Vores T 15/1 tørstøvsuger er fremstillet af 45 procent genanvendt materiale*, og er derfor produceret på en ressourcebesparende måde. Den imponerer med fremragende sugeevne, ultrastille drift, bæredygtighed, robusthed og et fremragende pris-ydelses-forhold. Dens holdbarhed er tydelig i funktioner som det robuste chassis, hus, kofanger og store hjul. På trods af den høje sugeevne er T 15/1's driftsstøj kun 52 dB(A). Takket være denne ultrastille drift kan den bruges til enhver tid til rengøring om dagen og på steder, der er følsomme over for støj. Den kompakte støvsuger er tippesikker og manøvredygtig og kan transporteres ergonomisk og tæt på kroppen ved hjælp af det foldbare bærehåndtag. Støvsugerens beholderkapacitet er 15 liter. Takket være den integrerede tilbehørsopbevaring kan den medfølgende sprækkedyse altid opbevares på T 15/1 inden for rækkevidde. Et yderst effektivt HEPA 14-filter kan købes som ekstraudstyr.