Støvsuger T 11/1 Classic HEPA
Hygiejnisk og økonomisk: Vores tørstøvsuger T 11/1 Classic HEPA imponerer med høj sugekraft, HEPA 14-filter, lav vægt og et fremragende forhold mellem pris og ydeevne.
Takket være standard HEPA 14-filteret med en filtrerings- og separationsgrad på 99,995 procent opfylder vores T 11/1 Classic HEPA-støvsuger også sikkerhedsstandarderne på hygiejnisk følsomme områder som lægens operationer eller hospitaler. Filteret tilbageholder selv bittesmå partikler som vira, aerosoler og bakterier i området på kun få mikrometer og er certificeret i overensstemmelse med teststandard DIN EN 1822:2019 . Den robuste, meget holdbare og dermed ekstremt økonomiske støvsuger genererer et vakuum på 235 mbar/23,5 kpa fra 850 W effekt, hvilket garanterer fremragende støvsugningsresultater med meget lav driftsstøj på kun 61 dB(A) på samme tid. Det kan også bruges uden problemer på ethvert tidspunkt af dagen, hvor støj skal undgås. Med et containervolumen på 11 liter, en vægt på kun 4,2 kg, et praktisk bærehåndtag og det ergonomiske bøjning er den vippesikre T 11/1 Classic HEPA meget kompakt, nem at transportere og gør det muligt kontinuerligt, udmattet arbejde. Tilbehør såsom sugerør og gulvdyse kan nemt opbevares på støvsugeren, en fleece filterpose leveres også.
Funktioner og fordele
Meget effektivt HEPA 14-filterFor de højeste sikkerhedsstandarder i hygiejnisk følsomme områder. Høj filtrering og separation grad af 99,995% tilbageholder bittesmå partikler. Certificeret i overensstemmelse med teststandard DIN EN 1822:2019.
Lav vægtUbesværet, også enhåndstransport over afsatser og trin. Lavere vægt med identisk containervolumen sammenlignet med konkurrerende modeller. Designet til lange perioder med træthedsfri brug.
Meget lav driftsstøj på kun 61 dB(A)Ideel til arbejde i støjfølsomme områder og om natten. Lav driftsstøj beskytter brugeren.
Holdbart og robust maskindesign
- Nemt og behageligt at transportere og opbevare.
- Den robuste stødfanger beskytter maskinen mod slag og stød.
- Langvarig, robust og dermed meget økonomisk maskine.
Specifikationer
Teknisk data
|Strømtilslutning (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Støvsugning (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Luftgennemstrømning (l/s)
|40
|Nominel ydelse (W)
|850
|Beholdervolumen (l)
|11
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Ledningslængde (m)
|7,5
|Lydniveau (dB(A))
|61
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|4,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|6,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|385 x 285 x 385
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2 m
- Bøjning: Plastik
- Antal sugeslanger: 3 Stk.
- Længde på sugerør: 350 mm
- Materiale til sugerør: Plastik
- Kombimundstykke
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Fleece
- Motorværnsfilter
- HEPA-filtertype: HEPA 14 filter
- Permanent filterkurv: Fleece
Udstyr
- Beholdermateriale: Plastik
- Kabelkrog
- Integreret tilbehørsholder
Anvendelsesområder
- Ideel til brug i hotelsektoren, cateringvirksomheder, detailhandel og bygningsrengøring
- Alsidig og kan bruges på steder med høje hygiejniske krav
- Til alle hårde overflader, f.esk. Fliser, natursten, PVC og linoleum
- Gulvtæpper
- Sygehuse