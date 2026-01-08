kompakt gulvvaskemaskine KIRA BR 200
KIRA BR 200 rengør effektivt store områder. Med valsebørster, der er ideelle til bl.a. strukturerede og ujævne gulve - intelligent, effektiv og kraftfuld i enhver anvendelse.
KIRA BR 200 kombinerer intelligent teknologi med høj arealydelse. Takket være den store arbejdsbredde og høje kørehastighed rengør den effektivt og grundigt - selv på ujævne gulve. Forfejning og vask udføres i en arbejdsgang takket være valsebørsteteknik. Sidebørsterne sikrer rene resultater helt ud til kanterne. Det kraftige multisensorsystem med 360° udsyn hele vejen rundt genkender forhindringer, kanter og glas for sikker navigation. Dockingstationen (ekstra tilbehør) giver maksimal autonomi ved at automatisere påfyldning af rent vand, tømning af snavset vand og opladning af batteriet. Kalenderfunktionen giver en fleksibel måde at planlægge rengøringsopgaver på i forvejen. KIRA BR 200 kan køre helt autonomt, men kan også styres manuelt som en ride-on-maskine, hvis det er nødvendigt. Den er altid forbundet med netværket via KIRA Equipment Manager og kan nemt integreres i eksisterende processer.
Funktioner og fordele
Docking station (valgfri).Muligør fuldautomatisk drift. Ressourcerne kan selvstændigt fyldes op med en dockingstation (påfyldning af rent vand, tømning af snavset vand, skylning af tanken, opladning af batteriet). Valgfrit tilbehør, robotten kan også betjenes uden docking station.
ForhindringsguideRegistrerer forhindringer. Planlægger selvstændigt alternative ruter. Autonome kørselsmanøvrer efter behov.
InfrastrukturforbindelseKIRA BR 200 kan integreres problemfrit i eksisterende lokationer. Rulleporte og VDA 5050-tilslutninger muliggør et effektivt og fleksibelt samarbejde med andre systemer og maskiner for at opnå en høj grad af automatisering.
Brugervenlig
- God og overskuelig kontrol af alle enhedsfunktioner via touchskærmen.
- Trinvis brugervejledning til nem og intuitiv betjening.
- Enkel opsætning og robotten er nem at bruge uden ekspertviden.
Valsebørste-teknik
- Ideel til meget snavsede overflader takket være de selvrensende valsers høje børstetryk.
- Lavt vandforbrug.
- Forfejning og vask i en enkelt arbejdsgang.
Integreret sidebørste
- Muliggør grundig rengøring helt ud til kanten
- Transporterer snavs direkte ind i rengøringskanalen.
- Reducerer manuelt efterarbejde til et minimum.
Pålidelig navigation takket være multisensorsystem
- Kraftige sensorer og 360° udsyn hele vejen rundt.
- Pålidelig registrering af kanter og glas.
- Sensorovervågning af områder.
Sikkerhedscertificeret
- Sikker og kontaktløs registrering af forhindringer, fald og personer.
- Sikkerhedscertificeret i henhold til CSA_22.2 No. 336-17 og IEC 63327.
- Velegnet til betjening i områder med meget trafik.
En stor rækkevidde af anvendelsesmuligheder.
- Kan betjenes autonomt eller manuelt.
- Muliggør manuel spot cleaning.
- Giver mulighed for at indstille flere brugerprofiler med individuelle funktioner.
Forbindelse
- Direkte adgang til KIRA Equipment Manager.
- Sender notifikationer og statusmeddelelser til mobile enheder.
- Indeholder rengøringsrapporter, maskinstatus og meget mere.
Specifikationer
Teknisk data
|Brændstoftype
|Batteri
|Nominelt effektoptag (W)
|2250
|Power trækkraft motor (W)
|1300
|Turbineydelse (W)
|552
|Børsteydelse (W)
|1500
|Arbejdsbredde, børste (mm)
|850
|Rulletryk (g/cm²)
|215
|Rotationshastighed (rpm)
|380 - 950
|Arbejdsbredde, støvsuger (mm)
|1100
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|200 / 220
|Rengøringsmiddelbeholder (l)
|10
|Snavs tragt (l)
|9
|Teoretisk områdepræstation, Selvstændigt (m²/h)
|max. 4590
|Areal pr. tank (m²)
|7143
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Antal batterier
|4
|Batteritype
|Li-Ion
|Batterispænding/-kapacitet (V/Ah)
|24 / 320
|Batteri køretid (h)
|ca. 4
|Batteriopladningstid (h)
|ca. 4,7
|Hastighed, selvstændig (km/h)
|max. 5,4
|Lydniveau (dB(A))
|64,5
|Drejer selvstændigt om sin egen akse (m)
|2,8
|Klatreevne. (%)
|max. 6
|Midterbredde, selvstændigt (mm)
|max. 1350
|Vægt uden tilbehør (kg)
|630
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|630
|Vægt inkl. emballage (kg)
|632,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|1944 x 1138 x 1471
Scope of supply
- Batteri og oplader
- Inkludere sugelæber
- Ruller: 2 Stk.
- Sidebørste
- Blinkende lygte
Udstyr
- Batteri
- Type af sugelæber: Linatex®
- DOSE
- med hastighedsafhængig vanddossering
- Stort og overskueligt touch display
- Dockingkompatibel
- Roller shutter control prepared.
- Selvstændig rengøring
- Automatisk forfejning.
- med manuel drevtilstand
- Nem og intuitiv opsætning uden behov for ekspertviden
- Højtydende sensorer
- forhindring og kollisionsdetektering
- Udngår selvstændigt forhindringer
- Sikkerhed certificeret til offentlige områder
- oprettelse af rengøringsrapporter
- Meddelelser på mobilenheder
- Planlægningsfunktion.
- Auto-Fill
- Farvede lys til at vise robottens adfærd og driftsstatus
- Kärcher farve- og driftskoncept
- elektrisk og mekanisk svømmerkontakt
- med teach-in mode (Teach and Repeat)
- Børste type: Rundbørste
- Variabelt børstetryk
- Robust trykstøbt sugestang i aluminium
- Undertrykssensor til detektering af blokeringer
- Detektion af tom vaskemiddeltank
- handling ved hjælp af app
- Kommunikationsgrænseflade.: VDA 5050
- Rengøringsmiddel dosering
Anvendelsesområder
- Store områder med strukturerede og ujævne gulve
- Til store områder
- Velegnet til brug i det offentlige rum
- Ideel til lufthavne, stationer, produktionsområder, logistikhaller, shopping centre, konferencehaller, koncertsale og meget mere.
- Kan bruges i transport, industri og bygningsrengøring