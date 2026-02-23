Våd- og tørstøvsuger NT 50/1 Tact Te M
Udviklet til meget store mængder respirabelt fint støv af støvklasse M: stor men manøvredygtig våd- og tørstøvsuger med 50 liters beholder, justerbart skubbehåndtag og ACD-certificering.
Takket være det nye Tact sensorstyrede filterrensningssystem suger NT 50/1 Tact Te M ACD ekstreme mængder fint støv op, samtidig med at den garanterer en filtreringseffektivitet på 99,9%. Certificeret under den nye ACD-standard i overensstemmelse med IEC 60335-2-69:2021 er maskinen godkendt til opsamling af brændbart støv. Sugekraften overvåges konstant af sensorer, og filterrensningen styres efter behov. Den robuste 50-liters beholder med metalhjul, justerbart skubbehåndtag og drænslange kan også håndtere store mængder fint støv i støvklasse M samt groft snavs og væsker. Drænslangen gør det nemt at bortskaffe store mængder væske. Til direkte udsugning på elværktøj har den en integreret enhedsstikdåse med autostartfunktion og et komplet antistatisk system med ledende tilbehør. Støv, der allerede er blevet afsat, opsamles pålideligt med tilbehørssættet (4 m sugeslange, sugerør i rustfrit stål, bredt gulvmundstykke). Alt tilbehør kan opbevares sikkert på selve maskinen takket være de smarte opbevaringsløsninger. Snavs på maskiner fjernes sikkert ved hjælp af det nyudviklede tilbehørssæt bestående af en 4 m sugeslange, rør i rustfrit stål og et bredt gulvmundstykke. Alt tilbehør opbevares sikkert på enheden takket være smarte opbevaringsløsninger.
Funktioner og fordele
Sensorstyret filterrensningssystem.Garanterer maksimal sugekraft og filterkapacitet. Optimal, behovsbaseret frekvens for filterrensning. Minimeret støjafgivelse.
Gennemprøvet filtreringseffektivitet på 99,9%Beskytter sundheden mod respirabelt partikelmateriale. Testet i henhold til støvklasse M.
ACD-certificering.Godkendt til støvsugning af brændbart støv. Certificeret i henhold til IEC 60335-2-69:2021. Øget brugersikkerhed.
Antistatisk system.
- Øget brugersikkerhed.
- Bortledning af elektrostatisk ladning.
- Beskyttelse mod elektrostatisk afladning.
Strømudtag med automatisk tænd/sluk
- Elværktøjet tilsluttes nemt til støvsugeren.
- Nem betjening takket være den automatiske tænd/sluk funktion.
- Energieffektiv: Støvsugeren slukker automatisk.
Kølende luftfiltrering.
- Forlænger turbinens levetid.
Sikkerhedsstøvsuger i støvklasse M
- Filtreringseffektivitet på 99,9 %.
- Elektronisk flowmåling
- Sikrer rene og sikre arbejdspladser.
Vådt og tørt fladt plisseret filter
- Certificeret til støvklasse M. Støvudskillelsesgrad: 99,9 %.
- PES fibermateriale med PTFE-belægning: modstandsdygtigt over for råd og fugt.
- Ideel til opsugning af væsker, fint støv og groft snavs.
Værktøjsadapter til elværktøj.
- Muligør støvfri boring, savning eller slibning ved brug af elværktøj.
- Leveres med gummifastgørelse og falsk lufts roterende ring.
- Roterende ring til justering af sugekraften.
Large 50-litre container
- Med praktisk, justerbart skubbehåndtag til nem transport.
- Integreret afløbsslange til nem bortskaffelse af store mængder væske.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftgennemstrømning (l/s)
|74
|Støvsugning (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Beholdervolumen (l)
|50
|Motorydelse (W)
|max. 1380
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Ledningslængde (m)
|7,5
|Kabelmateriale
|Gummi
|Lydniveau (dB(A))
|69
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|19
|Vægt inkl. emballage (kg)
|24,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|640 x 370 x 1045
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 4 m
- Type sugeslange: elektrisk ledende
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på sugerør: 550 mm
- Materiale til sugerør: Rustfri stål
- Bøjning: elektrisk ledende
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Fleece
- Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 360 mm
- Fugemundstykke
- Tilslutning til elværktøj
- Afløbsslange
- Fladfilter: PES med PTFE belægning.
- Skubbehåndtag
- PE plastpose til støvfri bortskaffelse: 1 Stk.
Udstyr
- Automatisk on/off kontakt til elværktøj
- Forberedt til antistatisk tilbehør
- Kofanger
- Sikkerhedsklasse: I
- Hjul med bremse
- Rengøring af filter: Sensorstyret, behovsorienteret Tact-filterrensning
- Støvklasse: M
- Beholdermateriale: Plastik
Videoer
Anvendelsesområder
- Sikkerhedsstøvsuger til støvklasse M.
- Til opsugning af fint støv og groft snavs
- Til opsugning af væsker og vådt snavs
- Til opsugning af alle typer stenstøv, træstøv, keramikstøv osv.
- Velegnet til støvsugning af brændbart støv i henhold til ACD-standard IEC 60335-2-69:2021 (Apparat til opsamling af brændbart støv).