Leder du efter en økonomisk måde at øge produktiviteten på og reducere arbejdsbyrden for rengøringsteams? Den selvkørende KIRA CV 50 robotstøvsuger er den perfekte løsning. Den overtager den tidskrævende og monotone opgave med at støvsuge, så de faglærte medarbejdere kan tage sig af mere komplekse rengøringsopgaver på samme tid. For at gøre dette kortlægger maskinen helt autonomt det område, der skal rengøres, og beregner en optimal og effektiv rengøringsrute. Takket være det kompakte design, de kraftige batterier fra Kärchers 36-volt Battery Power+ batteriplatform (bestilles separat!) og den ergonomiske manøvredygtighed er robotstøvsugeren en ideel assistent til støvsugning af tæpper og hårde gulve med en arbejdsbredde på 350 millimeter - selvfølgelig også under borde, i hjørner og altid helt op til væggen. Takket være et sofistikeret multisensorkoncept og præcis LiDAR-registrering af omgivelserne er dens navigation og betjening så pålidelig, at den er sikkerhedscertificeret i henhold til IEC 63327 og godkendt til brug i offentlige områder. Den tilhørende KIRA Robots-app og et integreret display gør betjeningen ekstremt enkel og kræver ingen specialviden.