VASKESYSTEMER OG VASKEHALLER

Profitabelt sideforretning for værksteder, servicestationer og bilforhandlere

Mange bilejere er meget stolte af deres køretøj. De sørger for, at deres køretøj er rent og velholdt, ikke kun på grund af det visuelle udseende, men også fordi sikkerhed og værdibevaring af køretøjet spiller en vigtig rolle. De besøger derfor regelmæssigt steder, hvor de kan vaske og udføre vedligeholdelsesarbejde på deres køretøj. Som følge heraf kan portalkøretøjsvask og selvbetjeningssystemer udgøre en profitabel sideforretning for bilværksteder, servicestationer og bilforhandlere. Vaskecentre drager også fordel af installationen af omkostningseffektive og miljøvenlige systemer. Det er vigtigt, at vaskesystemets størrelse og udstyr er optimalt tilpasset målgruppen og antallet af køretøjer, der bliver vasket dagligt, for at være rentabelt. Hvis køretøjsejere er imponerede over vaskeresultaterne, kan operatørerne se frem til tilbagevendende kunder.