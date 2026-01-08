I anledning af Kärchers 90 års jubilæum: CV 30/2 Bp Anniversary Edition i sort er den første batteridrevne opretstående børstestøvsuger til rengøring af alle tæpper og overflader. Den tilpasser sig perfekt til gulvbelægningen takket være den automatiske gulvregistrering. Børsten renser grundigt fibrene i tekstilgulve og retter dem synligt op. Takket være den usædvanligt lave underkøringshøjde rengør den batteridrevne opretstående børstestøvsuger også ubesværet under senge og borde. En anden fordel: hurtig og hygiejnisk selvrensende funktion. Hår, der samles op af rullebørsten, skæres over ved hjælp af fodkontakten, og resterne støvsuges derefter automatisk. Den batteridrevne opretstående børstestøvsuger har et meget brugervenligt design og et innovativt håndtag: tænd/sluk-kontakt, eco!efficiency-tilstand og LED-display, der viser batteriets resterende driftstid. Bemærk: Til denne version skal Kärcher Battery Power+-batteriet og den kompatible batterioplader bestilles separat. Et ultraeffektivt HEPA-14-filter fås også som ekstraudstyr. Det særlige ved Anniversary Edition er, at i alt 11stk. fleece-filterposer er inkluderet i leveringsomfanget for at markere virksomhedens jubilæum.