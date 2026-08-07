Aktivt skum RM 812 ASF, 200l
Højt rengøringsniveau intensivt aktivt skum til effektivt at fjerne olie, fedt og mineralsk forurening. VDA-kompatibelt og blidt mod overflader og børster.
Udvalgte ingredienser og en speciel formular til blid og intensiv rengøring af biler og erhvervskøretøjer på samme tid: Aktivt skum RM 812 ASF fra Kärcher. Egnet til selvbetjenings vaskestationer og i køretøjers vaskesystemer, det særligt skumintensive aktive skum fjerner pålideligt og effektivt fedt, olie og mineralsk forurening fra køretøjets overflader. RM 812 ASF kan også bruges med vores børster. Det fyldige, lyse skum gør det nemmere for børsterne at bevæge sig og beskytter på den måde lakken og samtidigt reducerer det gentilsmudsning af børsterne. Derudover er det højtydende aktive skum matchet til efterfølgende voksprodukter og dermed forhindrer det at der kommer striber, separerer hurtigt olie fra vand i olieudskilleren og er VDA-kompatibelt.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|200
|Pakkeenheder (Stk.)
|1
|pH
|9
|Vægt (kg)
|205,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|226,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|580 x 580 x 970
Produkt
- Skumintensiv børsteshampoo til bilvask
- Opløser olie-, fedt- og mineralsk forurening.
- Skaber et fyldigt, lyst og lækkert skum
- Understøtter glidefriktion af børster og beskytter dermed køretøjets overflade.
- Markant reducering af efterfølgende snavs af børsten.
- Er kompatibel med voks og forebygger dermed striber på den belagte overflade.
- VDA-kompatibel
- Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
- NTA-fri
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- H315 Forårsager hudirritation.
- H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
- P264 Vask grundigt efter brug.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
- P332 + P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P302 + P352b VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe.
Anvendelsesområder
- Rengøring af køretøjer
- Rengøring af erhvervskøretøjer
- Biler, erhvervskøretøjer, cykler
- Biler