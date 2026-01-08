Støvsuger T 15/1 Corded
Ultrastille, bæredygtig og holdbar: T 15/1 tørstøvsugeren, fremstillet af 45% genanvendt materiale*, tilbyder fremragende sugeevne og et ergonomisk, brugervenligt design.
Vores T 15/1 tørstøvsuger er fremstillet af 45 procent genanvendt materiale*, og er derfor produceret på en ressourcebesparende måde. Den imponerer med fremragende sugeevne, ultrastille drift, bæredygtighed, robusthed og et fremragende pris-ydelses-forhold. Dens holdbarhed er tydelig i funktioner som det robuste chassis, hus, kofanger og store hjul. På trods af den høje sugeevne er T 15/1's driftsstøj kun 52 dB(A). Takket være denne ultrastille drift kan den bruges til enhver tid til rengøring om dagen og på steder, der er følsomme over for støj. Den kompakte støvsuger er tippesikker og manøvredygtig og kan transporteres ergonomisk og tæt på kroppen ved hjælp af det foldbare bærehåndtag. Støvsugerens beholderkapacitet er 15 liter. Takket være den integrerede tilbehørsopbevaring kan den medfølgende sprækkedyse altid opbevares på T 15/1 inden for rækkevidde. Et yderst effektivt HEPA 14-filter kan købes som ekstraudstyr.
Funktioner og fordele
Bæredygtig og robust: 45 % genbrugsmaterialeProduktion: reduceret brug af råmaterialer og energi. Brug af genbrugsmaterialer sænker CO₂-udledningen.
Ultra-støjsvag: næsten lydløs drift ved kun 52 dB(A)Perfekt til rengøring i dagtimerne. Reduceret støjforurening, selv om natten. Reducerer risici som stress eller høreskader.
Ergonomisk, kompakt og brugervenligt designErgonomisk transport: kan bæres tæt på kroppen. Ergonomisk bøjning og behageligt bærehåndtag. Pladsbesparende og smart: nem og hurtig opbevaring.
Strøm kabel til tilslutning
- Enkel og hurtig udskiftning af netkabel, selv uden forudgående viden.
- Rengøringsprocessen kan fortsættes uden problemer.
- Undgår eller reducerer serviceomkostninger.
Smart, manuelt kabeloprullersystem
- Strømkablet kan opbevares på ingen tid.
- Tidsbesparende: kabelopbevaring på få sekunder.
- Strømkablet bliver ikke snoet og er altid rullet op.
Lav vægt
- Ubesværet transport, selv med én hånd.
- Let at bære over trin og trapper.
Brugervenligt betjeningskoncept
- Stor tænd/sluk-knap.
- Hurtig og nem betjening med fod eller hånd.
- Praktisk parkeringsposition til pæn opbevaring.
Et yderst effektivt HEPA 14-filter kan bestilles som ekstraudstyr.
- Til de højeste sikkerhedsstandarder på hygiejnefølsomme steder.
- Høj filtrerings- og separationsgrad: 99,995 %.
Permanent hovedfilterkurv
- Holdbar, robust og bæredygtig.
- Fremstillet af fleece.
- Kan vaskes i hånden ved 30 °C og genbruges.
Integreret tilbehørsholder
- Fugemundstykket kan opbevares praktisk i maskinhovedet.
- Pladsbesparende opbevaring, altid lige ved hånden.
- Sikker og bekvem transport af maskine og tilbehør.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Støvsugning (mbar/kPa)
|185 / 18
|Luftgennemstrømning (l/s)
|40
|Nominel ydelse (W)
|585
|Beholdervolumen (l)
|15
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Ledningslængde (m)
|12
|Lydniveau (dB(A))
|52
|Vægt uden tilbehør (kg)
|6,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|10,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|440 x 250 x 410
* Alle plastikdele, undtagen tilbehør.
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2 m
- Bøjning: Antistatisk, med luftstrømsregulator
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 505 mm
- Materiale til sugerør: Stål, krom
- Kombimundstykke
- Fugemundstykke
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Fleece
- Motorværnsfilter
- Permanent filterkurv: Fleece
Udstyr
- Beholdermateriale: Genbrugsmateriale
- Smart system til tilbagetrækning af kabler
- Strøm kabel til tilslutning: Standard
- Sammenklappeligt ergonomisk bærehåndtag
- Parkeringsposition for gulvmundstykke
- Integreret tilbehørsholder
Videoer
Anvendelsesområder
- Ideel til brug i hotelsektoren, cateringvirksomheder, detailhandel og bygningsrengøring
- Hårde gulve
- Gulvtæpper
- Rengøring i dagtimerne