Højkvalitets våd/tør støvsuger NT 40/1 Ap L med 40 liter beholder og semi-automatisk filterrengøring. Kombineret med fremragende sugeevne kan selv fint støv opsamles uden brug af støvsugerpose. Den meget alsidige støvsuger kan bruges til at alle typer af skidt og snavs. Groft såvel som fint. Toppen er flad således at en værktøjskasse kan fastmonteres.