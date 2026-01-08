Batteridrevet tæppestøvsuger CV 30/2 Bp Anniversary Edtion
Den batteridrevne børstestøvsuger CV 30/2 Bp Anniversary Edition i sort rengør alle gulvtyper med automatisk gulvregistrering, lav frihøjde og børsterengøringsfunktion.
I anledning af Kärchers 90 års jubilæum: CV 30/2 Bp Anniversary Edition i sort er den første batteridrevne opretstående børstestøvsuger til rengøring af alle tæpper og overflader. Den tilpasser sig perfekt til gulvbelægningen takket være den automatiske gulvregistrering. Børsten renser grundigt fibrene i tekstilgulve og retter dem synligt op. Takket være den usædvanligt lave underkøringshøjde rengør den batteridrevne opretstående børstestøvsuger også ubesværet under senge og borde. En anden fordel: hurtig og hygiejnisk selvrensende funktion. Hår, der samles op af rullebørsten, skæres over ved hjælp af fodkontakten, og resterne støvsuges derefter automatisk. Den batteridrevne opretstående børstestøvsuger har et meget brugervenligt design og et innovativt håndtag: tænd/sluk-kontakt, eco!efficiency-tilstand og LED-display, der viser batteriets resterende driftstid. Bemærk: Til denne version skal Kärcher Battery Power+-batteriet og den kompatible batterioplader bestilles separat. Et ultraeffektivt HEPA-14-filter fås også som ekstraudstyr. Det særlige ved Anniversary Edition er, at i alt 11stk. fleece-filterposer er inkluderet i leveringsomfanget for at markere virksomhedens jubilæum.
Funktioner og fordele
Automatisk gulvdetektionAutomatisk tilpasning af rengøringsydelse til den respektive overflade. Fremragende rengøringsresultater på både tekstilgulve og hårde gulve.
Selvrensende børstefunktion ved hjælp af fodkontaktHår, der opsamles af børsten, adskilles og støvsuges op. Hurtig og effektiv rengøring af børsten uden at skulle fjerne den. Kontaktløs og derfor særligt hygiejnisk rengøring af børsten.
Multifunktionelt, innovativt håndtag med LED-displayMed ergonomisk TÆND/SLUK-knap. Med eco!efficiency-tilstand: forlænger batterilevetiden, reducerer driftsstøj. LED-display med praktisk visning af tilbageværende batterilevetid.
Kompakt design med meget lav jordafstand
- Den fleksible støvsuger kan justeres fladt på gulvet.
- Gør det muligt at støvsuge let under senge og andre møbler.
36 V Kärcher Battery Power+ batteriplatform
- Kompatibel med alle 36 V Kärcher Battery Power+ batterier og Battery Power batterier.
- Batteri kan hurtigt skiftes til andre maskiner efter behov.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteriplatform
|36 V Batteriplatform
|Støvsugning (mbar/kPa)
|187 / 18,7
|Luftgennemstrømning (l/s)
|34
|Nominel ydelse (W)
|420
|Lydniveau (dB(A))
|64
|Beholdervolumen (l)
|3
|Arbejdsbredde (cm)
|30
|Antal batterier krævet (Stk.)
|1
|Ydelse pr. batteriopladning (m²)
|200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
|Batteritid pr. opladning (/min)
|eco!efficiency tilstand: / max. 50 (6,0 Ah) Effektindstilling: / max. 32 (6,0 Ah) eco!efficiency tilstand: / max. 67 (7,5 Ah) Effektindstilling: / max. 47 (7,5 Ah)
|Opladningstid, batteri (min)
|44 / 68
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farve
|sort
|Vægt uden tilbehør (kg)
|6,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|9,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|260 x 310 x 1150
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger ikke
- Mængde af filterposer: 10 Stk.
- Fugemundstykke
- Møbelmundstykke
- Rullebørstens hårdhed: medium blød
- Mængde af rullebørste: 1 Stk.
- Farve på rullebørste: sort
- Aftageligt sugerør
- Riflet sugeslange
Udstyr
- Materiale til filterposer: Fleece
Anvendelsesområder
- Stærkt anbefalet til arbejde indenfor rengøring af bygninger og i hotelsektoren
- Til grundig rengøring af alle gulve - fra hårde gulve til tæpper