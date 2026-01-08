Støvsuger T 11/1 Classic
Lav vægt, høj sugekraft, meget robust: Vores tørstøvsuger T 11/1 Classic kombinerer afgørende kriterier for professionelle brugere i en kompakt støvsuger til en attraktiv pris.
Vores tørstøvsuger T 11/1 Classic er alsidig og nem at transportere takket være den lave vægt på 3,8 kg og er det perfekte valg for professionelle brugere, der ofte skifter betjeningsplads. Med et stort containervolumen på 11 liter genererer den kompakte maskine i entry-level klassen et vakuum på 235 mbar/23,5 kpa fra 850 W strøm, hvilket garanterer fremragende støvsugningsresultater på kort tid. Støvsugeren arbejder så stille på kun 61 dB(A), hvilket betyder, at ikke kun brugeren er beskyttet, men også arbejde kan gøres på ethvert tidspunkt af dagen i støjfølsomme områder som hospitaler eller hoteller. En ergonomisk bøjning garanterer lange og udmattede applikationer, selv støvsugning på trapper er ubesværet takket være det integrerede bærehåndtag. T 11/1 Classic's robuste design sikrer ikke kun en lang levetid, og dens allround-kofanger forhindrer maskinnedring pålideligt. Tilbehør såsom sugerør og gulvdyse kan opbevares komfortabelt på støvsugeren, og der leveres også en fleecefiltertaske. På anmodning er et højtydende HEPA 14-filter også tilgængeligt.
Funktioner og fordele
Lav vægtUbesværet, også enhåndstransport over afsatser og trin. Lavere vægt med identisk containervolumen sammenlignet med konkurrerende modeller. Designet til lange perioder med træthedsfri brug.
Meget lav driftsstøj på kun 61 dB(A)Ideel til arbejde i støjfølsomme områder og om natten. Lav driftsstøj beskytter brugeren.
KabelkrogStrømkablet er altid opbevaret sikkert ved transport. Opbevaringsrum til ledning
Holdbart og robust maskindesign
- Nemt og behageligt at transportere og opbevare.
- Den robuste stødfanger beskytter maskinen mod slag og stød.
- Langvarig, robust og dermed meget økonomisk maskine.
Specifikationer
Teknisk data
|Strømtilslutning (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Støvsugning (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Luftgennemstrømning (l/s)
|40
|Nominel ydelse (W)
|850
|Beholdervolumen (l)
|11
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Ledningslængde (m)
|7,5
|Lydniveau (dB(A))
|61
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|3,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|385 x 285 x 385
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2 m
- Bøjning: Plastik
- Antal sugeslanger: 3 Stk.
- Længde på sugerør: 350 mm
- Materiale til sugerør: Plastik
- Kombimundstykke
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Fleece
- Motorværnsfilter
- Permanent filterkurv: Fleece
Udstyr
- Beholdermateriale: Plastik
- Kabelkrog
- Integreret tilbehørsholder
Videoer
Anvendelsesområder
- Alsidig og kan bruges på steder med høje hygiejniske krav
- Ideel til brug i hotelsektoren, cateringvirksomheder, detailhandel og bygningsrengøring
- Til alle hårde overflader, f.esk. Fliser, natursten, PVC og linoleum
- Gulvtæpper