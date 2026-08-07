Premium MF Moppe snoet blå, Lomme EU Ecolabel 40 cm
Mikrofibermoppe, 40 × 13 cm, med kortluvede løkker i den klassiske lomme-udgave. Til brug med fladmoppesystemet fra Kärcher eller i overensstemmelse med forbehandlingsmetoden.
Takket være fine mikrofibre med en imponerende evne til at optage støv, kan mikrofibermoppen med korte fibre fra Kärcher opsamle snavs og absorbere fugt ved aftørring i ét trin på glatte og let strukturerede gulve. Kludens velafbalancerede glideegenskaber muliggør ubesværet arbejde og gør det dermed muligt at arbejde i længere tid uden at blive træt. Moppen har syede hjørner og i alt 4 løkker i farverne blå, rød, gul og grøn. Med dette farvekodede system kan kluden tydeligt tildeles et bestemt rengøringsområde, så krydskontaminering effektivt forhindres – de løkker, der ikke skal bruges, klippes blot af. Kluden er velegnet til brug i både fladmoppesystemer med dobbelt- eller enkeltvogn og trykkes samt til for-fugtede anvendelser. Her hældes en mængde rengøringsvæske svarende til 180 procent af egenvægten over moppekluden. Ved begge metoder er det generelt ikke nødvendigt med et efterfølgende trin til tørring af området.
Specifikationer
Teknisk data
|Program
|STANDARD
|Gulvtype
|Hårde gulve / Modstandsdygtige gulve
|Gulvstruktur
|Glat og let struktureret
|Niveau af snavs
|Lav til kraftig
|Tekstilbrug
|Genanvendelige tekstiler
|Arbejdsbredde (cm)
|40
|Tekstiltilbehør
|Lommer
|Materiale
|85% PET / 15% PA
|Tekstilmateriale
|Mikrofiber
|Produktionstype
|Pile-strikket stof (rengøringslag)
|Tekstilstruktur
|Løkke-pile
|Vasketemperaturer (°C)
|max. 90
|Vaskeanbefalinger (°C)
|60
|Tørretemperatur (°C)
|60
|Vaskecyklusser¹⁾
|ca. 300
|Antal (Stk.)
|1
|Vægt pr. produkt / Vægt pr. m² (kg/g/m²)
|0,1 / 440
|Mål (L x B) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Overholdelse af eller brug af anbefalede temperaturer og rengøringsmidler. Desuden kan brug af tørretumbler, især ved høje temperaturer, reducere levetiden betydeligt.
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Anvendelsesområder
- Gulv - vådrengøring
- Gulv i vaskerum - vådrengøring