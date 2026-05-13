KUN DET BEDSTE MED OMBORD!
Vores MC 250-maskiner er ensbetydende med god fejeydelse, komfort og miljøbeskyttelse.
Når kun det bedste er godt nok.
Du har brug for at kunne feje godt. Du ønsker komfort og miljøbeskyttelse. Med den nye MC 250 får du det hele. Den kompakte, robuste fejemaskine har en kraftig motor, der lever op til selv de strengeste miljønormer.
Det logiske betjeningskoncept virker intuitivt. I den store, overskuelige og bekvemme kabine kan du nyde maksimal komfort året rundt. Med det intuitive betjeningskoncept kan du straks kommandoen. Og med en kørehastighed på 60 km/time, hydropneumatisk affjedring og hurtig adgang til alle servicekomponenter kan du klare arbejdet hurtigere og mere effektivt end nogensinde før.
En maskine, du tænder på!
Vi har haft eksperter fra kommunerne til at køre testkørsler med forskellige køretøjer, og deres feedback er anvendt direkte i udviklingen af MC 250. Dermed kunne vi gøre MC 250 til præcis det, den er, nemlig den optimale løsning til kommunerne.
Førsteklasses teknik, hvorhen du vender blikket
Dynamisk kørsel på en ny måde
Ingen kompromiser. Når man kun vil det allerbedste, må man ikke være nærig med detaljerne. Også de komponenter, der bruges til motor og karosseri i MC 250 er førsteklasses. Det giver dynamisk kørsel, som det hidtil kun har været set i personbiler.
Som alle Kärchers kommunale fejemaskiner kombinerer MC 250 kompakte mål med robust kvalitet og kraftig motor med maksimal miljøvenlighed. Det varmgalvaniserede karosseri er ikke-korroderende og afprøvet i permanente forsøg. Takket være den høje kørehastighed, den hydropneumatiske affjedring og den hurtige adgang til alle servicekomponenter er du altid hurtigere klar og hurtigere færdig med din MC 250.
MC 250 Ekspres: 60 km/time
Med en kørehastighed på maks. 60 km/time kommer du med en MC 250 hen til næste arbejdssted på rekordtid. Uden at være til gene for den øvrige trafik.
Et forbillede hvad angår komfort og karosseri
Uanset om det er under fejearbejdet eller ved kørsel fra sted til sted – din MC 250 giver dig til enhver tid en sikker kørefornemmelse og kørekomfort som i en personbil. For at opnå det har vi udstyret MC 250 med hydropneumatisk affjedring på begge aksler og desuden individuelt hjulophæng foran.
Nem at vende med, for alle hjul styrer med
Hvis du aktiverer firehjulsstyringen under arbejdet, kan du hurtigt vende din MC 250 på en vej med to kørebaner. Det er en funktion, som du især vil få gavn af i den indre by.
Sæt dig ind og føl dig godt tilpas
Når man tilbringer størstedelen af sin arbejdsdag i et køretøj, bør man aflastes med et maksimum af ergonomi og komfort. MC 250 er en moderne arbejdsplads, der er indrettet, så man kan koncentrere sig om opgaven og omgivelserne, og som støtter førerens helbred.
Begge sidder perfekt
Den store topersoners kabine er en meget god arbejdsplads, som giver en behagelig rumfornemmelse – også for store personer – og har tilsvarende bekvem benplads1 Det bekvemme førersæde fra Premium-producenten König er certificeret af brancheforeningen. Køretøjet med det specielt rygskånende sæde og den gode siddekomfort som i en lastbil blev hædret med AGR-mærket af en uvildigt udvalg af læger og fysioterapeuter.
Perfekt udsyn
Den meget store, hældende frontrude i MC 250 giver dig perfekt udsyn til arbejdsomgivelserne og reducerer sollysindfaldet. Store skydevinduer på begge sider, som du kan åbne både fremad eller bagud, gør det lettere at justere sidespejlene og åbne bomme.
Meget nem at betjene
Det centrale display, som er indbygget i ratstammen, er et vigtigt bidrag til arbejdssikkerheden. Det ergonomiske betjeningspanel giver dig et gennemgående selvforklarende betjeningskoncept med letforståelige symboler som f.eks. Kärcher eco-tasten. Med et enkelt tryk på tasten skifter MC 250 automatisk over i arbejdsmodus. Det sparer tid og giver sikkerhed.
Dobbelt og tredobbelt god
Der findes gode løsninger, og så findes der meget gode løsninger. Hvis du foretrækker perfekte løsninger, er MC 250 helt rigtig for dig. Den byder nemlig på så meget mere og gør alt meget bedre, end hvad du har været vant til indtil nu.
Med din MC 250 får du ikke kun en moderne fejemaskine, men den perfekte løsning til alle rengøringsopgaver i bymæssige bebyggelser. Brug MC 250 på fortove og cykelstier, i industriområder og parkeringshuse og mange andre steder. Du vil blive lige så begejstret for resultaterne som for komforten og sikkerheden. Masser af valgfrit ekstraudstyr, f.eks. til snerydning og grusning/saltning, vådrengøring, højtryksrensning og ukrudtsbekæmpelse. Altid pålidelig, effektiv og med absolut imponerende resultater.
Baseret på computerberegning: Fejesystem
Fejesystemet er designet ved hjælp af CFD-teknik. Dermed har vi opnået, at den førsteklasses, effektive ventilator genererer et perfekt vakuum, at luftflowet i beholderen, sugerøret og sugebjælken forløber optimalt og snavset kan samles effektivt op. Blandt de positive bivirkninger er et behageligt støjniveau og et lavt brændstofforbrug.
Hos Kärcher lægger vi stor vægt på vores muncipal maskiner. Derfor investerede vi hele vores knowhow og ekspertise, såvel som vores omfattende erfaring i udviklingen af MC 250 suge-/fejemaskine. Den smukt designede MC 250 tilbyder en enestående rengøringsydelse med lav motorhastighed, generøs 2,2 m³ affaldsbeholdervolumen, en høj transporthastighed på 60 km/t og maksimal kørekomfort takket være den hydropneumatiske affjedring og uafhængigt ophæng. Det valgfrie store førerhus med aircondition, komfortable sæder og det ergonomiske betjeningskoncept med multifunktionelt display i rattet, sikrer et behageligt arbejdsmiljø og et højt brugervenlighedsniveau. Vores MC 250 har også hjulstyring til fremragende manøvrerbarhed og et effektivt vandcirkulationssystem med en separat beskidt vandtank. Maskinen er velegnet til byer og kommuner i alle størrelser, er meget let at vedligeholde og imponerer også med meget lave udstødningsgas- og partikelemissioner.
Funktioner og fordele
Rummeligt 2-personers komfortkabine med optimal udsigt til arbejdsmiljøetMed deluxe komfortsæder, som mindsker træthed. Indgang og udgang muligt på begge sider med store skydevinduer i dørene. Eco-knap til start af fejning.
Sikkerhedskarosseri med maksimal komfortKorte transporttider takket være 60 km/t kørehastighed. Hydro-pneumatisk affjedring for et højt niveau af kørekomfort - uafhængigt af belastningen. Komfortabel firehjulstyring for maksimal manøvrerbarhed.
Største affaldsbeholder i sin klasseFlowoptimeret rustfri stålaffaldsbeholder med over 2 m³ rumfang. Muliggør lange arbejdsaktiviteter. Standard vandgenvindingssystem med separat vandtank
Vedligeholdelsesvenligt design
- Alle komponenter, der er relevante for rengøring og vedligeholdelse, er let tilgængelige.
- Med serviceklapper i siden og drejelig monteret ferskvandstank.
Standard vandgenvindingssystem med separat vandtank
Specifikationer
Teknisk data
|Fremdriftstype
|Diesel
|Friktionskørsel
|Tohjulstræk.
|Motorproducent
|VM
|Motoreffekt (kW)
|75
|Cylinderkapacitet (cm³)
|2970
|Cylinder
|4
|Brændstoftankvolumen (l)
|70
|Emmissionsstandard
|Euro 6e
|Kørehastighed (km/h)
|60
|Arbejdsbredde med 2 sidebørster (mm)
|2625
|Arbejdsbredde med 3 sidebørster (mm)
|2710
|Affaldsbeholder. (l)
|2500
|Vandtank ( /l)
|120 / 400
|Rentvandstank (l)
|200
|Friskvandstank (ekstraudstyr). ( )
|390
|Akselafstand (mm)
|1980
|Tilladt totalvægt (kg)
|6000
|Mål (L x B x H) (mm)
|4491 x 1300 x 1999
Udstyr
- Partikelfilter
- Ekstra sædekomfort
- Aircondition
- Varmeanlæg
- Radio
- Roterende advarselslampe
- Helårsbrug
Videoer
Anvendelsesområder
- Til rengøring af vej og vådrengøring, til lette vintertjenester og transportopgaver