Alle former for farligt og nogle gange respirabelt fint støv produceres hver dag på byggepladser og i værksteder. Takket være dens Tact sensorstyrede filterrensningssystem fjerner vores kompakte NT 30/1 Tact Te M ACD våd- og tørstøvsuger hidtil usete store mængder fint støv – med en garanteret filtreringseffektivitet på 99,9 procent. Certificeret under den nye ACD-standard i overensstemmelse med IEC 60335-2-69:2021, er maskinen godkendt til opsamling af brændbart støv. Sugekraften overvåges konstant af sensorer, og filterrensningen styres efter behov. For direkte udsugning på elværktøj har den et integreret apparatstik med autostartfunktion og et komplet antistatisk system med ledende tilbehør. Tilbehøret, der er sikkert opbevaret på maskinen, kan bruges til ubesværet at støvsuge alt det støv op, der allerede er aflejret på gulvet eller maskinerne, og sende det ind i den robuste 30-liters beholder med metalhjul og beskyttelseskant.