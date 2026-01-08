Våd- og tørstøvsuger NT 22/1 Ap L
Kompakt og utrolig kraftig våd-/tørstøvsuger i indgangsklassen. På grund af sin lave vægt er NT 22/1 Ap L ideel til mobil brug.
Små, kraftfulde, pålidelige, ekstremt alsidige og lette som fjer: Vores NT 22/1 Ap L våd-/tørstøvsuger leverer imponerende resultater under let og moderat rengøringsarbejde i en række kommercielle anvendelser. Takket være det halvautomatiske filterrensningssystem og det fugtbestandige PES-patronfilter kan den håndtere støv, groft snavs og væsker problemfrit. Sugeslangeforbindelsen, der er tilsluttet direkte på enhedens hoved, muliggør maksimal udnyttelse af beholderkapaciteten. Dens meget kompakte dimensioner og lave vægt gør det nemt at transportere enheden og som også er nem at betjene.
Funktioner og fordele
Let vægt og kompakte dimensioner.Maskinen er nem at transportere og opbevarer.
Semi-automatisk filterrensSemi-automatisk filterrens sikrer konstant sugekraft.
Fugtresistent PES-patronfilterDet er muligt at skifte fra våd til tør støvsugning uden at vente på at PES patronfilteret tørre. Vaskbart PES filter.
Sugeslangen tilsluttes i maskinhovedet
- Gør det muligt at udnytte hele beholdervolumenet.
- Spar tid ved ikke at tømme beholderen så ofte.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftgennemstrømning (l/s)
|72
|Støvsugning (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Beholdervolumen (l)
|22
|Beholdermateriale
|Plastik
|Motorydelse (W)
|max. 1300
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Ledningslængde (m)
|6
|Lydniveau (dB(A))
|71
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|5,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|8,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|380 x 370 x 480
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 1.9 m
- Bøjning: Plastik
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 505 mm
- Materiale til sugerør: Plastik
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Fleece
- Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 300 mm
- Fugemundstykke
- Patronfilter: PES
Udstyr
- Rengøring af filter: Semiautomatisk filterrengøring Ap
- Sikkerhedsklasse: II
- Hjul med bremse
Videoer
Anvendelsesområder
- Ideel enhed let og moderat rengøringsarbejde i en række kommercielle anvendelser