vaskekurv. Vaskebassinet lukkes derefter hermetisk ved hjælp af et dæksel, og rengøringsprocessen kan starte. Ligesom en opvaskemaskine vaskes delene ved hjælp af roterende højtryksdyser og specielle rengøringsmidler. I nogle maskiner roterer vaskekurven over faste dyser. Afhængigt af typen og størrelsen på reservedelsvaskesystemet kan temperaturen, dysetrykket og længden af vaskeprocessen også reguleres via vaskeprogrammer. I tilfælde af meget genstridig snavs bruges også særlige rengøringskemikalier i kombination med meget høje temperaturer op til 80 °C. Der findes universelle eller specielle rengøringsmidler til alle typer snavs. Deres brug og regulering bør være så simpel som muligt via reservedelsvaskesystemet for at undgå forkerte eller overdrevne doseringer.
Fordele ved automatisk reservedelsvask:
Store reservedelsvaskesystemer til biler er i stand til at vaske godt over 100 kilogram reservedele i én vaskecyklus, samtidig med at den lave indlæsningskant også gør det sundhedsvenligt for medarbejderne. Automatisk reservedelsvask er derfor meget effektiv. Det er især omkostningseffektivt for virksomheder, der skal vaske flere hundrede kilogram køretøjsdele om dagen. Især regelmæssig bortskaffelse af rengøringsmiddel og vedligeholdelse af reservedelsvaskesystemet, såsom udskiftning af filtre og rengøring af tanken, er vigtige overvejelser med hensyn til afskrivning. For at forlænge rengøringsmidlets levetid kan nogle reservedelsvaskemaskiner udstyres med en "skimmer". Skimmeren transporterer eventuel olie, der flyder ovenpå rengøringsmidlet, ned i en olieopsamlingsbeholder. Enhver olie, der er adskilt på denne måde, kan derefter bortskaffes i meget mindre mængder.
Rensning af reservedele ved brug af ultralyd
Ultralydrensning er en særligt miljøvenlig metode til vask af reservedele. Som en del af denne proces placeres de beskidte dele i et mildt varmt rengøringsmiddel og udsættes for højfrekvent ultralyd. Dette skaber milliarder af kavitationsbobler i væsken, som imploderer og river snavs fra overfladen af delene. Dette udføres normalt uden aggressive kemikalier eller mekaniske tilsætningsstoffer. Selv indgroet snavs på små, porøse overflader kan fjernes fra overfladen på denne måde. Dog fungerer denne metode ikke helt uden kemikalier. Nogle enhedsproducenter tilbyder særlige skyllemidler for at fremskynde rengøringseffekten. Kombineret med et varmesystem til ultralydsbadet reducerer dette markant vasketiden. Dette kan være meget vigtigt, især for værksteder med en høj gennemstrømning af reparationer.
Store ultralydsrensere er i stand til at rense komplette motordele og hjul. Til dette har disse maskiner flere hundrede liter vaskemulighed. Til store maskiner indlæses reservedele ofte med hjælp af en hydraulisk løfteanordning. Dette sænker kurven med reservedelene ned i ultralydsbadet og løfter det op igen efter vask. Vaskevandet kan anvendes til ca. 400 vaske. Selvom delene er meget rene efter rengøringsprocessen, er det tilrådeligt at skylle dem i rent vand på en "skyllestativ" for at fjerne eventuelle rester af vaskevand.
Små ultralydsbadevaskemaskiner med en kapacitet på ca. 10 liter har vist sig at være særligt nyttige i bilværksteder. De bruges til rengøring af små komponenter, såsom injektionsdyser eller, til klassiske biler, karburatordele. Ofte bruges de dog også til at vaske håndværktøj, der er dækket af olie. Dette øger markant sikkerheden på arbejdspladsen.