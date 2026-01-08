Puzzi 9/1 Bp
Maksimal manøvredygtighed: Vores robuste, batteridrevne Spray Ex-tæpperensemaskine Puzzi 9/1 Bp med ekstra kort møbelmundstykke og meget mere.
Den eneste af sin slags på markedet, som er både slidstærk og fleksibel: Vores batteridrevne Spray Ex-tæpperensemaskine Puzzi 9/1 Bp. Puzzi er den eneste batteridrevne, professionelle Spray Ex-maskine på markedet og imponerer gang på gang med sin fremragende ydeevne og utrolige manøvredygtighed, som giver store fordele ved rengøring af møbler og områder med tæpper i en hvilken som helst branche, uanset om det er hoteller eller hospitality, parkeringsservice eller ejendomsrengøring. Trods sin styrke er Puzzi ekstremt støjsvag, hvilket gør den utroligt velegnet til offentlige områder, og det ergonomisk udformede håndtag gør den nem at bære i én hånd. For at opnå optimale rengøringsresultater i dybden holdes rengøringsmidlet under tryk og sprøjtes dybt ned i tekstilfibrene og suges derefter op igen sammen med snavset. Medfølger som standard: Ekstra kort møbelmundstykke, sprøjtesugeslange, 2-i-1-beholder til rent og snavset vand, integrereret tilbehørsholder og meget mere. Når du bestiller denne model, skal du være opmærksom på, at det kraftfulde 36 V-batteri Kärcher Battery Power+ med tilhørende hurtiglader skal bestilles separat.
Funktioner og fordele
Kraftigt Kärcher Battery Power+ 36V batteriLedningsfri bevægelsesfrihed. Realtidsteknologi med LCD-batteridisplay: Resterende driftstid, resterende opladningstid og batterikapacitet. Kompatibel med alle maskiner fra 36 V Kärcher Battery Power+ batteriplatform.
Holdbart, robust maskindesignLang levetid sikrer høj effektivitet. Robust og slidstærk membranpumpe. To store knapper betjenes med hånden eller foden for nemheds skyld.
Ergonomisk designet og ekstra kort møbelmundstykkeIdeel til brug i trange rum (f.eks. køretøjsinteriør). Ergonomisk design. Komfortabelt og behageligt håndtag
Aftagelig, smart 2-i-1 snavsevandsbeholder
- Hurtig og enkel at fylde rentvandstanken.
- Praktisk og nem at tømme snavsevandstanken.
- Quick-start guide til Puzzi 9/1 Bp for øget brugersikkerhed.
Ergonomisk bærehåndtag
- Kan bæres i en hånd
- Praktisk velafbalanceret maskine.
- Sugeslangeholder integreret i bærehåndtaget for sikker og bekvem transport.
Integreret tilbehørsholder
- Alt tilbehør kan let gemmes væk på maskinen og er derfor altid lige ved hånden.
- Praktisk, indbygget opbevaringsrum til rengøringsmiddel/ taps.
- Sikker opbevaring, også under transport.
Lav vægt
- Ubesværet, også enhåndstransport over afsatser og trin.
- Designet til lange perioder med træthedsfri brug.
- Letvægts maskine.
Meget støjsvag
- Velegnet til rengøring i støjfølsomme områder og om natten.
- Øger brugerkomforten.
- Meget støjsvag maskine til entry-level segmentet.
2-i-1 komfortsystem med integreret tæpperenserslange
- Rengøringsmiddel/ sæbe/ tæpperens sprøjtes dybt ind i fibrene under tryk.
- Grundig opsugning af rengøringsmiddel/ sæbe/ tæpperens og indgroet snavs.
- Hurtigtørrende.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteriplatform
|36 V Batteriplatform
|Kapacitet (m²/h)
|12 - 18
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|9 / 7
|Luftgennemstrømning (l/s)
|57
|Støvsugning (kPa)
|15
|Spraymængde (l/min)
|0,5
|Spraytryk (MPa)
|0,16 - 0,22
|Turbineydelse (W)
|550
|Pumpeydelse (W)
|4
|Motorydelse (W)
|575
|Lydniveau (dB(A))
|70
|ID tilbehør ( )
|ID 32
|Antal batterier krævet (Stk.)
|1
|Batteritid pr. opladning (min)
|35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
|Opladningstid, batteri (min)
|58 / 81
|Output power, udgangseffekt (A)
|6
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|7,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|11,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|540 x 332 x 460
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger ikke
- Sprøjtesugeslange: 2.5 m
- Motorværnsfilter
- Rentvandsfilter
- Kort møbelmundstykke med håndtag
- Rum til rengøringstabs
- Udtagelig 2-i-1-beholder
- Rengøringsmiddel: RM 760 tabs, 2 Tablets
Udstyr
- Transportlås til slange
- Integreret tilbehørsholder
Videoer
Anvendelsesområder
- Til intensiv fiber-dybderengøring af polstring og polstrede møbler
- Til mellemrensning og målrettet pletfjernelse på tæpper
- Til rengøring af alle tekstiloverflader – inklusive bilinteriør
- Til intensiv fiber-dybderengøring af polstrede bilsæder
- Til målrettet fiberdybderensning af mindre tæppebelagte områder