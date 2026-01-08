Puzzi 2/1 Bp
Maksimal bevægelsesfrihed ved fjernelse af pletter helt ned til fibrene på alle typer tekstiler: bærbar, kraftig 36 V batteridrevet tæpperensermaskine med ergonomisk møbelmundstykke.
Robust, holdbar og kraftfuld med ledningsfri fleksibilitet: vores Puzzi 2/1 Bp batteridrevne sprøjteekstraktionsrenser. Denne bærbare, batteridrevne maskine kan også bruges til pletrensning og pletfjerning og gør det nemt at fjerne friske eller indtørrede pletter på tekstiler som polstrede stole, sofaer, bilsæder og meget mere. Puzzi 2/1 Bp fjerner alle pletter på ingen tid takket være dens fremragende støvsugningsevne, som også sikrer hurtige tørretider. Takket være det kompakte design, den lave vægt og det ergonomiske bærehåndtag er maskinen nem at bære med én hånd. For at opnå de bedste resultater med pletfjerning sprøjtes rengøringsopløsningen under tryk dybt ind i tekstilfibrene, inden den støvsuges op igen sammen med det løsnede snavs. Leveres som standard med: polstermundstykke, spray-/sugeslange, separate beholdere til frisk og snavset vand og integreret opbevaring af tilbehør. Når du bestiller denne maskinversion, skal du være opmærksom på, at det kraftige 36 V Kärcher Battery Power+ batteri og den tilhørende hurtigoplader skal bestilles separat.
Funktioner og fordele
Enestående rengøringsevneFremragende rengøring med en tydelig »før og efter«-effekt. Højt vakuum giver fremragende sugeevne. Ekstremt fint og jævnt sprøjtemønster fra møbeldysen.
Kompakt design med høj mobilitetOgså ideel til snævre rum eller svært tilgængelige steder. Trådløs bevægelsesfrihed og fleksibel brug. Kan opbevares overalt takket være det kompakte design.
Professionel kvalitet: særlig robust og holdbarEffektiv turbine med en levetid på 1000 timer. Meget robust og slidstærk membranpumpe. Kompakt, ekstra kort og slidstærkt møbelmundstykke.
Fuld fleksibilitet: Kärcher 36-volt platform
- Kompatibel: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-batterier.
- Praktisk visning af den resterende driftstid på selve batteriet.
- Det kraftfulde batteri er hurtigt og nemt at udskifte.
Særligt brugervenligt betjeningskoncept
- Praktisk drejekontakt til tænd/sluk.
- Ergonomisk møbelmundstykke kan betjenes med kun én finger.
- Beholderne kan fyldes og tømmes hurtigt.
Ergonomisk designet og ekstra kort møbelmundstykke
- Robust design, der egner sig til brug på trange steder som f.eks. i bilers interiør.
- Fremragende sprøjtemønster med reduceret vandforbrug.
- Ergonomisk design med behageligt todelt håndtag.
Let at transportere
- Med ergonomisk bærehåndtag for øget komfort.
- Designet til at blive båret op ad trin og trapper med én hånd.
- Bærbar: f.eks. til indvendig rengøring af biler eller sommerhuse.
Aftagelige beholdere
- Tankene til frisk vand og snavset vand kan nemt tages af.
- Det er hurtigt at fylde vand på takket være Quick & Easy-lukningen.
- Tanken til snavset vand er nem at tømme og rengøre.
Integreret tilbehørsholder
- Fastgøres ved hjælp af et stærkt gummibånd og en krog.
- Ingen risiko for at miste sugeslange og polstermundstykke under transport.
- Maskinen inklusive tilbehør kan nemt opbevares.
Mulighed for kompatible rengøringsmidler
- Fyld beholderen med frisk vand som beskrevet i vejledningen.
- Fremragende pletfjerning på polstring og tekstiler.
- Rengøringsopløsningen suges op og støvsuges tilbage sammen med snavset.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteriplatform
|36 V Batteriplatform
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|1,7 / 2,9
|Luftgennemstrømning (l/s)
|16
|Støvsugning (kPa)
|16
|Spraymængde (ml/min)
|350
|Spraytryk (MPa)
|0,16 - 0,22
|Turbineydelse (W)
|350
|Pumpeydelse (W)
|4
|Motorydelse (W)
|350
|Lydniveau (dB(A))
|72
|ID tilbehør ( )
|ID 30
|Antal batterier krævet (Stk.)
|1
|Batteritid pr. opladning (/min)
|Normal tilstand: / 46 (7,5 Ah) Normal tilstand: / 37 (6,0 Ah)
|Output power, udgangseffekt (A)
|6
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|3,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|410 x 235 x 250
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger ikke
- Sprøjtesugeslange: 1.9 m
- Kort møbelmundstykke med håndtag
- Friskvandstank
- Snavset vandtank
- Rengøringsmiddel: RM 764 N, 125 ml
Udstyr
- Transportlås til slange
- Integreret tilbehørsholder
- Mundstykke til dyse: Møbelmundstykke, orange
Anvendelsesområder
- Pletfjerning på polstring og polstrede møbler
- Målrettet pletbehandling af tæpper
- Pletfjerning på bilsæder
- af tekstil Rengøring af alle tekstiloverflader