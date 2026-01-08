Bagere og konditorer kan ånde lettet op takket være vores bageristøvsuger NT 40/1 Tact Bs. Uanset om det gælder gulve, maskiner eller andre enheder og med tilvalgsudstyr sågar ovnen, håndterer denne støvsuger med lethed enhver udfordring i bageriet. Takket være de robuste låsebeslag i metal er den certificeret som eksplosionssikker og er dermed perfekt til støvsugning af potentielt farligt melstøv. Den automatiske Tact-filterrensning sikrer ikke bare en konstant høj sugekraft, men også opsugning af store mængder fint støv. Støvsugeren er ekstremt nem at betjene med drejeknappen i midten, den kan holde til krævende arbejde takket være sin robuste beholder, og så er den utroligt nem at flytte ved hjælp af det ergonomiske standardhåndtag.