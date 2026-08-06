NT 30/1 Ap Te M fjerner pålideligt og sikkert alle typer fint støv, der genereres på byggepladser og i værksteder. Den kompakte støvsuger med halvautomatisk filterrensning har et fugtbestandigt »Wet & Dry« fladfilter af PES-fibermateriale til opsugning af fint støv, væsker og groft snavs i støvklasse M og garanterer en filtreringseffektivitet på 99,9 procent. Den integrerede stikkontakt med automatisk tænd/sluk funktion, det komplette antistatiske system (med antistatiosk tilbehør) gør støvsugeren ideel til at suge direkte fra støvgenererende elværktøj. Maskinen er ekstremt nem at betjene, da de vigtigste indstillinger justeres ved hjælp af en central drejekontakt. Den førsteklasses sugeevne muliggør en bred vifte af anvendelser: slibearbejde, montage- og installationsarbejde, fjernelse af væsker eller udsugning fra maskiner og systemer.