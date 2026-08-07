Takket være fine mikrofibre med en imponerende evne til at optage støv, kan mikrofibermoppen med korte fibre fra Kärcher opsamle snavs og absorbere fugt ved aftørring i ét trin på glatte og let strukturerede gulve. Kludens velafbalancerede glideegenskaber muliggør ubesværet arbejde og gør det dermed muligt at arbejde i længere tid uden at blive træt. Moppen har syede hjørner og i alt 4 løkker i farverne blå, rød, gul og grøn. Med dette farvekodede system kan kluden tydeligt tildeles et bestemt rengøringsområde, så krydskontaminering effektivt forhindres – de løkker, der ikke skal bruges, klippes blot af. Kluden er velegnet til brug i både fladmoppesystemer med dobbelt- eller enkeltvogn og trykkes samt til for-fugtede anvendelser. Her hældes en mængde rengøringsvæske svarende til 180 procent af egenvægten over moppekluden. Ved begge metoder er det generelt ikke nødvendigt med et efterfølgende trin til tørring af området.