Små, kraftfulde, pålidelige, ekstremt alsidige og lette som fjer: Vores NT 22/1 Ap L våd-/tørstøvsuger leverer imponerende resultater under let og moderat rengøringsarbejde i en række kommercielle anvendelser. Takket være det halvautomatiske filterrensningssystem og det fugtbestandige PES-patronfilter kan den håndtere støv, groft snavs og væsker problemfrit. Sugeslangeforbindelsen, der er tilsluttet direkte på enhedens hoved, muliggør maksimal udnyttelse af beholderkapaciteten. Dens meget kompakte dimensioner og lave vægt gør det nemt at transportere enheden og som også er nem at betjene.