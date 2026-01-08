kompakt gulvvaskemaskine KIRA B 50
Effektiv, tidsbesparende, nem, sikker, fleksibel og fuldautomatisk : KIRA B 50 Robot-gulvvaskemaskinen til økonomisk gulvrensning fra mellemstore til store områder.
Kärcher KIRA B 50 rengøringsrobotten er en praktisk tilføjelse til ethvert rengøringsteam. Intelligent, autonomt og med funktionaliteten af en gulvvaskemaskine, overtager den gulvrengøringen af mellemstore til store områder effektivt og med konsistente rengøringsresultater, og aflaster derved rengøringsteamet, som i stedet kan fokusere på mere udfordrende opgaver. Intuitiv brugervejledning med et stort touchdisplay gør det muligt at opsætte robotten hurtigt, uden behov for ekspertviden. Den valgfrie dockingstation muliggør fuld autonom drift, herunder påfyldning af frisk vand, tømning af beskidt vand, skylning af tanken og opladning af det langtidsholdbare lithium-jernfosfat batteri. Ét rullebørstehoved for-fejer og skrubber i ét arbejdstrin, mens den integrerede sidebørste eliminerer behovet for manuel kantrengøring. Højtydende sensorer og software sikrer, at navigationen er pålidelig, kollisioner sikkert forebygges og forhindringer undgås. Med henblik på dokumentation og overvågning sender KIRA B 50 statusbeskeder til mobile enheder og opretter detaljerede rengøringsrapporter i den tilhørende webportal.
Funktioner og fordele
Brugervenlig
- God og overskuelig kontrol af alle enhedsfunktioner via touchskærmen.
- Trinvis brugervejledning til nem og intuitiv betjening.
- Enkel opsætning og robotten er nem at bruge uden ekspertviden.
Robust og pålidelig navigation
- Højtydende sensorer med 360° detektion af miljøet og sideværtsovervågning.
- Sikker undgåelse af kollisioner og forhindringsguide.
- Intelligente frie rejsemanøvrer i tilfælde af blokeringer.
Integreret sidebørste
- Muliggør grundig rengøring helt ud til kanten
- Transporterer snavs direkte ind i rengøringskanalen.
- Reducerer ekstra manuelt arbejde til et minimum.
Sikkerhedscertificeret
- Sikker og kontaktløs registrering af forhindringer, fald og personer.
- Sikkerhedscertificeret i overensstemmelse med IEC 63327.
- Velegnet til betjening i områder med meget trafik.
Webportal.
- Fjernadgang til detaljerede oplysninger via KIRA-webportalen.
- Omfatter rengøringsrapporter, notifikationer, enhedsstatus og mere.
- Sender beskeder og statusmeddelelser til mobile enheder.
Docking station (valgfri).
- Muligør fuldautomatisk drift.
- Ressourcerne kan genopfyldes automatisk af en robot (påfyld vand, tøm snavset vand, skyl tank, oplad batteri).
- Valgfrit tilbehør, robotten kan også betjenes uden docking station.
Specifikationer
Teknisk data
|Brændstoftype
|Batteri
|Nominelt effektoptag (W)
|1600
|Power trækkraft motor (W)
|560
|Turbineydelse (W)
|630
|Børsteydelse (W)
|600
|Arbejdsbredde, børste (mm)
|550
|Rulletryk (g/cm²)
|80
|Rotationshastighed (rpm)
|1350
|Arbejdsbredde, støvsuger (mm)
|750
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|55 / 55
|Rengøringsmiddelbeholder (l)
|5
|Snavs tragt (l)
|2
|Teoretisk områdepræstation, Selvstændigt (m²/h)
|max. 2365
|Areal pr. tank (m²)
|ca. 1830
|Spænding (V)
|24
|Antal batterier
|2
|Batteritype
|Li-Ion
|Batterispænding/-kapacitet (V/Ah)
|24 / 160
|Batteri køretid (h)
|ca. 3,5
|Batteriopladningstid (h)
|max. 8
|Hastighed, selvstændig (km/h)
|max. 4,3
|Klatreevne. (%)
|max. 6
|Midterbredde, selvstændigt (m)
|min. 1
|Vægt, tom (kg)
|228
|Vægt uden tilbehør (kg)
|225
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|235,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|247
|Mål (L x B x H) (mm)
|1100 x 750 x 1200
Scope of supply
- Batteri og oplader
- Inkludere sugelæber
- Ruller: 2 Stk.
- Sidebørste
- Blinkende lygte
Udstyr
- Type af sugelæber: Olietæt
- DOSE
- med hastighedsafhængig vanddossering
- Stort og overskueligt touch display
- Dockingkompatibel
- Selvstændig rengøring
- med manuel drevtilstand
- Nem og intuitiv opsætning uden behov for ekspertviden
- Højtydende sensorer
- forhindring og kollisionsdetektering
- Udngår selvstændigt forhindringer
- Sikkerhed certificeret til offentlige områder
- oprettelse af rengøringsrapporter
- Meddelelser på mobilenheder
- Auto-Fill
- Farvede lys til at vise robottens adfærd og driftsstatus
- Kärcher farve- og driftskoncept
- elektrisk og mekanisk svømmerkontakt
- Kommunikationsgrænseflade.: VDA 5050
- Rengøringsmiddel dosering
Videoer
Anvendelsesområder
- Mellemstore til store områder med hårde eller elastiske gulvbelægninger
- Kan bruges, hvor pladsen er begrænset, samt i åbne rum
- Velegnet til brug i det offentlige rum
- Ideel inden for detailhandel, sundhedsmiljøer og offentlige faciliteter
- Kan bruges i transport, industri og bygningsrengøring