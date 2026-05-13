City Sweeper MC 80
MC 80 fejemaskine fra kompakte klasse imponerer med sin miljøvenlighed, den rummelige førerkabine med 1,2 m3 plads 1,2 m³ og iIntuitiv betjening
Med MC 80 er teknologien fra de store maskiner nu implementeret i en kompakte fejemaskine. Du opnår fremragende rengøringsresultater med det professionelle dobbelbørstesystem, hvor børsterne kan styres og løftes enkeltvist. Den flowoptimerede snavsbeholder med en volumen på 800 liter og vandcirkulationssystem betyder, at du kan arbejde uafbrudt i længere intervaller. Og sidst men ikke mindst vores patenterede hurtigskiftesystem, Redskaberne foran på MIC 42 løftes op ved hjælp af en frontløfteanordning med A-ramme. Du kan let og ubesværet udskifte redskaberne bagpå maskinen ved hjælp af det patenterede hurtigskiftesystem med hydraulisk tipramme. Med hensyn til arbejdskomfort, scorer MC 80 med den største førerkabine i sin klasse, et perfekt udsyn hele vejen rundt og ergonomisk betjeningspanelet der er indbygget i armlænet, så du kan betjene din MIC 42 intuitivt. Praktiske detaljer som aflåseligt opbevaringsrum, flaskeholder til 1-liters flasker og USB-oplader er også inkluderet.
Funktioner og fordele
Intuitivt betjeningskoncept i 3,5-tons klassenArmlæn med ergonomisk integreret betjeningspanel til intuitiv betjening. Hurtigstart med et tryk på en knap. Mulighed for individuel kontrol af alle funktioner. Individuel børstekontrol og løftning øger præcisionen.
brugervenlighedStørste førerhus i sin klasse med 360° panoramaudsigt, ergonomisk og gennemsigtig. Vinduer på begge sider, låsbart opbevaringsrum, USB-port, flaskeholder. Ind- og udgang på begge sider giver maksimal fleksibilitet under arbejdet.
Den højeste standard inden for fejningSystem med to børster, der kontrolleres og løftes individuelt. Nemt at samle. 800-liters beholder til affald med vandcirkulationssystem og en rentvandstank på 185 liter. Valgfrie tilbehørssæt, som en tredje sidebørste eller ukrudtsbørste.
Økonomisk og miljøvenlig at køre med
- Udledningsværdier er under EU STAGE V takket være Common Rail-systemet og dieselpartikelfilter.
- Til anvendelse i byernes grønne områder.
- Det lavere brændstofforbrug beskytter miljøet og sænker driftsomkostningerne.
Specifikationer
Teknisk data
|Fremdriftstype
|Diesel
|Friktionskørsel
|Firehjulstræk
|Motorproducent
|Yanmar
|Motoreffekt (kW)
|26
|Cylinderkapacitet (cm³)
|1650
|Cylinder
|3
|Brændstoftankvolumen (l)
|41
|Emmissionsstandard
|KATEGORI V
|Kørehastighed (km/h)
|25
|Arbejdsbredde med 2 sidebørster (mm)
|1630
|Arbejdsbredde med 3 sidebørster (mm)
|2175
|Affaldsbeholder. (l)
|1000
|Vandtank (l)
|150
|Rentvandstank (l)
|185
|Akselafstand (mm)
|1500
|Tilladt totalvægt (kg)
|2500
|Mål (L x B x H) (mm)
|3200 x 1070 x 1985
Udstyr
- Partikelfilter
- Løvsugeslange
- Temperaturmåler
- Driftstimemåler til fejeanordningen
- Ekstra sædekomfort
- Aircondition
- Varmeanlæg
- Støvsuger
- Regulerbar hastighed af sidebørster
- Drivmekanisme - fremad
- Drivmekanisme - baglæns
- Grovsmudsopsamler
- Hydraulisk beholderløft
- Panoramakabine med sikkerhedsglas
- Radio
- Roterende advarselslampe
- Vandingssystem holder støvet nede omkring sidebørsterne og i indløbskanalen
- Døre venstre/højre
- Udendørs anvendelse
Anvendelsesområder
- Ideel til veje og vådrengøring. Også velegnet til transportopgaver