Våd- og tørstøvsuger NT 30/1 Tact Te M
Den våd- og tørstøvsuger fjerner sikkert og pålideligt respirabelt fint støv af støvklasse M. Med 30 l beholder, Tact sensorstyret filterrensningssystem og ACD-certificering.
Alle former for farligt og nogle gange respirabelt fint støv produceres hver dag på byggepladser og i værksteder. Takket være dens Tact sensorstyrede filterrensningssystem fjerner vores kompakte NT 30/1 Tact Te M ACD våd- og tørstøvsuger hidtil usete store mængder fint støv – med en garanteret filtreringseffektivitet på 99,9 procent. Certificeret under den nye ACD-standard i overensstemmelse med IEC 60335-2-69:2021, er maskinen godkendt til opsamling af brændbart støv. Sugekraften overvåges konstant af sensorer, og filterrensningen styres efter behov. For direkte udsugning på elværktøj har den et integreret apparatstik med autostartfunktion og et komplet antistatisk system med ledende tilbehør. Tilbehøret, der er sikkert opbevaret på maskinen, kan bruges til ubesværet at støvsuge alt det støv op, der allerede er aflejret på gulvet eller maskinerne, og sende det ind i den robuste 30-liters beholder med metalhjul og beskyttelseskant.
Funktioner og fordele
Sensorstyret filterrensningssystem.Garanterer maksimal sugekraft og filterkapacitet. Optimal, behovsbaseret frekvens for filterrensning. Minimeret støjafgivelse.
Gennemprøvet filtreringseffektivitet på 99,9%Beskytter sundheden mod respirabelt partikelmateriale. Testet i henhold til støvklasse M.
ACD-certificering.Godkendt til støvsugning af brændbart støv. Certificeret i henhold til IEC 60335-2-69:2021. Øget brugersikkerhed.
Antistatisk system.
- Øget brugersikkerhed.
- Bortledning af elektrostatisk ladning.
- Beskyttelse mod elektrostatisk afladning.
Strømudtag med automatisk tænd/sluk
- Elværktøjet tilsluttes nemt til støvsugeren.
- Nem betjening takket være den automatiske tænd/sluk funktion.
- Energieffektiv: Støvsugeren slukker automatisk.
Kølende luftfiltrering.
- Forlænger turbinens levetid.
Sikkerhedsstøvsuger i støvklasse M
- Filtreringseffektivitet på 99,9 %.
- Elektronisk flowmåling
- Sikrer rene og sikre arbejdspladser.
Vådt og tørt fladt plisseret filter
- Certificeret til støvklasse M. Støvudskillelsesgrad: 99,9 %.
- PES fibermateriale med PTFE-belægning: modstandsdygtigt over for råd og fugt.
- Ideel til opsugning af væsker, fint støv og groft snavs.
Værktøjsadapter til elværktøj.
- Muligør støvfri boring, savning eller slibning ved brug af elværktøj.
- Leveres med gummifastgørelse og falsk lufts roterende ring.
- Roterende ring til justering af sugekraften.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftgennemstrømning (l/s)
|74
|Støvsugning (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Beholdervolumen (l)
|30
|Motorydelse (W)
|max. 1380
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Ledningslængde (m)
|7,5
|Kabelmateriale
|Gummi
|Lydniveau (dB(A))
|69
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|14,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|19,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|560 x 370 x 580
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 4 m
- Type sugeslange: elektrisk ledende
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 550 mm
- Materiale til sugerør: Rustfri stål
- Bøjning: elektrisk ledende
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Fleece
- Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 360 mm
- Fugemundstykke
- Tilslutning til elværktøj
- Fladfilter: PES med PTFE belægning.
- PE plastpose til støvfri bortskaffelse: 1 Stk.
Udstyr
- Automatisk on/off kontakt til elværktøj
- Forberedt til antistatisk tilbehør
- Kofanger
- Sikkerhedsklasse: I
- Hjul med bremse
- Rengøring af filter: Sensorstyret, behovsorienteret Tact-filterrensning
- Støvklasse: M
- Beholdermateriale: Plastik
Videoer
Anvendelsesområder
- Sikkerhedsstøvsuger til støvklasse M.
- Til opsugning af fint støv og groft snavs
- Til opsugning af væsker og vådt snavs
- Til opsugning af alle typer stenstøv, træstøv, keramikstøv osv.
- Velegnet til støvsugning af brændbart støv i henhold til ACD-standard IEC 60335-2-69:2021 (Apparat til opsamling af brændbart støv).