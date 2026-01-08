Våd- og tørstøvsuger NT 40/1 Tact Bs *EU

Vores bageristøvsuger NT 40/1 Tact Bs er specialudviklet til de særlige forhold i bagerier og konditorier. Støvsugeren kan let håndtere store mængder støv.

Bagere og konditorer kan ånde lettet op takket være vores bageristøvsuger NT 40/1 Tact Bs. Uanset om det gælder gulve, maskiner eller andre enheder og med tilvalgsudstyr sågar ovnen, håndterer denne støvsuger med lethed enhver udfordring i bageriet. Takket være de robuste låsebeslag i metal er den certificeret som eksplosionssikker og er dermed perfekt til støvsugning af potentielt farligt melstøv. Den automatiske Tact-filterrensning sikrer ikke bare en konstant høj sugekraft, men også opsugning af store mængder fint støv. Støvsugeren er ekstremt nem at betjene med drejeknappen i midten, den kan holde til krævende arbejde takket være sin robuste beholder, og så er den utroligt nem at flytte ved hjælp af det ergonomiske standardhåndtag.

Funktioner og fordele
Våd- og tørstøvsuger NT 40/1 Tact Bs *EU: Perfekt til bagerier og konditorier
Ekstra tilbehørssæt til brug i bagerier.
Våd- og tørstøvsuger NT 40/1 Tact Bs *EU: Speciallåse i metal
Tillad certificering som eksplosionssikker maskine. Godkendt til støvsugning af potentielt farligt melstøv.
Våd- og tørstøvsuger NT 40/1 Tact Bs *EU: Varmebestandigt PES foldet fladfilter
Gør det muligt at støvsuge problematisk støv i bagerier.
Praktisk opbevaring til specialudstyr
  • Gør det nemmere at bære uhåndterlige sæt til ovnrengøring.
Specifikationer

Teknisk data

Antal strømfaser (Ph) 1
Spænding (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Luftgennemstrømning (l/s) 74
Støvsugning (mbar/kPa) 273 / 27,3
Beholdervolumen (l) 40
Motorydelse (W) max. 1380
Standardbredde ( ) ID 40
Ledningslængde (m) 7,5
Lydniveau (dB(A)) 68
Farve Antracit
Vægt uden tilbehør (kg) 16,2
Vægt inkl. emballage (kg) 19,5
Mål (L x B x H) (mm) 650 x 370 x 1100

Scope of supply

  • Fugemundstykke
  • Fladfilter: PES med PTFE belægning.
  • Skubbehåndtag

Udstyr

  • Automatisk lukning, når max. niveauet er nået
  • Beholdermateriale: Plastik
  • Kofanger
  • Sikkerhedsklasse: II
  • Hjul med bremse
  • Forberedt til antistatisk udstyr
Anvendelsesområder
  • Perfekt til rengøring af ovne, gulve, maskiner og apparater i bagerier.
