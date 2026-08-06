Våd- og tørstøvsuger NT 30/1 Ap Te M
NT 30/1 Ap Te M sikkerhedstøvsuger certificeret til støvklasse M. Antistatisk tilbehør gør den ideel til støvsugning af fint støv på byggepladser og i værksteder.
NT 30/1 Ap Te M fjerner pålideligt og sikkert alle typer fint støv, der genereres på byggepladser og i værksteder. Den kompakte støvsuger med halvautomatisk filterrensning har et fugtbestandigt »Wet & Dry« fladfilter af PES-fibermateriale til opsugning af fint støv, væsker og groft snavs i støvklasse M og garanterer en filtreringseffektivitet på 99,9 procent. Den integrerede stikkontakt med automatisk tænd/sluk funktion, det komplette antistatiske system (med antistatiosk tilbehør) gør støvsugeren ideel til at suge direkte fra støvgenererende elværktøj. Maskinen er ekstremt nem at betjene, da de vigtigste indstillinger justeres ved hjælp af en central drejekontakt. Den førsteklasses sugeevne muliggør en bred vifte af anvendelser: slibearbejde, montage- og installationsarbejde, fjernelse af væsker eller udsugning fra maskiner og systemer.
Funktioner og fordele
Sikkerhedsstøvsuger i støvklasse MFiltreringseffektivitet på 99,9 %. Elektronisk flowmåling Sikrer rene og sikre arbejdspladser.
Semiautomatisk filterrengøring ApOptimal filterrensning med et tryk på en knap. Muliggør konstant høj filterydelse og sugeevne. Tidsbesparende design og længere filterlevetid.
Antistatisk system.Øget brugersikkerhed. Bortledning af elektrostatisk ladning. Beskyttelse mod elektrostatisk afladning.
Strømudtag med automatisk tænd/sluk
- Elværktøjet tilsluttes nemt til støvsugeren.
- Nem betjening takket være den automatiske tænd/sluk funktion.
- Energieffektiv: Støvsugeren slukker automatisk.
Vådt og tørt fladt plisseret filter
- Certificeret til støvklasse M. Støvudskillelsesgrad: 99,9 %.
- PES fibermateriale: rådsikkert og slidstærkt.
- Ideel til væsker, fint støv og groft snavs.
Fleksibel slange og strømkabel opbevaring
- Strømkabel og slange fastgøres sikkert til transport.
- Til sugeslanger i forskellige længder og diametre.
- Tidsbesparende og længere levetid for strømkablet.
Aftagelig filterhus
- Fladplisseret filter: hurtigere og lettere at rengøre.
- Regelmæssig rengøring: længere levetid for filteret.
- Forhindrer forkert indsættelse af det fladplisserede filter.
Integreret tilbehørsholder
- Anti-tab opbevaring til transport.
- Tidsbesparende design: tilbehør er hurtigt ved hånden.
- Pladsbesparende design: kræver ikke ekstra opbevaringsplads.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftgennemstrømning (l/s)
|74
|Støvsugning (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Beholdervolumen (l)
|30
|Motorydelse (W)
|max. 1380
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Ledningslængde (m)
|7,5
|Kabelmateriale
|Gummi
|Lydniveau (dB(A))
|70
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|12,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|16,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|525 x 370 x 560
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2.5 m
- Type sugeslange: elektrisk ledende
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på støvsugerrør: 550 mm
- Materiale, støvsugerrør: Stål, krom
- Bøjning: elektrisk ledende
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Fleece
- Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 300 mm
- Fugemundstykke
- Tilslutning til elværktøj
- Fladfilter: PES med PTFE belægning.
Udstyr
- Automatisk on/off kontakt til elværktøj
- Forberedt til antistatisk tilbehør
- Sikkerhedsklasse: I
- Hjul med bremse
- Rengøring af filter: Semiautomatisk filterrengøring Ap
- Støvklasse: M
- Beholdermateriale: Plastik
Videoer
Anvendelsesområder
- Sikkerhedsstøvsuger støvklasse M: alle anvendelser med fint støv
- Til udsugning af støv fra mindre elværktøj
- Til opsugning af fint støv og groft snavs
- Til opsugning af væsker og vådt snavs
- Til montage- og installationsarbejde
- Til udtrækning fra maskiner og systemer
- Brug på byggepladser og i værksteder
- Til opsugning af alle typer stenstøv, træstøv, keramikstøv osv.