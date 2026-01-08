KIRA CV 50
Robotstøvsugeren KIRA CV 50 letter presset på rengøringsteamet ved at overtage den tidskrævende støvsugning, så de faglærte medarbejdere kan tage sig af mere komplekse opgaver på samme tid.
Leder du efter en økonomisk måde at øge produktiviteten på og reducere arbejdsbyrden for rengøringsteams? Den selvkørende KIRA CV 50 robotstøvsuger er den perfekte løsning. Den overtager den tidskrævende og monotone opgave med at støvsuge, så de faglærte medarbejdere kan tage sig af mere komplekse rengøringsopgaver på samme tid. For at gøre dette kortlægger maskinen helt autonomt det område, der skal rengøres, og beregner en optimal og effektiv rengøringsrute. Takket være det kompakte design, de kraftige batterier fra Kärchers 36-volt Battery Power+ batteriplatform (bestilles separat!) og den ergonomiske manøvredygtighed er robotstøvsugeren en ideel assistent til støvsugning af tæpper og hårde gulve med en arbejdsbredde på 350 millimeter - selvfølgelig også under borde, i hjørner og altid helt op til væggen. Takket være et sofistikeret multisensorkoncept og præcis LiDAR-registrering af omgivelserne er dens navigation og betjening så pålidelig, at den er sikkerhedscertificeret i henhold til IEC 63327 og godkendt til brug i offentlige områder. Den tilhørende KIRA Robots-app og et integreret display gør betjeningen ekstremt enkel og kræver ingen specialviden.
Funktioner og fordele
Kompakt design med meget lav jordafstandLav frihøjde (32 cm) gør det muligt at støvsuge under møbler og borde. Også velegnet til brug på trange steder takket være det kompakte design. Robotten overvinder også let snævre rum, så den kan vende sig på stedet.
KIRA Robots appFuld gennemsigtighed med KIRA Robots-appen med flådestyring, live-status, detaljerede rengøringsrapporter og meget mere. Rengøringskort og planer er nemme at oprette og redigere. Perfekt netværk takket være den integrerede 4G/LTE-mobil- eller trådløse netværksforbindelse.
36 V Kärcher Battery Power+ batteriplatformUdskiftelige batterier giver mulighed for uafbrudt rengøring uden at skulle vente på opladning. Brug ikke begrænset af placering, kan f.eks. bruges på flere etager. Kärcher anbefaler at bruge to udskiftelige batterier for at få en længere driftstid. Det er også muligt at bruge kun ét batteri.
Nem og intuitiv betjening
- Alle funktioner styres nemt via et interaktivt display med kontrolpanel.
- Klar til brug lige ud af kassen - selv uden indledende opsætning.
Maksimal autonom effektivitet
- Stor arbejdsbredde (350 mm) giver høj effektivitet og en teoretisk arealydelse på 525 m²/t.
- To sidebørster til rengøring helt op til kanten - det er slut med at gå tilbage med hånden.
- Autonom, systematisk planlægning af rengøringsstien giver maksimal rengøringseffektivitet.
Ergonomisk og nem at transportere
- Udtrækkeligt transporthåndtag for høj bærbarhed og optimal ergonomi.
- Nem transport til næste brugssted eller opbevaring.
- For ekstra bekvemmelighed kan hjulene kobles fra under transport.
Robust og pålidelig navigation
- LiDAR-detektion med lang rækkevidde - ideel til brug i store områder og i mørke.
- Pålidelig registrering af fald og forhindringer.
- Udstyret med ultralyds-, vægsporings- og kollisionssensorer.
Sikkerhedscertificeret
- Udviklet til kommerciel drift, opfylder alle internationale standarder.
- Sikkerhedscertificeret i overensstemmelse med IEC 63327.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteriplatform
|36 V Batteriplatform
|Spænding (V)
|36
|Støvsugning (kPa)
|19,3
|Luftgennemstrømning (l/s)
|16
|Lydniveau (dB(A))
|57
|Teoretisk områdepræstation, Selvstændigt (m²/h)
|525
|Kapacitet (m²/h)
|525
|Driftstid ved normal drift (to batterier) (min)
|140
|Driftstid i ECO! tilstand (to batterier) (min)
|210
|Arbejdsbredde, støvsuger (mm)
|350
|Nominelt effektoptag (W)
|230
|Klatreevne. (%)
|6
|Beholdervolumen (l)
|4,5
|Hastighed, selvstændig (km/h)
|1,5
|Gennemkørelses brede (mm)
|650
|Frihøjde (mm)
|320
|Antal batterier krævet (Stk.)
|2
|Opladningstid, batteri (min/h)
|58 / 81
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Vægt uden tilbehør (kg)
|15,4
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|15,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|25,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|578 x 578 x 300
Scope of supply
- Variant: Batterier og oplader er ikke inkluderet
- Sidebørste: 4 Stk.
- Mængde af rullebørste: 1 Stk.
- Startmarkeringer
- EPA-filter
Udstyr
- Selvstændig rengøring
- Nem og intuitiv opsætning uden behov for ekspertviden
- forhindring og kollisionsdetektering
- Højtydende sensorer
- Udngår selvstændigt forhindringer
- Sikkerhed certificeret til offentlige områder
- oprettelse af rengøringsrapporter
- Meddelelser på mobilenheder
- Kärcher farve- og driftskoncept
- handling ved hjælp af app
Videoer
Anvendelsesområder
- Stærkt anbefalet til arbejde indenfor rengøring af bygninger og i hotelsektoren
- Ideel til store åbne rum som korridorer, indgangshaller eller konferencelokaler
- Velegnet til brug i det offentlige rum
- Kan bruges, hvor pladsen er begrænset, samt i åbne rum