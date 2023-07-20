Rengøring af vaskehaller

Rengøringsmidler til vaskehaller: effektive, når de bruges korrekt

I flisebelagte vaskehaller er et syreholdigt rengøringsmiddel egnet til rengøring og vedligeholdelse, som hurtigt og effektivt fjerner fedt, voksrester, rustspor og kalkaflejringer. For at bekæmpe dette snavs tilbyder producenter specielle vaskehal- og fliserensere, der er egnet til både dyb og vedligeholdelsesrengøring. Fuger og samlinger, der indeholder cement, skal gennemvædes med vand, før der anvendes syreholdige rengøringsmidler. I vaskehaller med betongulve eller vægge bør alkaliske rengøringsmidler anvendes, da de er mindre aggressive over for materialet. Følgende motto gælder her: Bedre at rengøre regelmæssigt end at bruge syreholdige rengøringsmidler.

Ved brug af højtryksrensere justeres temperaturen og doseringen til ansøgningsområderne, og derefter befugtes gulvet og væggene. Efter en kort kontaktperiode, afhængigt af graden af forurening, skylles overfladerne med rent vand under højt tryk. Der skal tages hensyn til, at rengøringskoncentratet ikke tørrer ud, da der ellers kan danne sig pletter. Derfor anbefales det at rengøre vaskehallen trin for trin.



Når man vælger rengøringsmidlet, bør ejere/operatører sikre, at det er egnet til alle overflader og materialer, der er installeret i et køretøjsvaskesystem. Med hensyn til miljøet er det nødvendigt at anvende rengøringsmidler til vaskehaller, der er biologisk nedbrydelige, NTA-frie og let adskillelige, dvs. olie og vand kan hurtigt adskilles i olietanken.