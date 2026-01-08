Håndværkere kommer til at virkelig sætte pris på denne lille kraftfulde maskine. Vores NT 22/1 Ap Te våd- og tørstøvsuger har en stikkontakt med automatisk startfunktion til elværktøj, er meget let og dermed altid bekvemt at transportere og imponerer under lys til moderat rengøringsarbejde med stærk sugekraft. Om det gælder støv, groft snavs eller væsker: Takket være det halvautomatiske filterrensningssystem og fugtresistent PES-patronfilter udfører maskinen arbejdet pålideligt og grundigt. Det betyder, at det nemme at bruge og den alsidige NT 22/1 Ap Te er den ideelle følgesvend til installation og renovering, bygningensrengøring og mange andre kommercielle anvendelser.