Rengøring af vaskehaller
Den, der sælger renlighed, bør gå foran med et godt eksempel. Dette gælder også for ejere og operatører af køretøjsvaskesystemer. Regelmæssig rengøring og vedligeholdelse af vaskehallen, køretøjsvaskesystemet og vaskebørsterne bevarer værdien, forbedrer udseendet og rengøringsresultaterne og kan være afgørende for bilforhandlere, værksteder og servicestationer, når det kommer til kundeloyalitet. Med de rigtige vaskemaskiner og redskaber kan intet stå i vejen for renlighed.
Kundeloyalitet takket være et velholdt udseende
Køretøjsvaskesystemer eller vaskehaller i værksteder bliver med tiden uskønne, hvis de ikke rengøres regelmæssigt. Snavs, der kommer ind i køretøjerne, er ansvarlige i dette tilfælde. Hvis et system betjenes til kontraktvask og dermed er tilgængeligt for kunder, spiller det en væsentlig rolle i virksomhedernes offentlige opfattelse. Om kunderne vender tilbage til en bilvask afhænger i høj grad af dens tilstand.
Selvom en forsømt vaskehal ikke umiddelbart har nogen direkte virkning på resultatet af køretøjsvasken, kan det antages, at udseendet påvirker tilliden til systemets ydeevne - og dermed i sidste ende salget. Regelmæssig rengøring af vaskehallen er derfor afgørende. Dette skyldes ikke kun, at det bidrager til et bedre visuelt indtryk, men også forhindrer en stigning i vedligeholdelsesomkostningerne.
Tip:
Rengøringsintervallerne i vaskehallen baserer sig på vaskevolumenerne. Sæsonmæssige højdepunkter har også indflydelse på, hvor ofte hallen skal rengøres. Imidlertid anbefales rengøring generelt hver fjerde til ottende uge.
Den positive effekt af varmt vand og højtryk ved rengøring af vaskehaller
Snavs på gulve, vægge, port, paneler og vinduer: Professionelle maskiner kan effektivt bistå i anstrengelserne mod en velholdt rengøringshal. Højtryksrensere spiller en vigtig rolle i vedligeholdelsen af vaskehaller og vaskehaller i gantry. Sammenlignet med metoder uden tryk er de karakteriseret ved lavere vandforbrug og højere rengøringskraft. Opvarmede højtryksrensere, som genererer varmt vand og angriber modstandsdygtigt snavs endnu hurtigere og mere effektivt, tilbyder endnu flere fordele. Højtryksrensere med varmt vand er især fordelagtige, når det kommer til at fjerne olier, fedt eller sodpartikler.
Fordele ved højtryksrensere med varmt vand Rengøring med varmt vand
Højtryksrensere rengør endnu bedre ved konstant tryk. Udover forbedrede resultater og hurtigere rengøring og tørringstider har brugen af højtryksrensere med varmt vand også en målbar reduktion af bakterier. Når damptrinnet bruges, kan selv delikate overflader forsigtigt rengøres med temperaturer på op til 155 °C. Desuden tillader maskinerne en reduktion i arbejdstrykket, den krævede tid og mængden af rengøringsmiddel, der bruges. Dette betyder, at rengøring med varmt vand tilbyder en række fordele og forskellige muligheder for at optimere rengøringsprocessen.
Rengøring af gulve og vægge i vaskehaller ved hjælp af en overfladerengøring
En overfladerengøring anbefales til rengøring af gulve og vægge. Den er tilsluttet højtryksrenserens sprøjtelance. Den består af et kabinet af rustfrit stål eller plastik, som nemt kan flyttes med hjul. Overfladerengøring er udstyret med fx en keramisk monteret, roterende sprayar, hvor to flade dyser er placeret.
Vægge
Til arbejde på væggene kan højtrykspistolen også tilsluttes tilbehør, såsom en overfladereiniger, uden en sprøjtelance. Rengøring af vægge og gulve kan gøres op til 10 gange hurtigere og mere ensartet på denne måde end med en frit styret sprøjtelance.
Gulv
For at dræne det beskidte vand på en kontrolleret måde er der overfladereinigere, der fungerer efter Venturi-princippet. Der bruges en jetdyse, der genererer et vakuum i den bageste del af dækslet. Det beskidte vand suges straks op igen via en udstødningsdyse. Ved hjælp af en lang slange kan brugeren lede det ind i en afløb, beholder eller tank. De rensede områder er igen tilgængelige hurtigt. Det beskidte vand behøver ikke længere skylles væk, hvilket ikke kun sparer tid, men også reducerer vand- og energiforbruget.
Rengøringsmidler til vaskehaller: effektive, når de bruges korrekt
I flisebelagte vaskehaller er et syreholdigt rengøringsmiddel egnet til rengøring og vedligeholdelse, som hurtigt og effektivt fjerner fedt, voksrester, rustspor og kalkaflejringer. For at bekæmpe dette snavs tilbyder producenter specielle vaskehal- og fliserensere, der er egnet til både dyb og vedligeholdelsesrengøring. Fuger og samlinger, der indeholder cement, skal gennemvædes med vand, før der anvendes syreholdige rengøringsmidler. I vaskehaller med betongulve eller vægge bør alkaliske rengøringsmidler anvendes, da de er mindre aggressive over for materialet. Følgende motto gælder her: Bedre at rengøre regelmæssigt end at bruge syreholdige rengøringsmidler.
Ved brug af højtryksrensere justeres temperaturen og doseringen til ansøgningsområderne, og derefter befugtes gulvet og væggene. Efter en kort kontaktperiode, afhængigt af graden af forurening, skylles overfladerne med rent vand under højt tryk. Der skal tages hensyn til, at rengøringskoncentratet ikke tørrer ud, da der ellers kan danne sig pletter. Derfor anbefales det at rengøre vaskehallen trin for trin.
Når man vælger rengøringsmidlet, bør ejere/operatører sikre, at det er egnet til alle overflader og materialer, der er installeret i et køretøjsvaskesystem. Med hensyn til miljøet er det nødvendigt at anvende rengøringsmidler til vaskehaller, der er biologisk nedbrydelige, NTA-frie og let adskillelige, dvs. olie og vand kan hurtigt adskilles i olietanken.
Regelmæssig rengøring af vaskebørster i gantry bilvask
Der bør ikke kun fokuseres på selve vaskehallen, men også på gantry bilvasken. Fokus her er på vaskebørsterne. Hvis systemet er indstillet til de tilsvarende børstehår og mængden af rengøringsmiddel er doseret korrekt, rengør stofferne sig selv i høj grad.
Afhængigt af typen af forurening eller med vand, der indeholder kalk, bør der også anvendes et rengøringsmiddel, der overholder de juridiske krav. Følgende metode anbefales:
1. Sprøjt vaskebørsten med rengøringsmiddel
2. Skyl med vand efter kort kontakt tid
De fleste producenter anbefaler også at få systemet og børsterne vedligeholdt og rengjort af fagfolk en eller to gange om året.
Vedligeholdelsen af vaskebørsterne giver mening ikke kun for at bevare værdien, men også med henblik på kunderne og deres forventninger til udseendet af et vaske-system. Når en vaskebørste skal udskiftes, er dens tilstand og faldende rengøringskraft synlige. Service udføres generelt af kundeserviceafdelingen i systemproducenten. Udskiftningen tager et par timer og kombineres ofte med kommende vedligeholdelsesarbejder.
GuaraGaranti for vaskehallens funktionalitet
Kritiske punkter: lysbarrierer, sensorer og skinner
Snavs bør fjernes regelmæssigt for at garantere den korrekte funktion af det tekniske udstyr. Lysbarrierer er et eksempel på dette. De registrerer, om der er en forhindring, f.eks. en person, i systemet og sikrer, at maskinen stoppes. Derudover registrerer de også køretøjets længde, der skal vaskes, og dets konturer og projekteringer. Lysbarrierer er derfor et vigtigt instrument for sikkerheden for både personer og køretøjer.
Regelmæssig rengøring af sensorerne er mere end et enkelt spørgsmål om udseende. Det forhindrer risikoen for ulykker. Hvis et system ikke rengøres regelmæssigt, kan olie, mudder eller andre forureninger sætte sig på de mekaniske komponenter og forringe deres funktion.
Et kritisk område er f.eks. skinner, der kan blive tilstoppede med en ophobning af mudder og dermed påvirke arbejdsprocesserne.
Holde øje med detaljerne
Udover at rengøre vaskehallen skal operatører også tænke på andre vigtige områder. Udskiftning af falmede film i indgangsområdet, omlakering af områder, hvor malingen er skallet af eller slidt væk, en ny duft i forbindelse med vaskekemikalier, samt rene glasoverflader og en fejet indgang, har indflydelse på bilisterne. For hvor end det er rent, har kunden tillid til et godt vaske-resultat.