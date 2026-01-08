Den robuste batteridrevne stangstøvsuger LVS 1/1 Bp tilbyder fremragende sugekraft og fjerner effektivt støv og snavs. Kärchers cyklonfilterteknologi holder sugekraften konstant høj. Støvsugeren er ledningsfri, kompakt og manøvreringsegnet og er ideel til pletvis rengøring inden for hotel-, restaurations-, detailhandels- og bygningsrengøringssektoren. Grundet dens ubegrænsede bevægelsesfrihed er den også perfekt til rengøring af trapper. Det integrerede HEPA 13-Filter sikrer de højeste hygiejnestandarder. Sugekraften kan justeres i tre trin, og med få enkle trin kan cylinderstøvsugeren omdannes til en håndholdt støvsuger til polstring og diverse andre overflader. Affaldsbeholderen kræver ingen filterposer, sparer omkostninger og er bæredygtig. Den kan tømmes hurtigt og hygiejnisk – uden direkte kontakt med snavs. Med de kraftfulde Kärcher 18-volts genopladelige batterier opnår støvsugeren fremragende rengøringsresultater. En praktisk holder sikrer, at det medfølgende fugemundstykke altid er lige ved hånden. Bemærk: Batteri og hurtigoplader er ikke inkluderet og skal bestilles separat. Et stort udvalg af mundstykker og tilbehør (DN 35) kan bestilles som valgfrit ekstraudstyr.