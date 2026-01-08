Robust, holdbar og kraftfuld med ledningsfri fleksibilitet: vores Puzzi 2/1 Bp batteridrevne sprøjteekstraktionsrenser. Denne bærbare, batteridrevne maskine kan også bruges til pletrensning og pletfjerning og gør det nemt at fjerne friske eller indtørrede pletter på tekstiler som polstrede stole, sofaer, bilsæder og meget mere. Puzzi 2/1 Bp fjerner alle pletter på ingen tid takket være dens fremragende støvsugningsevne, som også sikrer hurtige tørretider. Takket være det kompakte design, den lave vægt og det ergonomiske bærehåndtag er maskinen nem at bære med én hånd. For at opnå de bedste resultater med pletfjerning sprøjtes rengøringsopløsningen under tryk dybt ind i tekstilfibrene, inden den støvsuges op igen sammen med det løsnede snavs. Leveres som standard med: polstermundstykke, spray-/sugeslange, separate beholdere til frisk og snavset vand og integreret opbevaring af tilbehør. Når du bestiller denne maskinversion, skal du være opmærksom på, at det kraftige 36 V Kärcher Battery Power+ batteri og den tilhørende hurtigoplader skal bestilles separat.