NT 75/2 Ap Me Tc er en højtydende våd- og tørstøvsuger med ApClean-system, som sikrer en konstant høj sugeevne og arbejde uden afbrydelser. Den robuste 75-literstank er perfekt til store mængder snavs og er nem at tømme takket være vippechassiset med containerlås. Støvsugeren har et kompakt turbinekabinet med integreret filterdæksel, som gør det nemt at tage det store fladfilter ud. Den effektive, semiautomatiske ApClean-filterrensning sikrer en konstant høj sugeevne, arbejde uden afbrydelser og en lang filterlevetid. NT 75/2 Ap Me Tc har desuden en elektronisk niveaumåler, som sikrer, at den maksimale tilladte volumen ikke overskrides, når du vådstøvsuger. Opsuget væske kan nemt tømmes ud via en olieresistent udløbsslange. Tilbehør kan hurtigt og enkelt sættes fast på selve maskinen takket være det praktiske clipsystem. Enheden har et opbevaringsrum til slangen, et rum til tilbehør og en stor opbevaringsflade (til fx værktøj). To store hjul og to styrehjul gør NT 75/2 Ap Me Tc nem at manøvrere.