Takket være standard HEPA 14-filteret med en filtrerings- og separationsgrad på 99,995 procent opfylder vores T 11/1 Classic HEPA-støvsuger også sikkerhedsstandarderne på hygiejnisk følsomme områder som lægens operationer eller hospitaler. Filteret tilbageholder selv bittesmå partikler som vira, aerosoler og bakterier i området på kun få mikrometer og er certificeret i overensstemmelse med teststandard DIN EN 1822:2019 . Den robuste, meget holdbare og dermed ekstremt økonomiske støvsuger genererer et vakuum på 235 mbar/23,5 kpa fra 850 W effekt, hvilket garanterer fremragende støvsugningsresultater med meget lav driftsstøj på kun 61 dB(A) på samme tid. Det kan også bruges uden problemer på ethvert tidspunkt af dagen, hvor støj skal undgås. Med et containervolumen på 11 liter, en vægt på kun 4,2 kg, et praktisk bærehåndtag og det ergonomiske bøjning er den vippesikre T 11/1 Classic HEPA meget kompakt, nem at transportere og gør det muligt kontinuerligt, udmattet arbejde. Tilbehør såsom sugerør og gulvdyse kan nemt opbevares på støvsugeren, en fleece filterpose leveres også.