Vores batteridrevne våd- og tørstøvsuger NT 22/1 Ap Bp er udviklet til at fjerne væsker, grovsmuds og fint støv og imponerer med sin store sugekraft på steder, hvor der ikke er adgang til en ekstern strømkilde. Maskinen er designet til at blive drevet af de kraftfulde Kärcher Battery Power+ batterier, der ikke er inkluderet som standard og skal bestilles separat, hvilket også gælder for opladeren. Vores batterier giver støvsugeren en lang driftstid og er effektivt beskyttet mod udefrakommende påvirkninger af et batteridæksel. Den kompakte udformning og den lave vægt gør NT 22/1 Ap Bp nem at transportere og opbevare og gør den desuden nem at bruge på steder med begrænset plads. Maskinen er udstyret med et pladsbesparende fladfilter og elektronisk deaktivering af vandet. Toppen af maskinen har en særlig flad udformning, så du kan lægge værktøj eller stille kasser på den.