LVS 1/1 Bp
Batteridrevet stangstøvsuger LVS 1/1 Bp med sublim sugekraft grundet cyklonfilterteknologi. Alsidig anvendelse, tretrins justerbar sugekraft, HEPA 13-Filter, gulv- og fugemundstykke.
Den robuste batteridrevne stangstøvsuger LVS 1/1 Bp tilbyder fremragende sugekraft og fjerner effektivt støv og snavs. Kärchers cyklonfilterteknologi holder sugekraften konstant høj. Støvsugeren er ledningsfri, kompakt og manøvreringsegnet og er ideel til pletvis rengøring inden for hotel-, restaurations-, detailhandels- og bygningsrengøringssektoren. Grundet dens ubegrænsede bevægelsesfrihed er den også perfekt til rengøring af trapper. Det integrerede HEPA 13-Filter sikrer de højeste hygiejnestandarder. Sugekraften kan justeres i tre trin, og med få enkle trin kan cylinderstøvsugeren omdannes til en håndholdt støvsuger til polstring og diverse andre overflader. Affaldsbeholderen kræver ingen filterposer, sparer omkostninger og er bæredygtig. Den kan tømmes hurtigt og hygiejnisk – uden direkte kontakt med snavs. Med de kraftfulde Kärcher 18-volts genopladelige batterier opnår støvsugeren fremragende rengøringsresultater. En praktisk holder sikrer, at det medfølgende fugemundstykke altid er lige ved hånden. Bemærk: Batteri og hurtigoplader er ikke inkluderet og skal bestilles separat. Et stort udvalg af mundstykker og tilbehør (DN 35) kan bestilles som valgfrit ekstraudstyr.
Funktioner og fordele
Professionel kvalitet: særlig robust og holdbarUnik cyklonfilterteknologi giver konstant høj sugeevne. Børsteløs EC-motor giver lang levetid og høj slidstyrke. Innovativ og tidsbesparende: filtersystem, der er nemt at vedligeholde.
Enestående rengøringsevneBehovsbaseret rengøring: tre forskellige rengøringstilstande at vælge imellem. Fjerner effektivt støv og snavs fra alle overflader. Perfekt til pletvis rengøring. Batteridrift giver ubegrænset bevægelsesfrihed.
Meget effektivt HEPA 13-FilterFor de højeste sikkerhedsstandarder i hygiejnisk følsomme områder. Høj filtrerings- og separeringsgrad på 99,95 % tilbageholder små partikler.
Fleksibel rengøring: tre driftstilstande at vælge imellem
- Strømtilstand, standardtilstand eller eco!efficiency-tilstand.
- Vælg sugestyrke i henhold til rengøringsformålet.
- eco!efficiency mode: bæredygtig og øger batteriets driftstid.
Praktisk affaldsbeholder
- Der kræves ingen filterposer: bæredygtigt og reducerer unødvendige omkostninger.
- Kan tømmes hurtigt og nemt uden at komme i direkte kontakt med snavs.
- Gennemsigtig beholder betyder, at påfyldningsniveauet altid er synligt.
Velegenet til mange formål
- Omfattende udvalg af tilbehør i DN 35, der kan bestilles som ekstraudstyr.
- Velegnet til forskellige gulvbelægninger, polstring og andre overflader.
- Kan bruges fleksibelt som håndholdt eller cylinderstøvsuger.
Væg montering
- Pladsbesparende og nem at opbevare.
- Sikker opbevaring af støvsugeren.
- Altid klar til brug.
Tilbehørsholder
- Det medfølgende fugemundstykke er altid klar til brug.
- Til nem transport - selv på trapper.
- Sikker og bekvem transport af maskinen inklusiv tilbehør.
Komplet fleksibilitet inden for Kärcher 18 V-platformen
- Kompatibel med alle 18 V Kärcher Battery Power+/Power-batterier.
- Praktisk visning af den resterende driftstid på selve batteriet.
- Det er hurtigt og nemt at udskifte batteriet.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteriplatform
|18 V Batteriplatform
|Beholdervolumen (l)
|0,35
|Beholdermateriale
|Plastik
|Lydniveau (dB(A))
|70
|Luftgennemstrømning (l/s)
|12
|Nominel ydelse (W)
|230
|Støvsugning (mbar/kPa)
|140 / 14
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Antal batterier krævet (Stk.)
|1
|Batteritid pr. opladning (/min)
|eco!efficiency tilstand: / ca. 60 (5 Ah) Effektindstilling: / ca. 20 (5 Ah) eco!efficiency tilstand: / ca. 35 (3,0 Ah) Effektindstilling: / ca. 12 (3,0 Ah)
|Output power, udgangseffekt (A)
|2,5
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|1,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|2,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|1100 x 220 x 175
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger ikke
- Antal sugeslanger: 1 Stk.
- Længde på sugerør: 509 mm
- Sugerørets nøjagtige bredde: 35 ″
- Materiale til sugerør: Plastik
- Gulvmundstykke
- Fugemundstykke
- Motorværnsfilter
- HEPA-filtertype: HEPA 13-Filter
- Tilbehørsholder
- Væg montering
Udstyr
- eco!efficiency tilstand
Videoer
Anvendelsesområder
- Til grundig rengøring af alle gulve - fra hårde gulve til tæpper
- Praktisk til rengøringsselskaber på kontorer, i entre og på trapper
- Perfekt til støvsugning i fly, tog og busser
- Ideel på hoteller og restauranter, i detailhandlen, i biografer eller teatre
- Specielt designet til grundig indvendig rengøring af køretøjer