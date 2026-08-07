VehiclePro Aktivt Skum RM 812 eco!perform er særlig miljøvenlig og certifikeret i overensstemmelse med de strenge kriterier af Nordic Swan Ecolabel. Når det er brugt i køretøjers vaskesystemer, imponerer det skumintensive, aktive skum med meget gode rengøringsresultater ved lav dose. Det miljøvenlige skummiddel fjerner ikke desto mindre pålideligt olier, fedt og mineralsk forurening og på samme tid øger det bevægelsesevnerne af børsterne til rengøring af biler og erhvervskøretøjer uden at skade lakken og reducerer i høj grad gentilsmudsning af børsterne. Derfor er det også brugt sammen med vores børster. Tensiderne indeholdt er miljømæssigt kompatible og bionedbrydelige i overensstemmelse med OECD standarder og sikrer at olie bliver separeret fra vand hurtigt i olieudskilleren