Spray-extraction cleaner Puzzi 30/4
Spray Ex-maskinen Puzzi 30/4 er en omkostningseffektiv rengøringsløsning til store tæppebelagte områder, som sikrer ergonomisk og hurtig rengøring uden stress.
Med et støjniveau på 66 dB (A) er Puzzi 30/4 Spray Ex-maskinen den mest støjsvage vådstøvsuger i sin klasse og passer perfekt til støjsvag rengøring. En rentvandskapacitet på 30 liter og et 350 mm gulvmundstykke gør denne innovative Spray Ex-maskine særligt velegnet til rengøring af store områder med tæpper. Maskinen er designet med stort fokus på ergonomisk, stressfri og tidsbesparende rengøring. EASY-Operation-konceptet og det ergonomiske opretstående design gør den meget enklere at betjene. Takket være de tydelige piktogrammer er den nem at lære at bruge. Snavsetvandstanken er nem at tage ud, og tankens håndtag og udformning sikrer, at den kan bæres på en ergonomisk måde. Beholderen er nem at gøre ren, hvilket gør den velegnet til påfyldning af rentvandstanken. Den er hurtig at montere, så du sparer både tid og penge. Tørretiden med denne maskine er op til 30 % kortere end med konkurrerende produkter. Det skyldes dels den fleksible sugelæbe, som altid sikrer en optimal sugevinkel. Puzzi 30/4 er nem at bære, selv når den ligger ned og har en fyldt rentvandstank, og de store hjul gør den nem at manøvrere op og ned ad trapper.
Funktioner og fordele
Strømudtag til PW 30/1Den integrerede stikkontakt muliggør fleksibel brug af PW 30/1 uden yderligere strømkilde. Når stikkontakten ikke er i brug, beskyttes den effektivt af en klap, der lukkes automatisk. PW 30/1 forbedrer kapacitetsområdet og rengør med en roterende børste, som lægger luven i samme retning.
Aftagelig snavsetvandsbeholderFor at beskytte mod snavs er håndtaget til snavsetvandstanken placeret udvendigt. Tanken med det beskidte vand er nem at fjerne og kan også bruges til at fylde rentvandstanken. En kort beskrivelse på bagsiden af snavsetvandstanken forklarer arbejdsprocessen på en letforståelig måde.
Særdeles støjsvagStøjniveauet på kun 66 dB(A) gør Puzzi 30/4 til den mest støjsvage støvsuger i sin kategori. Takket være det lave støjniveau kan maskinen anvendes hvor som helst, også i arbejdstiden og på hoteller. Det lave støjniveau skåner brugeren og gør det muligt at arbejde i længere tid ad gangen.
Beholder med stort volumen
- Selv når rentvandstanken på 30 liter er fyldt, kan Puzzi 30/4 nemt transporteres liggende.
- En integreret vandstandsindikator viser brugeren det aktuelle vandniveau.
- Rentvandsfilteret beskytter komponenterne og kan fjernes og renses uden brug af værktøj.
Brugervenligt EASY Operation-betjeningskoncept
- Enkel indstilling via drejeknap (sluk maskine, sprøjte, støvsugning, sprøjtestøvsugning).
- Selvforklarende piktogrammer forenkler betjeningen.
- Lettilgængelig placering af drejeknap oven på maskinen.
Ergonomisk opretstående koncept
- Brugerne kan arbejde uden at blive trætte og spare tid takket være maskinens gennemtænkte design.
- Ergonomisk transport takket være tankens særlige udformning og håndtag.
Store kørehjul
- Takket være de store hjul er Puzzi 30/4 nem at manøvrere, selv når den er fyldt.
- Letrullende hjul med en diameter på 30 cm.
Specifikationer
Teknisk data
|Maks. kapacitet (m²/h)
|60 - 75
|Luftgennemstrømning (l/s)
|74
|Støvsugning (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Spraymængde (l/min)
|3
|Spraytryk (bar)
|4
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|30 / 15
|Turbineydelse (W)
|1200
|Pumpeydelse (W)
|70
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Ledningslængde (m)
|15
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|26
|Mål (L x B x H) (mm)
|580 x 460 x 930
Scope of supply
- Strømudtag til powerbørste: PW 30/1
- Sprøjtesugeslange: 4 m
- Gulvmundstykke: 350 mm
- Spray-/sugepistol
- D-håndtag til spray-/sugeslange
- Spray-Ex rør: 1 Stk., 700 mm, Rustfri stål
Udstyr
- Mundstykke til dyse: Gulvmundstykke, Gul