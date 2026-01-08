KIRA BR 200 kombinerer intelligent teknologi med høj arealydelse. Takket være den store arbejdsbredde og høje kørehastighed rengør den effektivt og grundigt - selv på ujævne gulve. Forfejning og vask udføres i en arbejdsgang takket være valsebørsteteknik. Sidebørsterne sikrer rene resultater helt ud til kanterne. Det kraftige multisensorsystem med 360° udsyn hele vejen rundt genkender forhindringer, kanter og glas for sikker navigation. Dockingstationen (ekstra tilbehør) giver maksimal autonomi ved at automatisere påfyldning af rent vand, tømning af snavset vand og opladning af batteriet. Kalenderfunktionen giver en fleksibel måde at planlægge rengøringsopgaver på i forvejen. KIRA BR 200 kan køre helt autonomt, men kan også styres manuelt som en ride-on-maskine, hvis det er nødvendigt. Den er altid forbundet med netværket via KIRA Equipment Manager og kan nemt integreres i eksisterende processer.