Den eneste af sin slags på markedet, som er både slidstærk og fleksibel: Vores batteridrevne Spray Ex-tæpperensemaskine Puzzi 9/1 Bp. Puzzi er den eneste batteridrevne, professionelle Spray Ex-maskine på markedet og imponerer gang på gang med sin fremragende ydeevne og utrolige manøvredygtighed, som giver store fordele ved rengøring af møbler og områder med tæpper i en hvilken som helst branche, uanset om det er hoteller eller hospitality, parkeringsservice eller ejendomsrengøring. Trods sin styrke er Puzzi ekstremt støjsvag, hvilket gør den utroligt velegnet til offentlige områder, og det ergonomisk udformede håndtag gør den nem at bære i én hånd. For at opnå optimale rengøringsresultater i dybden holdes rengøringsmidlet under tryk og sprøjtes dybt ned i tekstilfibrene og suges derefter op igen sammen med snavset. Medfølger som standard: Ekstra kort møbelmundstykke, sprøjtesugeslange, 2-i-1-beholder til rent og snavset vand, integrereret tilbehørsholder og meget mere. Når du bestiller denne model, skal du være opmærksom på, at det kraftfulde 36 V-batteri Kärcher Battery Power+ med tilhørende hurtiglader skal bestilles separat.