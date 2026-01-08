Med et støjniveau på 66 dB (A) er Puzzi 30/4 Spray Ex-maskinen den mest støjsvage vådstøvsuger i sin klasse og passer perfekt til støjsvag rengøring. En rentvandskapacitet på 30 liter og et 350 mm gulvmundstykke gør denne innovative Spray Ex-maskine særligt velegnet til rengøring af store områder med tæpper. Maskinen er designet med stort fokus på ergonomisk, stressfri og tidsbesparende rengøring. EASY-Operation-konceptet og det ergonomiske opretstående design gør den meget enklere at betjene. Takket være de tydelige piktogrammer er den nem at lære at bruge. Snavsetvandstanken er nem at tage ud, og tankens håndtag og udformning sikrer, at den kan bæres på en ergonomisk måde. Beholderen er nem at gøre ren, hvilket gør den velegnet til påfyldning af rentvandstanken. Den er hurtig at montere, så du sparer både tid og penge. Tørretiden med denne maskine er op til 30 % kortere end med konkurrerende produkter. Det skyldes dels den fleksible sugelæbe, som altid sikrer en optimal sugevinkel. Puzzi 30/4 er nem at bære, selv når den ligger ned og har en fyldt rentvandstank, og de store hjul gør den nem at manøvrere op og ned ad trapper.