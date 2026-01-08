Støvsuger T 15/1 Adv HEPA
T 15/1 Adv HEPA har fokus på bæredygtig, ultra-støjsvag og tilbyder et effektivt HEPA 14-filter og et bredt udvalg af tilbehør ud over høj sugeevne.
T 15/1 Adv HEPA støvsuger er kendetegnet ved førsteklasses sugeevne, ultrastille i drift, robusthed, et imponerende forhold mellem pris og ydelse og et omfattende udvalg af tilbehør. Takket være HEPA 14-filteret er der garanti for overholdelse af de højeste sikkerhedsstandarder i hygiejnefølsomme områder. Dens robusthed er tydelig i funktioner som chassis og en beholder med store hjul. Ressourcerne er bevaret lige fra starten takket være 45 procent genbrugsmateriale*. Da 15/1 Adv HEPA arbejder ultrastille ved kun 52 dB(A) med høj sugeevne, der gør den egnet til rengøring i dagtimerne og på støjfølsomme områder. Den er kompakt, vippesikker og manøvredygtig og har en beholdervolumen på 15 liter. Med det sammenklappelige bærehåndtag kan støvsugeren transporteres ergonomisk og tæt på kroppen. Fugemundstykke og polstermundstykke medfølger og kan altid opbevares på støvsugeren inden for rækkevidde. T 15/1 Adv HEPA leveres med særligt omfattende tilbehør: sugeslange, antistatisk bøjning, let, højdejusterbart teleskopiskrør i aluminium, parketmundstykke, fugemundstykke, polstermundstykke og HEPA 14-filter.
Funktioner og fordele
Bæredygtig og robust: 45 % genbrugsmaterialeProduktion: reduceret brug af råmaterialer og energi. Brug af genbrugsmaterialer sænker CO₂-udledningen.
Meget effektivt HEPA 14-filterTil de højeste sikkerhedsstandarder på hygiejnefølsomme steder. Høj filtrerings- og separationsgrad: 99,995 %.
Ultra-støjsvag: næsten lydløs drift ved kun 52 dB(A)Perfekt til rengøring i dagtimerne. Reduceret støjforurening, selv om natten. Reducerer risici som stress eller høreskader.
Ergonomisk, kompakt og brugervenligt design
- Ergonomisk transport: kan bæres tæt på kroppen.
- Ergonomisk bøjning og behageligt bærehåndtag.
- Pladsbesparende og smart: nem og hurtig opbevaring.
Strøm kabel til tilslutning
- Enkel og hurtig udskiftning af netkabel, selv uden forudgående viden.
- Rengøringsprocessen kan fortsættes uden problemer.
- Undgår eller reducerer serviceomkostninger.
Manuel opbevaring af kabler
- Strømkablet kan opbevares på ingen tid.
- Tidsbesparende: kabelopbevaring på få sekunder.
- Strømkablet bliver ikke snoet og er altid rullet op.
Lav vægt
- Ubesværet transport, selv med én hånd.
- Let at bære over trin og trapper.
Brugervenligt betjeningskoncept
- Stor tænd/sluk-knap.
- Hurtig og nem betjening med fod eller hånd.
- Praktisk parkeringsposition til pæn opbevaring.
Omfattende udvalg af tilbehør
- Gulvmundstykke, parketmundstykke, sprækkemundstykke og polstermundstykke.
- Filterkurv og filterpose af høj kvalitet lavet af fleece.
- Højdejusterbart, letvægts teleskopisk sugerør fremstillet af aluminium.
Integreret tilbehørsholder
- Fugemundstykke og polstermundstykke: opbevares i maskinens hoved.
- Pladsbesparende opbevaring, altid lige ved hånden.
- Sikker og bekvem transport af maskine og tilbehør.
Specifikationer
Teknisk data
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Støvsugning (mbar/kPa)
|185 / 18
|Luftgennemstrømning (l/s)
|40
|Nominel ydelse (W)
|585
|Beholdervolumen (l)
|15
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Ledningslængde (m)
|12
|Lydniveau (dB(A))
|52
|Vægt uden tilbehør (kg)
|6,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|10
|Mål (L x B x H) (mm)
|440 x 250 x 410
* Alle plastikdele, undtagen tilbehør.
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2 m
- Bøjning: Antistatisk, med luftstrømsregulator
- Teleskopisk støvsugerrør: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopisk støvsugerør, materiale: Aluminium
- Kombimundstykke
- Parketgulv mundstykke
- Møbelmundstykke
- Fugemundstykke
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Fleece
- Motorværnsfilter
- HEPA-filtertype: HEPA 14 filter
- Permanent filterkurv: Fleece
Udstyr
- Beholdermateriale: Genbrugsmateriale
- Smart system til tilbagetrækning af kabler
- Strøm kabel til tilslutning: Standard
- Sammenklappeligt ergonomisk bærehåndtag
- Integreret tilbehørsholder
Videoer
Anvendelsesområder
- Ideel til brug i hotelsektoren, cateringvirksomheder, detailhandel og bygningsrengøring
- Hårde gulve
- Gulvtæpper
- Rengøring i dagtimerne