Våd- og tørstøvsuger NT 22/1 Ap Te
Perfekt til håndværkere: NT 22/1 Ap Te våd- og tørstøvsuger med stikkontakt (med automatisk startfunktion), stor sugekraft og halvautomatisk rensesystem. Kompakt og let basismodel.
Håndværkere kommer til at virkelig sætte pris på denne lille kraftfulde maskine. Vores NT 22/1 Ap Te våd- og tørstøvsuger har en stikkontakt med automatisk startfunktion til elværktøj, er meget let og dermed altid bekvemt at transportere og imponerer under lys til moderat rengøringsarbejde med stærk sugekraft. Om det gælder støv, groft snavs eller væsker: Takket være det halvautomatiske filterrensningssystem og fugtresistent PES-patronfilter udfører maskinen arbejdet pålideligt og grundigt. Det betyder, at det nemme at bruge og den alsidige NT 22/1 Ap Te er den ideelle følgesvend til installation og renovering, bygningensrengøring og mange andre kommercielle anvendelser.
Funktioner og fordele
Let vægt og kompakte dimensioner.Maskinen er nem at transportere og opbevarer.
Semiautomatisk filterrengøring ApOptimal filterrensning med et tryk på en knap. Muliggør konstant høj filterydelse og sugeevne. Tidsbesparende design og længere filterlevetid.
Fugtresistent PES-patronfilterNemt skift mellem våd- og tørstøvsugerfunktion. PES-patronfilteret behøver ikke at tørres før brug. Bæredygtighed: PES-patronfilteret kan vaskes.
Stikkontakt til elværktøj (med automatisk start-up)
- Elværktøjet tilsluttes nemt til støvsugeren.
- Nem betjening takket være den automatiske tænd/sluk funktion.
- Energieffektiv: Støvsugeren slukker automatisk.
Værktøjsadapter til elværktøj.
- Muligør støvfri boring, savning eller slibning ved brug af elværktøj.
- Leveres med gummifastgørelse og falsk lufts roterende ring.
- Roterende ring til justering af sugekraften.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftgennemstrømning (l/s)
|72
|Støvsugning (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Beholdervolumen (l)
|22
|Beholdermateriale
|Plastik
|Motorydelse (W)
|max. 1300
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Ledningslængde (m)
|6
|Lydniveau (dB(A))
|72
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|6,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|9,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|380 x 370 x 480
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 1.9 m
- Bøjning: Plastik
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 505 mm
- Materiale til sugerør: Stål, krom
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Fleece
- Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 300 mm
- Fugemundstykke
- Patronfilter: PES
- Tilslutning til elværktøj
Udstyr
- Automatisk on/off kontakt til elværktøj
- Rengøring af filter: Semiautomatisk filterrengøring Ap
- Sikkerhedsklasse: I
- Hjul med bremse
Anvendelsesområder
- Ideel enhed let og moderat rengøringsarbejde i en række kommercielle anvendelser
- Egnet til våd og tør støvsugning.