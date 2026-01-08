HV 1/1 Bp Fs

Optimal til rengøring af bygninger: Let, kraftfuld og alsidig batteridrevet håndholdt støvsuger HV 1/1 Bp Fs. Leveres som standard med tilbehørssæt bestående af polstring, gulv- og fugemundstykke.

Med vores batteridrevne håndholdte støvsuger HV 1/1 Bp Fs er entreprenører til enhver tid optimalt udstyret til at udføre mindre støvsugningsopgaver. Møbler, polstring eller små gulvarealer i trange rum er f.eks. typiske brugsområder for den praktiske, lette og takket være Kärcher Battery Power+-batteriet, trådløst og samtidig kraftfuld og holdbar håndholdt støvsuger. Takket være det medfølgende tilbehørssæt med polstring, gulv- og fugemundstykke, sugebørste og sugerør er du meget mere adræt, og arbejdet udføres meget hurtigere end med en stor maskine med kabel.

Funktioner og fordele
HV 1/1 Bp Fs: Med stort filter areal og effektiv turbine
Med stort filter areal og effektiv turbine
Stor rengøringsevne på alle overflader
HV 1/1 Bp Fs: Kompakt, let vægt og fleksibel i brug.
Kompakt, let vægt og fleksibel i brug.
Tillader arbejde i 360° grader
HV 1/1 Bp Fs: Med vores effektive eco!efficiency mode
Med vores effektive eco!efficiency mode
Sparer energi og forlænger batteriets løbetid. Reducer støj under brug
Med praktisk realtidsteknologi
  • Til visning af den resterende driftstid i realtid på Kärchers Battery Power-batteri.
Specifikationer

Teknisk data

Batteriplatform 18 V Batteriplatform
Beholdervolumen (l) 0,9
Lydniveau (dB(A)) 70
Luftgennemstrømning (l/s) 33
Støvsugning (mbar/kPa) 47 / 4,7
Standardbredde ( ) ID 35
Batteritype Litium-ion batteri
Spænding (V) 18
Kapacitet (Ah) 2,5
Antal batterier krævet (Stk.) 1
Ydelse pr. batteriopladning (m²) max. 100 (2,5 Ah)
Batteritid pr. opladning (/min) eco!efficiency tilstand: / max. 42 (3,0 Ah) Effektindstilling: / max. 25 (3,0 Ah) eco!efficiency tilstand: / max. 29 (2,5 Ah) Effektindstilling: / max. 22 (2,5 Ah)
Opladningstid, batteri (min) 44 / 83
Output power, udgangseffekt (A) 2,5
Strømforsyning til batterioplader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farve Antracit
Vægt uden tilbehør (kg) 1,8
Vægt inkl. emballage (kg) 4
Mål (L x B x H) (mm) 313 x 115 x 315

Scope of supply

  • Variant: Batteri og oplader medfølger
  • Antal sugeslanger: 2 Stk.
  • Længde på sugerør: 505 mm
  • Materiale til sugerør: Plastik
  • Gulvmundstykke
  • Møbelmundstykke
  • Fugemundstykke
  • Sugebørste
  • Patronfilter: Papir
  • Forfilter
  • Batteri: 18 V / 2,5 Ah Batteri Power batteri (1 stk.)
  • Oplader: 18 V Battery Power hurtigoplader (1 stk.)

Udstyr

  • eco!efficiency tilstand
HV 1/1 Bp Fs
HV 1/1 Bp Fs
HV 1/1 Bp Fs
Videoer
Anvendelsesområder
  • Perfekt til rengøring af polstring eller små rum i bygningsrengøring
  • Rengøring af køretøjer
Tilbehør
Alle produkter, der bruger samme batteri