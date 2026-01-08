Våd- og tørstøvsuger NT 40/1 Ap L
NT 40/1 Ap L: Kraftfuld våd/tør støvsuger i middelklassen med 40 L beholder. Maskinen imponerer med fantastisk sugekraft, smart tilbehør og holdebare komponenter
Højkvalitets våd/tør støvsuger NT 40/1 Ap L med 40 liter beholder og semi-automatisk filterrengøring. Kombineret med fremragende sugeevne kan selv fint støv opsamles uden brug af støvsugerpose. Den meget alsidige støvsuger kan bruges til at alle typer af skidt og snavs. Groft såvel som fint. Toppen er flad således at en værktøjskasse kan fastmonteres.
Funktioner og fordele
Fleksibel slange og strømkabel opbevaring
- Muliggør sikker fiksering af kabler i forskellige længder og tykkelser
- Transportsikkert opbevaring af strømkabel
Filterhuset kan udskiftes
- Sikker støvfri fjernelse af filteret
- Sikrer effektivt at filtret ikke bliver indsat forkert
Smart integreret opbevaringsrum til tilbehør
- Tilbehør opvares sikkert og er altid ved hånden
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftgennemstrømning (l/s)
|74
|Støvsugning (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Beholdervolumen (l)
|40
|Beholdermateriale
|Plastik
|Motorydelse (W)
|max. 1380
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Ledningslængde (m)
|7,5
|Lydniveau (dB(A))
|70
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|12,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|16,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|525 x 370 x 630
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2.5 m
- Bøjning: Plastik
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 550 mm
- Materiale til sugerør: Stål, krom
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Fleece
- Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 300 mm
- Fugemundstykke
- Fladfilter: Cellulosefibermateriale
Udstyr
- Automatisk lukning, når max. niveauet er nået
- Rengøring af filter: Semiautomatisk filterrengøring Ap
- Sikkerhedsklasse: II
- Hjul med bremse
Videoer
Anvendelsesområder
- Mange anvendelsesmuligheder. Alt fra opsamling af væske til støvsugning af biler