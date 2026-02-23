Takket være det nye Tact sensorstyrede filterrensningssystem suger NT 50/1 Tact Te M ACD ekstreme mængder fint støv op, samtidig med at den garanterer en filtreringseffektivitet på 99,9%. Certificeret under den nye ACD-standard i overensstemmelse med IEC 60335-2-69:2021 er maskinen godkendt til opsamling af brændbart støv. Sugekraften overvåges konstant af sensorer, og filterrensningen styres efter behov. Den robuste 50-liters beholder med metalhjul, justerbart skubbehåndtag og drænslange kan også håndtere store mængder fint støv i støvklasse M samt groft snavs og væsker. Drænslangen gør det nemt at bortskaffe store mængder væske. Til direkte udsugning på elværktøj har den en integreret enhedsstikdåse med autostartfunktion og et komplet antistatisk system med ledende tilbehør. Støv, der allerede er blevet afsat, opsamles pålideligt med tilbehørssættet (4 m sugeslange, sugerør i rustfrit stål, bredt gulvmundstykke). Alt tilbehør kan opbevares sikkert på selve maskinen takket være de smarte opbevaringsløsninger. Snavs på maskiner fjernes sikkert ved hjælp af det nyudviklede tilbehørssæt bestående af en 4 m sugeslange, rør i rustfrit stål og et bredt gulvmundstykke. Alt tilbehør opbevares sikkert på enheden takket være smarte opbevaringsløsninger.