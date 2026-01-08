Våd- og tørstøvsuger NT 40/1 Tact Bs *EU
Vores bageristøvsuger NT 40/1 Tact Bs er specialudviklet til de særlige forhold i bagerier og konditorier. Støvsugeren kan let håndtere store mængder støv.
Bagere og konditorer kan ånde lettet op takket være vores bageristøvsuger NT 40/1 Tact Bs. Uanset om det gælder gulve, maskiner eller andre enheder og med tilvalgsudstyr sågar ovnen, håndterer denne støvsuger med lethed enhver udfordring i bageriet. Takket være de robuste låsebeslag i metal er den certificeret som eksplosionssikker og er dermed perfekt til støvsugning af potentielt farligt melstøv. Den automatiske Tact-filterrensning sikrer ikke bare en konstant høj sugekraft, men også opsugning af store mængder fint støv. Støvsugeren er ekstremt nem at betjene med drejeknappen i midten, den kan holde til krævende arbejde takket være sin robuste beholder, og så er den utroligt nem at flytte ved hjælp af det ergonomiske standardhåndtag.
Funktioner og fordele
Perfekt til bagerier og konditorierEkstra tilbehørssæt til brug i bagerier.
Speciallåse i metalTillad certificering som eksplosionssikker maskine. Godkendt til støvsugning af potentielt farligt melstøv.
Varmebestandigt PES foldet fladfilterGør det muligt at støvsuge problematisk støv i bagerier.
Praktisk opbevaring til specialudstyr
- Gør det nemmere at bære uhåndterlige sæt til ovnrengøring.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftgennemstrømning (l/s)
|74
|Støvsugning (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Beholdervolumen (l)
|40
|Motorydelse (W)
|max. 1380
|Standardbredde ( )
|ID 40
|Ledningslængde (m)
|7,5
|Lydniveau (dB(A))
|68
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|16,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|19,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|650 x 370 x 1100
Scope of supply
- Fugemundstykke
- Fladfilter: PES med PTFE belægning.
- Skubbehåndtag
Udstyr
- Automatisk lukning, når max. niveauet er nået
- Beholdermateriale: Plastik
- Kofanger
- Sikkerhedsklasse: II
- Hjul med bremse
- Forberedt til antistatisk udstyr
Anvendelsesområder
- Perfekt til rengøring af ovne, gulve, maskiner og apparater i bagerier.