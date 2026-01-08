HV 1/1 Bp Fs
Optimal til rengøring af bygninger: Let, kraftfuld og alsidig batteridrevet håndholdt støvsuger HV 1/1 Bp Fs. Leveres som standard med tilbehørssæt bestående af polstring, gulv- og fugemundstykke.
Med vores batteridrevne håndholdte støvsuger HV 1/1 Bp Fs er entreprenører til enhver tid optimalt udstyret til at udføre mindre støvsugningsopgaver. Møbler, polstring eller små gulvarealer i trange rum er f.eks. typiske brugsområder for den praktiske, lette og takket være Kärcher Battery Power+-batteriet, trådløst og samtidig kraftfuld og holdbar håndholdt støvsuger. Takket være det medfølgende tilbehørssæt med polstring, gulv- og fugemundstykke, sugebørste og sugerør er du meget mere adræt, og arbejdet udføres meget hurtigere end med en stor maskine med kabel.
Funktioner og fordele
Med stort filter areal og effektiv turbineStor rengøringsevne på alle overflader
Kompakt, let vægt og fleksibel i brug.Tillader arbejde i 360° grader
Med vores effektive eco!efficiency modeSparer energi og forlænger batteriets løbetid. Reducer støj under brug
Med praktisk realtidsteknologi
- Til visning af den resterende driftstid i realtid på Kärchers Battery Power-batteri.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Beholdervolumen (l)
|0,9
|Lydniveau (dB(A))
|70
|Luftgennemstrømning (l/s)
|33
|Støvsugning (mbar/kPa)
|47 / 4,7
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Batteritype
|Litium-ion batteri
|Spænding (V)
|18
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Antal batterier krævet (Stk.)
|1
|Ydelse pr. batteriopladning (m²)
|max. 100 (2,5 Ah)
|Batteritid pr. opladning (/min)
|eco!efficiency tilstand: / max. 42 (3,0 Ah) Effektindstilling: / max. 25 (3,0 Ah) eco!efficiency tilstand: / max. 29 (2,5 Ah) Effektindstilling: / max. 22 (2,5 Ah)
|Opladningstid, batteri (min)
|44 / 83
|Output power, udgangseffekt (A)
|2,5
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|1,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|4
|Mål (L x B x H) (mm)
|313 x 115 x 315
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 505 mm
- Materiale til sugerør: Plastik
- Gulvmundstykke
- Møbelmundstykke
- Fugemundstykke
- Sugebørste
- Patronfilter: Papir
- Forfilter
- Batteri: 18 V / 2,5 Ah Batteri Power batteri (1 stk.)
- Oplader: 18 V Battery Power hurtigoplader (1 stk.)
Udstyr
- eco!efficiency tilstand
Videoer
Anvendelsesområder
- Perfekt til rengøring af polstring eller små rum i bygningsrengøring
- Rengøring af køretøjer