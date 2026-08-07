VehiclePro Skumvask RM 812 eco!perform, 200l
VehiclePro Skumvask RM 812 eco!perform med Svanemærke: Miljøvenligt aktivt skum. Indholdet beskytter køretøjet overflade.
VehiclePro Aktivt Skum RM 812 eco!perform er særlig miljøvenlig og certifikeret i overensstemmelse med de strenge kriterier af Nordic Swan Ecolabel. Når det er brugt i køretøjers vaskesystemer, imponerer det skumintensive, aktive skum med meget gode rengøringsresultater ved lav dose. Det miljøvenlige skummiddel fjerner ikke desto mindre pålideligt olier, fedt og mineralsk forurening og på samme tid øger det bevægelsesevnerne af børsterne til rengøring af biler og erhvervskøretøjer uden at skade lakken og reducerer i høj grad gentilsmudsning af børsterne. Derfor er det også brugt sammen med vores børster. Tensiderne indeholdt er miljømæssigt kompatible og bionedbrydelige i overensstemmelse med OECD standarder og sikrer at olie bliver separeret fra vand hurtigt i olieudskilleren
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|200
|Pakkeenheder (Stk.)
|1
|pH
|13
|Vægt (kg)
|206,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|223,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|580 x 580 x 970
Produkt
- Skumintensiv børsteshampoo til bilvask
- Opløser olie-, fedt- og mineralsk forurening.
- Skaber et fyldigt, lyst og lækkert skum
- Understøtter glidefriktion af børster og beskytter dermed køretøjets overflade.
- Markant reducering af efterfølgende snavs af børsten.
- Er kompatibel med voks og forebygger dermed striber på den belagte overflade.
- Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
- NTA-fri
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
- P303 + P361 + P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl [eller brus] huden med vand.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310 Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge.
- P405 Opbevares under lås.
- P501a Bortskaffelse af indholdet/beholderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/ internationale forskrifter.
Anvendelsesområder
- Rengøring af køretøjer
- Rengøring af erhvervskøretøjer
- Biler, erhvervskøretøjer, cykler
- Biler