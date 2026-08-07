lastbilsvask RBS 6014
Anbefales til flåder med op til 15 erhvervskøretøjer: manuelt betjent 1-børstes vaskesystem RBS 6014 til hurtig, skånsom ekstern rengøring. Med 3-fase 230 V / 50 Hz forbindelse.
Robust, mobil og let at bruge: vores manuelt betjente vaskesystem med 1 børste RBS 6014 med 3-faset 230 V / 50 Hz-tilslutning imponerer under hurtig og grundig overfladerensning (sider, foran og bag) af lastbiler og busser med køretøjshøjder op til 4,2 meter. Velegnet til flåder med op til 15 køretøjer og har fire let drejelige hjul, hvilket muliggør den nemme manøvrering af maskinen og positionering ved køretøjet. Køretøjskonturer med en hældning på op til 10° kan også let detekteres. Den dobbeltbærende børsteaksel drives af en drivmotor ved hjælp af en selvstrammende kæde og børsten har en diameter på ca. 1.000 mm under drift. Dens vanding sikres på alle tidspunkter via to dyserør, der er integreret i maskinens børsteramme. Den robuste aluminiumsramme samt andre materialer af høj kvalitet, såsom rustfrit stål og et specielt polyestermateriale, garanterer en høj grad af korrosionsbestandighed.
Funktioner og fordele
JusteringshjulGør mulighed for vertikal konturdetektion og vippemekanisme. Køretøjets fronter med vinkler op til 10° nås let.
Rengøringsmiddel doseringRengøringsmiddel kan om nødvendigt tilsættes med en doseringspumpe.
Drift og sikkerhedshåndteringBørste rotation understøtter operatøren under den enkle fremadgående bevægelse af systemet. Når håndtaget løsnes, stopper børsterotationen.
Let aluminium design
- Ekstremt modstandsdygtig over for ydre påvirkninger.
- Halvskalets beklædning beskytter pålideligt driftslederen mod sprøjtvand.
Fire hjul og 2 sporhjul
- Fremragende manøvrerbarhed og god stabilitet.
- Høj retningsstabilitet under vask af køretøjet.
Specifikationer
Teknisk data
|Systemets højde (mm)
|4370
|Vaskehøjde (mm)
|4205
|Krav til vaskeplads (mm)
|4620 x 1700 x 1500
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Frekvens (Hz)
|50
|Spænding (V)
|230
Scope of supply
- Kontrol kabinet
- Hjul standardhøjde
Udstyr
- Antal vaskebørster: 1 Stk.
- Individuelt børsteudstyr.
- Skrå nivelleringsanordning med justeringshjul.
- Styretøj.: 4 Stk.
- Støttehjul.: 2 Stk.
Anvendelsesområder
- Til manuelt styret ekstern rengøring af erhvervskøretøjer