Våd- og tørstøvsuger NT 75/2 Ap Me Tc *EU
Højtydende våd- og tørstøvsuger med dobbeltmotor til professionel brug. Effektiv filterrensning med luftimpulser sikrer en stort set konstant sugekraft.
NT 75/2 Ap Me Tc er en højtydende våd- og tørstøvsuger med ApClean-system, som sikrer en konstant høj sugeevne og arbejde uden afbrydelser. Den robuste 75-literstank er perfekt til store mængder snavs og er nem at tømme takket være vippechassiset med containerlås. Støvsugeren har et kompakt turbinekabinet med integreret filterdæksel, som gør det nemt at tage det store fladfilter ud. Den effektive, semiautomatiske ApClean-filterrensning sikrer en konstant høj sugeevne, arbejde uden afbrydelser og en lang filterlevetid. NT 75/2 Ap Me Tc har desuden en elektronisk niveaumåler, som sikrer, at den maksimale tilladte volumen ikke overskrides, når du vådstøvsuger. Opsuget væske kan nemt tømmes ud via en olieresistent udløbsslange. Tilbehør kan hurtigt og enkelt sættes fast på selve maskinen takket være det praktiske clipsystem. Enheden har et opbevaringsrum til slangen, et rum til tilbehør og en stor opbevaringsflade (til fx værktøj). To store hjul og to styrehjul gør NT 75/2 Ap Me Tc nem at manøvrere.
Funktioner og fordele
Indbygget opbevaringsrum
- Det store indbyggede opbevaringsrum på kabinettet sikrer, at værktøj og tilbehør altid opbevares lige ved hånden.
Indbygget udløbsslange
- Den let tilgængelige aftapningsslange gør det nemt at bortskaffe opsugede væsker.
Fastgørelse af slange og bøjning
- Bekvem fastgørelse af sugeslange og bøjning til nem transport og opbevaring.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftgennemstrømning (l/s)
|2 x 74
|Støvsugning (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Beholdervolumen (l)
|75
|Beholdermateriale
|Rustfri stål
|Motorydelse (W)
|max. 2760
|Standardbredde ( )
|ID 40
|Ledningslængde (m)
|10
|Lydniveau (dB(A))
|73
|Farve
|sølv
|Vægt uden tilbehør (kg)
|26
|Mål (L x B x H) (mm)
|700 x 505 x 995
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 4 m
- Bøjning: Plastik
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 550 mm
- Materiale til sugerør: Rustfri stål
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Papir
- Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 360 mm
- Fugemundstykke
- Afløbsslange (oliebestandig)
- Fladfilter: Cellulosefibermateriale
- Vipbart chassis
- Skubbehåndtag
Udstyr
- Automatisk lukning, når max. niveauet er nået
- Rengøring af filter: Semiautomatisk filterrengøring Ap
- Kofanger
- Sikkerhedsklasse: II
- Hjul med bremse
Videoer
Anvendelsesområder
- Egnet til våd og tør støvsugning.