T 15/1 Adv HEPA støvsuger er kendetegnet ved førsteklasses sugeevne, ultrastille i drift, robusthed, et imponerende forhold mellem pris og ydelse og et omfattende udvalg af tilbehør. Takket være HEPA 14-filteret er der garanti for overholdelse af de højeste sikkerhedsstandarder i hygiejnefølsomme områder. Dens robusthed er tydelig i funktioner som chassis og en beholder med store hjul. Ressourcerne er bevaret lige fra starten takket være 45 procent genbrugsmateriale*. Da 15/1 Adv HEPA arbejder ultrastille ved kun 52 dB(A) med høj sugeevne, der gør den egnet til rengøring i dagtimerne og på støjfølsomme områder. Den er kompakt, vippesikker og manøvredygtig og har en beholdervolumen på 15 liter. Med det sammenklappelige bærehåndtag kan støvsugeren transporteres ergonomisk og tæt på kroppen. Fugemundstykke og polstermundstykke medfølger og kan altid opbevares på støvsugeren inden for rækkevidde. T 15/1 Adv HEPA leveres med særligt omfattende tilbehør: sugeslange, antistatisk bøjning, let, højdejusterbart teleskopiskrør i aluminium, parketmundstykke, fugemundstykke, polstermundstykke og HEPA 14-filter.