Udvalgte ingredienser og en speciel formular til blid og intensiv rengøring af biler og erhvervskøretøjer på samme tid: Aktivt skum RM 812 ASF fra Kärcher. Egnet til selvbetjenings vaskestationer og i køretøjers vaskesystemer, det særligt skumintensive aktive skum fjerner pålideligt og effektivt fedt, olie og mineralsk forurening fra køretøjets overflader. RM 812 ASF kan også bruges med vores børster. Det fyldige, lyse skum gør det nemmere for børsterne at bevæge sig og beskytter på den måde lakken og samtidigt reducerer det gentilsmudsning af børsterne. Derudover er det højtydende aktive skum matchet til efterfølgende voksprodukter og dermed forhindrer det at der kommer striber, separerer hurtigt olie fra vand i olieudskilleren og er VDA-kompatibelt.