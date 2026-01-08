Kärcher KIRA B 50 rengøringsrobotten er en praktisk tilføjelse til ethvert rengøringsteam. Intelligent, autonomt og med funktionaliteten af en gulvvaskemaskine, overtager den gulvrengøringen af mellemstore til store områder effektivt og med konsistente rengøringsresultater, og aflaster derved rengøringsteamet, som i stedet kan fokusere på mere udfordrende opgaver. Intuitiv brugervejledning med et stort touchdisplay gør det muligt at opsætte robotten hurtigt, uden behov for ekspertviden. Den valgfrie dockingstation muliggør fuld autonom drift, herunder påfyldning af frisk vand, tømning af beskidt vand, skylning af tanken og opladning af det langtidsholdbare lithium-jernfosfat batteri. Ét rullebørstehoved for-fejer og skrubber i ét arbejdstrin, mens den integrerede sidebørste eliminerer behovet for manuel kantrengøring. Højtydende sensorer og software sikrer, at navigationen er pålidelig, kollisioner sikkert forebygges og forhindringer undgås. Med henblik på dokumentation og overvågning sender KIRA B 50 statusbeskeder til mobile enheder og opretter detaljerede rengøringsrapporter i den tilhørende webportal.