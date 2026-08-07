Robust, mobil og let at bruge: vores manuelt betjente vaskesystem med 1 børste RBS 6014 med 3-faset 230 V / 50 Hz-tilslutning imponerer under hurtig og grundig overfladerensning (sider, foran og bag) af lastbiler og busser med køretøjshøjder op til 4,2 meter. Velegnet til flåder med op til 15 køretøjer og har fire let drejelige hjul, hvilket muliggør den nemme manøvrering af maskinen og positionering ved køretøjet. Køretøjskonturer med en hældning på op til 10° kan også let detekteres. Den dobbeltbærende børsteaksel drives af en drivmotor ved hjælp af en selvstrammende kæde og børsten har en diameter på ca. 1.000 mm under drift. Dens vanding sikres på alle tidspunkter via to dyserør, der er integreret i maskinens børsteramme. Den robuste aluminiumsramme samt andre materialer af høj kvalitet, såsom rustfrit stål og et specielt polyestermateriale, garanterer en høj grad af korrosionsbestandighed.