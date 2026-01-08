Med vores batteridrevne håndholdte støvsuger HV 1/1 Bp Fs er entreprenører til enhver tid optimalt udstyret til at udføre mindre støvsugningsopgaver. Møbler, polstring eller små gulvarealer i trange rum er f.eks. typiske brugsområder for den praktiske, lette og takket være Kärcher Battery Power+-batteriet, trådløst og samtidig kraftfuld og holdbar håndholdt støvsuger. Takket være det medfølgende tilbehørssæt med polstring, gulv- og fugemundstykke, sugebørste og sugerør er du meget mere adræt, og arbejdet udføres meget hurtigere end med en stor maskine med kabel.