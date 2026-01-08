Vores tørstøvsuger T 11/1 Classic er alsidig og nem at transportere takket være den lave vægt på 3,8 kg og er det perfekte valg for professionelle brugere, der ofte skifter betjeningsplads. Med et stort containervolumen på 11 liter genererer den kompakte maskine i entry-level klassen et vakuum på 235 mbar/23,5 kpa fra 850 W strøm, hvilket garanterer fremragende støvsugningsresultater på kort tid. Støvsugeren arbejder så stille på kun 61 dB(A), hvilket betyder, at ikke kun brugeren er beskyttet, men også arbejde kan gøres på ethvert tidspunkt af dagen i støjfølsomme områder som hospitaler eller hoteller. En ergonomisk bøjning garanterer lange og udmattede applikationer, selv støvsugning på trapper er ubesværet takket være det integrerede bærehåndtag. T 11/1 Classic's robuste design sikrer ikke kun en lang levetid, og dens allround-kofanger forhindrer maskinnedring pålideligt. Tilbehør såsom sugerør og gulvdyse kan opbevares komfortabelt på støvsugeren, og der leveres også en fleecefiltertaske. På anmodning er et højtydende HEPA 14-filter også tilgængeligt.