Batteridrevet våd- og tørstøvsuger NT 22/1 Ap Bp L
Den kompakte, batteridrevne våd- og tørstøvsuger NT 22/1 Ap Bp til krævende våde og tørre opgaver på steder, der ikke har adgang til ekstern strømkilde. Med pladsbesparende fladfilter.
Vores batteridrevne våd- og tørstøvsuger NT 22/1 Ap Bp er udviklet til at fjerne væsker, grovsmuds og fint støv og imponerer med sin store sugekraft på steder, hvor der ikke er adgang til en ekstern strømkilde. Maskinen er designet til at blive drevet af de kraftfulde Kärcher Battery Power+ batterier, der ikke er inkluderet som standard og skal bestilles separat, hvilket også gælder for opladeren. Vores batterier giver støvsugeren en lang driftstid og er effektivt beskyttet mod udefrakommende påvirkninger af et batteridæksel. Den kompakte udformning og den lave vægt gør NT 22/1 Ap Bp nem at transportere og opbevare og gør den desuden nem at bruge på steder med begrænset plads. Maskinen er udstyret med et pladsbesparende fladfilter og elektronisk deaktivering af vandet. Toppen af maskinen har en særlig flad udformning, så du kan lægge værktøj eller stille kasser på den.
Funktioner og fordele
Kraftigt 36 V Kärcher batteristrøm + - batteri med 7,5 Ah kapacitet
- Sikrer en lang køretid på 31 minutter ved fuld sugekraft.
Effektivt beskyttelsesdæksel til batterirummet
- Beskytter batteriet mod snavs og fugt. Med visningsvindue.
Let vægt og kompakte dimensioner.
- Maskinen er nem at transportere og opbevarer.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteriplatform
|36 V Batteriplatform
|Beholdervolumen (l)
|22
|Beholdermateriale
|Plastik
|Lydniveau (dB(A))
|70
|Luftgennemstrømning (l/s)
|57
|Støvsugning (mbar/kPa)
|152 / 15,2
|Motorydelse (W)
|max. 575
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Antal batterier krævet (Stk.)
|1
|Ydelse pr. batteriopladning (m²)
|ca. 150 (7,5 Ah)
|Batteritid pr. opladning (min)
|max. 31 (7,5 Ah) / max. 24 (6,0 Ah)
|Opladningstid, batteri (min)
|58 / 81
|Output power, udgangseffekt (A)
|6
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|8,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|11,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|401 x 372 x 499
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger ikke
- Sugeslangens længde: 1.9 m
- Type sugeslange: Med bøjning
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 505 mm
- Materiale til sugerør: Plastik
- Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 300 mm
- Fugemundstykke
- Fladfilter: Cellulose
Udstyr
- Automatisk lukning, når max. niveauet er nået
- Rengøring af filter: Semiautomatisk filterrengøring Ap
- Sikkerhedsklasse: III
Videoer
Anvendelsesområder
- Til rengøring af steder uden strømforsyning
- Til rengøring af meget frekvente områder